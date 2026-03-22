Résultat de l'élection municipale 2026 à Plougoumelen : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Plougoumelen [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Plougoumelen sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Plougoumelen.
L'actu des élections municipales 2026 à Plougoumelen
11:43 - Résultat indécis entre Stéphanie Guillemot et Annie Retailleau
À l'occasion du premier tour des élections municipales à Plougoumelen dimanche dernier, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale, le rendez-vous a vu 71,24 % des inscrits se déplacer sur place. Au terme de ce vote, c'est Stéphanie Guillemot qui a dominé avec 43,43 % des voix. Dans son sillage, Annie Retailleau a pris la position de dauphine avec 42,45 %. L'écart minime de moins de 5 points a promis un second tour indécis. Par ailleurs, en franchissant la barre des 10 %, Laurence Dumas pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Plougoumelen
Le deuxième tour des élections municipales à Plougoumelen a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Annie Retailleau
Divers
Plougoumelen autrement
|
|
Stéphanie Guillemot
Divers
Construisons demain Plougoumelen
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Plougoumelen
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Stéphanie GUILLEMOT (Ballotage) Construisons demain Plougoumelen
|664
|43,43%
|Annie RETAILLEAU (Ballotage) Plougoumelen autrement
|649
|42,45%
|Laurence DUMAS (Ballotage) Agir ensemble Plougoumelen
|216
|14,13%
|Participation au scrutin
|Plougoumelen
|Taux de participation
|71,24%
|Taux d'abstention
|28,76%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,70%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,83%
|Nombre de votants
|1 585
Source : ministère de l’Intérieur
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