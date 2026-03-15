En direct

19:17 - Plouha : quand les données démographiques façonnent les urnes Devant les 5 bureaux de vote dispersés à travers Plouha, les citoyens se sont réunis ce dimanche pour se rendre aux urnes. Dotée de 3 750 logements pour 4 677 habitants, la densité de la commune est de 117 hab/km². L'existence de 320 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (55,25%) montre l'importance des questions de mobilité et d'infrastructure dans les interrogations des citoyens. Les habitants, comprenant une proportion de 49,02% de retraités, démontreront-ils leur engagement en participant aux élections ? Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 13,06%, la ville dévoile un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 28 311 €/an. Chaque vote exprimé aujourd'hui à Plouha participe à l'histoire de la France.

17:57 - Dynamique électorale : le RN en hausse à Plouha Le mouvement nationaliste restait loin du match lors du scrutin municipal à Plouha en 2020. À l'occasion de l'élection présidentielle au printemps 2022, Marine Le Pen obtenait 21,03% des voix lors du premier round, puis était distancée par Emmanuel Macron dans la ville avec 39,65% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient offert 16,35% à la formation d'extrême droite au tour 1. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Plouha comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au deuxième round. Le résultat de la liste Bardella atteindra ensuite 27,00% lors du choc des européennes 2024, qui aboutiront à la dissolution de l'Assemblée nationale. Les législatives anticipées se solderont, lors du premier dimanche de scrutin, par un résultat de 34,49% pour le parti à la flamme. Qualifié contrairement à 2022, il achèvera sa course avec 34,96% lors du vote définitif.

16:58 - Quelle participation attendre à Plouha aux municipales ? Pour ces élections municipales 2026, l'absence ou non d'électeurs dans les isoloirs à Plouha sera déterminante dans la conclusion du scrutin. Pour rappel, l'abstention s'élevait à 50,23 % lors de la précédente municipale, proche des 55,3 % observés au niveau national alors que sévissait l'épidémie de coronavirus. Lors de la dernière présidentielle, le taux d'abstention local s'est ainsi arrêté à 23,18 %. En 2022, les législatives affichaient pour leur part une abstention de 43,65 % (52,49 % au national), avant de chuter lourdement à 26,13 % lors de la dissolution de 2024. Entre-temps, les élections européennes de 2024 avaient connu une abstention de 40,01 %. Cette photographie de la participation depuis six ans témoigne à l'arrivée que le territoire s'affirme comme une zone globalement épargnée par l'abstention par rapport aux moyennes françaises.

15:59 - Des résultats tranchés à droite pour Plouha il y a deux ans La préférence des électeurs de Plouha a évolué lors de la grande année électorale de 2024. Alors que deux ans auparavant la commune semblait refléter une terre sans déterminisme électoral, elle s'est semble-t-il affichée deux ans plus tard comme une localité à dominante nationaliste. Lors du match européen du printemps 2024, les électeurs de Plouha avaient en effet soutenu la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 27,00% des bulletins. Les scrutins législatifs près d'un mois plus tard, plaçaient ensuite Jean-Yves Le Boulanger (Rassemblement National) aux avants-postes avec 34,49% au premier tour, devant Eric Bothorel (Majorité présidentielle) avec 32,11%. La situation s'est néanmoins inversée au second tour, plaçant Eric Bothorel (Majorité présidentielle) jusqu'à la première place avec 35,50%.

14:57 - Quel candidat l'a emporté lors des élections il y a 4 ans à Plouha ? En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Plouha était marquée par l'avance d'Emmanuel Macron avec 28,29% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon rassemblait 21,40%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 60,35% pour Emmanuel Macron, contre 39,65% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés qui a suivi en 2022, les votants de Plouha portaient leur choix sur Marie-Amélie Troadec (Nupes) avec 26,99% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 50,56% des suffrages. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint ainsi Plouha comme une commune au paysage politique fragmenté.

12:58 - Municipales 2026 : l'impact de la fiscalité de Plouha Avec la montée des prélèvements locaux à Plouha, le taux de la taxe d'habitation est passé à près de 16,67 % en 2024 (données les plus récentes), ce qui représente un montant de 625 100 € la même année. Une recette bien loin des quelque 1,27072 million d'euros enregistrés en 2020. Supprimée pour les résidences principales à compter du 1er janvier 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron, cette taxe est dorénavant réduite à sa portion congrue, ce qui a pu bouleverser l'équilibre budgétaire. La manne fiscale sur le foncier bâti a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux communal à Plouha a évolué pour se fixer à 42,13 % en 2024 (contre 22,60 % en 2020). Cette proportion s'inscrit dans un panorama national où la moyenne oscille autour de 40 %. Une augmentation généralement mécanique, sans que la commune en soit à l'origine : depuis la réforme en effet, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusque-là perçue par les départements. Avec toutes ces fluctuations, le produit fiscal par ménage à Plouha s'est établi à environ 1 031 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 843 € relevés en 2020.

11:59 - Le résultat de la liste "Bien Vivre Ensemble À Plouha" à l'élection municipale de 2020 à Plouha À Plouha, les résultats des municipales de 2020 ont été particulièrement parlants quant aux équilibres politiques locaux. Dès le dimanche du premier tour, Philippe Delsol (Divers gauche) a viré en tête en rassemblant 39,27% des suffrages. Juste derrière, Valérie Rumiano (Divers centre) a capté 549 voix (27,32%). La troisième place est revenue à Gilles Robigo (Divers gauche), s'adjugeant 17,17% des voix. L'incontestable distance gagnée dès le départ livrait des jalons très clairs pour le second round. A défaut de majorité absolue, la différence s'est donc jouée lors d'un ultime vote une semaine plus tard avec 4 listes candidates. Philippe Delsol l'a finalement emporté avec 39,08% des votes, face à Valérie Rumiano rassemblant 31,04% des électeurs et Gilles Robigo obtenant 16,01% des voix. Cette marge s'est maintenue et amplifiée, permettant une victoire très nette au second tour. L'éparpillement des voix a sans doute pesé. En dépit du fait que Valérie Rumiano a réalisé la meilleure progression en ajoutant 81 suffrages à son total, le retard initial était trop lourd à rattraper.