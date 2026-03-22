Résultat de l'élection municipale 2026 à Plougastel-Daoulas : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Plougastel-Daoulas [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Plougastel-Daoulas sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Plougastel-Daoulas.
L'actu des élections municipales 2026 à Plougastel-Daoulas
11:52 - Les résultats du premier tour des élections municipales à Plougastel-Daoulas
Les élections municipales 2026 à Plougastel-Daoulas ont vu Dominique Cap (Divers droite) s'imposer dimanche dernier avec 47,63 % des suffrages exprimés. Dans son sillage, Nicolas Husson (Divers gauche) s'est classé deuxième avec 26,74 %. L'avance du gagnant provisoire a été d'entrée de jeu très importante. La meilleure place, déjà occupée il y a six ans, a été maintenue pour Dominique Cap, et il a même consolidé ses appuis avec un gain de 5,39 points. Du côté des autres candidats, avec 14,88 %, Marlène Le Meur, étiquetée Divers gauche, pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure. De son côté, Elodie Roudaut, portant la nuance Divers centre, a terminé avec 10,76 % des suffrages, un résultat en théorie qualificatif pour l'étape suivante. Enfin, concernant la participation à Plougastel-Daoulas, le vote a mobilisé 63,54 % des électeurs, alors que 57,17 % des électeurs ont boudé les urnes dans le pays.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Plougastel-Daoulas
Le deuxième tour des élections municipales à Plougastel-Daoulas a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Elodie Roudaut
Liste divers centre
ENERGIE DU RENOUVEAU
|
|
Nicolas Husson
Liste divers gauche
Ensemble pour Plougastel
|
|
Dominique Cap
Liste divers droite
L'ESSENTIEL,C'EST PLOUGASTEL !
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Plougastel-Daoulas
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Dominique CAP (Ballotage) L'ESSENTIEL,C'EST PLOUGASTEL !
|3 290
|47,63%
|Nicolas HUSSON (Ballotage) Ensemble pour Plougastel
|1 847
|26,74%
|Marlène LE MEUR (Ballotage) Unir à Gauche
|1 028
|14,88%
|Elodie ROUDAUT (Ballotage) ENERGIE DU RENOUVEAU
|743
|10,76%
|Participation au scrutin
|Plougastel-Daoulas
|Taux de participation
|63,54%
|Taux d'abstention
|36,46%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,90%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,85%
|Nombre de votants
|7 031
Source : ministère de l’Intérieur
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