Résultat municipale 2026 à Plougonvelin (29217) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Plougonvelin a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Plougonvelin, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Plougonvelin [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Stéphane CORRE
Stéphane CORRE (21 élus) Plougonvelin en commun 		1 484 55,73%
  • Stéphane CORRE
  • Sylvie LE RU
  • Pierre-Yves LE DREFF
  • Laurence LE PERSON
  • Joel CHAMPEAU
  • Solenn SAUNIER
  • Florent BEGOC
  • Florence LE BRAS
  • Gwenael PORS
  • Estelle DESHORS
  • Gregoire DUFOURNAUD
  • Caroline HELIAS
  • Cedric VIGOUROUX
  • Claire LIDOUREN
  • Eric BAUDELLE
  • Laurianne HENRY
  • Christophe HALL
  • Marine LE HIR
  • Cédric CALVARIN
  • Marine CARON-TASSIN
  • Pierre DUROSE
Patrick PRUNIER
Patrick PRUNIER (6 élus) POUR PLOUGONVELIN 		1 179 44,27%
  • Patrick PRUNIER
  • Gwénaëlle RIOUAL
  • Guy LE GUERN
  • Dany SAUVAGE THIBOUVILLE
  • Pierre MACÉ
  • Adèle ROUILLIER
Participation au scrutin Plougonvelin
Taux de participation 71,34%
Taux d'abstention 28,66%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,62%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,59%
Nombre de votants 2 723

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes du Finistère ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout dans le Finistère. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à Plougonvelin - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Stéphane CORRE
Stéphane CORRE (Ballotage) Plougonvelin en commun 		1 241 47,69%
Patrick PRUNIER
Patrick PRUNIER (Ballotage) POUR PLOUGONVELIN 		806 30,98%
Philippe Jean-Marie Yves RIS
Philippe Jean-Marie Yves RIS (Ballotage) Cap Plougonvelin 		555 21,33%
Participation au scrutin Plougonvelin
Taux de participation 69,28%
Taux d'abstention 30,72%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,13%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,49%
Nombre de votants 2 645

Villes voisines de Plougonvelin

En savoir plus sur Plougonvelin