Résultat de l'élection municipale 2026 à Plougoumelen : les résultats du 2e tour

Programme de Annie Retailleau à Plougoumelen (Plougoumelen autrement)

Élections municipales 2026

Les élections municipales de 2026 représentent une opportunité pour les habitants de Plougoumelen de s'engager dans un projet collectif. Le programme proposé vise à renforcer l'écoute et la proximité avec les citoyens, tout en mettant en avant des actions concrètes. L'équipe en place se mobilise pour créer une dynamique nouvelle et positive pour la commune.

Le cadre de vie

Plougoumelen est une commune qui valorise son patrimoine et ses paysages tout en cherchant à évoluer sans se dénaturer. Un développement maîtrisé est prévu, avec des projets de réaménagement et d'enfouissement des réseaux pour améliorer la qualité de vie. L'engagement au sein du Parc Naturel Régional permettra également de préserver et valoriser les espaces remarquables de la commune.

Des équipements adaptés

La commune de Plougoumelen s'engage à fournir des équipements adaptés aux besoins de ses habitants à chaque étape de leur vie. Cela inclut la création de salles multifonctions et l'amélioration des infrastructures sportives. Des solutions de logement pour les seniors et les jeunes familles sont également envisagées pour favoriser l'intégration de tous.

Une gestion rigoureuse

Une gestion financière responsable et transparente est essentielle pour réaliser les ambitions de Plougoumelen. Cela passe par une maîtrise des dépenses et une recherche active de subventions pour soutenir les projets. La démocratie locale est encouragée avec des comités consultatifs permettant aux habitants de participer aux décisions importantes pour la commune.