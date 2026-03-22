Résultat de l'élection municipale 2026 à Plougastel-Daoulas : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Plougastel-Daoulas

Le deuxième tour des élections municipales à Plougastel-Daoulas a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Elodie Roudaut
Elodie Roudaut Liste divers centre
ENERGIE DU RENOUVEAU
  • Elodie Roudaut
  • Pierre de Rus
  • Alicia Pellé
  • Christophe Marchadour
  • Natacha Malléjac
  • Pascal Botquelen
  • Ingrid Saint-Léger
  • Gaëtan Descreux
  • Chréscence Riou
  • Stéphane Guidet
  • Karin Pénnec
  • Laurent Hedoin
  • Dominique Guenneugues
  • Sébastien Descombes
  • Angéline Vieux
  • Grégoire Phelippeau
  • Catherine Michalski
  • Didier Vauthelin
  • Alexandra Baron
  • Alan Penarguear
  • Caroline Garel
  • Lucian Gouriou
  • Laurence Guillarm
  • Frédéric Lefevre
  • Valentine Martinon
  • Didier Commault
  • Emmanuelle Croiset
  • Jean-Paul Malabous
  • Patricia Saulais
  • Nicolas Pretre
  • Nathalie Guyard
  • Loris Bourgeault
  • Chantal Borgne
Nicolas Husson
Nicolas Husson Liste divers gauche
Ensemble pour Plougastel
  • Nicolas Husson
  • Severine Allain
  • Damien Rivier
  • Benjamine Jarry
  • Sten Le Gall
  • Marion Kernen
  • Bernard Penhoet
  • Christine Rouillon-Guyot
  • Fabian Sire
  • Mathilde Allaire-Mallejac
  • Per-Yann Marie Fournier
  • Fanny Jezequel
  • Eric Kerjean
  • Manon Agrissais-Le Meur
  • Guillaume Nagalingom
  • Sandrine Gawron
  • Charles Page
  • Lucie Le Doeuff
  • Ludovic Miramand
  • Gaelle Kervella
  • Rémy Jezequel
  • Emma Laurent
  • Julien Guillerm
  • Charlotte Phlip
  • Yann Halloserie
  • Aude Sacchi Le Guen
  • Olivier Troadec
  • Solene Lagathu
  • Antoine Autret
  • Marie Kerdraon
  • Vincent Perron
  • Katell Sandrine Le Drezen
  • Hubert Dalberto
  • Julie Hirigoyen
  • Morgan Riou
Dominique Cap
Dominique Cap Liste divers droite
L'ESSENTIEL,C'EST PLOUGASTEL !
  • Dominique Cap
  • Patricia Henaff
  • Marc Jezequel
  • Claire Le Vot
  • Clément Poupon
  • Nathalie Bathany
  • Pascal Jeuland
  • Françoise Morvan
  • Yvan Lachuer
  • Solange Balay
  • Romain Abgrall
  • Brigitte Deniel
  • Michel Corre
  • Haoua Le Gall
  • Xavier Le Gall
  • Enola Le Gall
  • Sylvain Gangloff
  • Christine Berregard
  • Patrice Ruban
  • Sophie-Dorothée Bouthors
  • Antonio Lopes de Barros
  • Françoise Le Gall
  • François Lemaître
  • Gladys Le Guen
  • Mekoka Dosso
  • Béatrice Hivert
  • Baptiste Menard
  • Evelyne Langlois
  • Frédéric Raymond
  • Laetitia Moysan
  • Mathieu Traon
  • Julie Mercier
  • Edwin Paugam
  • Myrtille Quemeras
  • Daniel Gourves

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Plougastel-Daoulas

Tête de listeListe Voix % des voix
Dominique CAP
Dominique CAP (Ballotage) L'ESSENTIEL,C'EST PLOUGASTEL ! 		3 290 47,63%
Nicolas HUSSON
Nicolas HUSSON (Ballotage) Ensemble pour Plougastel 		1 847 26,74%
Marlène LE MEUR
Marlène LE MEUR (Ballotage) Unir à Gauche 		1 028 14,88%
Elodie ROUDAUT
Elodie ROUDAUT (Ballotage) ENERGIE DU RENOUVEAU 		743 10,76%
Participation au scrutin Plougastel-Daoulas
Taux de participation 63,54%
Taux d'abstention 36,46%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,90%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,85%
Nombre de votants 7 031

Source : ministère de l’Intérieur

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