Résultat municipale 2026 à Plougonvelin (29217) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Plougonvelin a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Plougonvelin, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Plougonvelin [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Stéphane CORRE (21 élus) Plougonvelin en commun
|1 484
|55,73%
|
|Patrick PRUNIER (6 élus) POUR PLOUGONVELIN
|1 179
|44,27%
|
|Participation au scrutin
|Plougonvelin
|Taux de participation
|71,34%
|Taux d'abstention
|28,66%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,62%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,59%
|Nombre de votants
|2 723
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Plougonvelin - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Stéphane CORRE (Ballotage) Plougonvelin en commun
|1 241
|47,69%
|Patrick PRUNIER (Ballotage) POUR PLOUGONVELIN
|806
|30,98%
|Philippe Jean-Marie Yves RIS (Ballotage) Cap Plougonvelin
|555
|21,33%
|Participation au scrutin
|Plougonvelin
|Taux de participation
|69,28%
|Taux d'abstention
|30,72%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,13%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,49%
|Nombre de votants
|2 645
Election municipale 2026 à Plougonvelin [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Plougonvelin sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Plougonvelin.
L'actu des élections municipales 2026 à Plougonvelin
18:37 - À Plougonvelin, les élections d'il y a deux ans en faveur de la droite
L'exploration des résultats de 2024 confirme que Plougonvelin demeurait à l'époque un secteur acquis au macronisme. Les élections européennes de 2024 à Plougonvelin avaient en effet vu la victoire locale de la liste de Valérie Hayer (23,46%), avec en deuxième position Jordan Bardella qui avait recueilli 22,79% des voix. Les législatives à Plougonvelin près d'un mois plus tard, plaçaient ensuite Didier Le Gac (Majorité présidentielle) en pole position avec 47,43% au premier tour, devant Martine Donval (Rassemblement National) avec 24,51%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Didier Le Gac culminant à 73,16% des voix sur place.
15:57 - Quel était le résultat des dernières élections à Plougonvelin ?
Les résultats des municipales il y a 6 ans à Plougonvelin ont offert un aperçu clair des forces politiques en présence. Au terme du premier tour à l'époque, Bernard Gouerec (Divers droite) a pris l'ascendant sur ses concurrents en recueillant 47,51% des soutiens. À sa poursuite, Israël Bacor (Divers) a rassemblé 32,28% des suffrages. Ce delta important laissait place à un avantage flagrant après le premier round. A défaut de majorité absolue, un second tour pour départager les qualifiés s'est donc déroulé la semaine suivante avec 3 listes qualifiées. Bernard Gouerec l'a finalement emporté avec 50,02% des votes, face à Israël Bacor qui a obtenu 684 électeurs (36,24%) et Philippe Ris réunissant 259 électeurs inscrits (13,72%). L'écart initial s'est consolidé et même accentué, menant à une victoire écrasante et incontestable. L'éparpillement des voix a sans doute pesé. En dépit du fait que Israël Bacor a gagné le pari des ralliements en ajoutant 80 suffrages à son total, la dynamique est restée insuffisante pour décrocher la mairie. Le candidat étiqueté Divers droite a probablement profité des votes des listes éliminées. La formation d'opposition se doit impérativement de compter davantage de bulletins ce dimanche soir, face à un bloc majoritaire qui devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.
13:58 - Qui s'est qualifié à Plougonvelin pour la finale des municipales ?
Sont donc alignés pour ce deuxième passage aux urnes ce dimanche : Stéphane Corre sous l'étiquette LDVD et la liste de Patrick Prunier (LDVD), d'après le ministère de l'Intérieur, qui a publié les candidatures pour ce deuxième tour cette semaine. La tête de liste Philippe Jean-Marie Yves Ris (Divers gauche) a de son côté jeté l'éponge, malgré un niveau suffisant dans les urnes au tour précédent. Les 4 bureaux de vote de la commune de Plougonvelin seront ouverts jusqu'à 18 heures pour permettre aux électeurs de prendre une décision.
11:59 - Les premiers résultats de l'élection municipale 2026 à Plougonvelin
À l'occasion du premier tour des élections municipales à Plougonvelin dimanche dernier, malgré une abstention historiquement haute en France, le scrutin a enregistré localement un taux d'abstention de 30,72 %. Au terme de ce vote, c'est Stéphane Corre (Divers droite) qui a terminé premier en s'adjugeant 47,69 % des voix. Dans son sillage, Patrick Prunier (Divers droite) s'est classé deuxième avec 30,98 %. La différence, de plus de 10 points, a signé un ascendant très fort. Par ailleurs, en franchissant la barre des 10 %, Philippe Jean-Marie Yves Ris (Divers gauche) s'est classé troisième et pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure.
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