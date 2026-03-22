Résultat de l'élection municipale 2026 à Plougoumelen : les résultats du 2e tour

Voir aussi :
Sommaire

Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Plougoumelen

Le deuxième tour des élections municipales à Plougoumelen a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Annie Retailleau
Annie Retailleau Divers
Plougoumelen autrement
  • Annie Retailleau
  • Julien Mocquet
  • Flavie Micheleau
  • Cyrille Engler
  • Anne Sculo
  • Bruno Robert
  • Astrid de Brabandere
  • Henri Kempf
  • Josiane Le Yondre
  • Eric Delaunay
  • Florence Autissier
  • Xavier Deltombe
  • Corinne Bainvel
  • Jean-François Belliot
  • Régine Boyard
  • Jean-Claude Chevalier
  • Adeline Duboys Fresney
  • Patrick Camus
  • Virginie Audren
  • Victorien Le Meut
  • Gisèle Falise
  • Pierre Holmogorof
  • Marie Liesse Fabre
  • Eric Masson
  • Gwennoline Guillemot
Stéphanie Guillemot
Stéphanie Guillemot Divers
Construisons demain Plougoumelen
  • Stéphanie Guillemot
  • Antoine Merlet
  • Maïka Billard
  • Olivier Perriau
  • Sabrina Le Ret
  • Antoine Piquemal
  • Marie Le Formal
  • Emmanuel Renault
  • Carole Bertapelle
  • Jean-Philippe Maheo
  • Christelle Van Ham
  • Julien Lefranc
  • Florence Couraud
  • Jean-Baptiste Aubert
  • Karine Cornichet
  • Patrick Morin
  • Christine Soroka
  • Patrick Couette
  • Nolwenn Justum
  • Arnaud Touchard
  • Dominique Beslay
  • Louis Gahinet
  • Bénédicte Deleplanque
  • Patrick Babault
  • Cécilia Chatelet

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Plougoumelen

Tête de listeListe Voix % des voix
Stéphanie GUILLEMOT
Stéphanie GUILLEMOT (Ballotage) Construisons demain Plougoumelen 		664 43,43%
Annie RETAILLEAU
Annie RETAILLEAU (Ballotage) Plougoumelen autrement 		649 42,45%
Laurence DUMAS
Laurence DUMAS (Ballotage) Agir ensemble Plougoumelen 		216 14,13%
Participation au scrutin Plougoumelen
Taux de participation 71,24%
Taux d'abstention 28,76%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,70%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,83%
Nombre de votants 1 585

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes du Morbihan ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout dans le Morbihan. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Villes voisines de Plougoumelen

En savoir plus sur Plougoumelen