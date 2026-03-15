Résultat municipale 2026 à Plouha (22580) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Plouha a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Plouha, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Plouha [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Valerie RUMIANO
Valerie RUMIANO (21 élus) PLOUHA NOUVEL ELAN 		1 509 52,84%
  • Valerie RUMIANO
  • Gérald ANTOINE
  • Ghislaine LE POLES-MICHEL
  • Marc LE CHAT
  • Martine ANTHOINE
  • Aymeric STERMANN
  • Nadia MOREL
  • Sébastien GUIOT
  • Tiphaine KERBOEUF
  • Christian HODY
  • Anne-Lise NOCET
  • Guénolé TRICOT
  • Muriel MICHOT
  • Regis LE MEE
  • Françoise DISQUAY
  • Christian MALEFANT
  • Françoise BOUILLER
  • Eric MANGENOT
  • Charline MARTEL
  • Christophe LE MEUR
  • Maud LE BRETON
Xavier COMPAIN
Xavier COMPAIN (4 élus) ENSEMBLE PLOUHA 		860 30,11%
  • Xavier COMPAIN
  • Christine LANCASTER
  • Cyrille BERMONT
  • Nadège SANSON
Eric DUVAL
Eric DUVAL (2 élus) LE BON CAP POUR PLOUHA 		487 17,05%
  • Eric DUVAL
  • Nadine DERRIEN
Participation au scrutin Plouha
Taux de participation 67,13%
Taux d'abstention 32,87%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,60%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,01%
Nombre de votants 2 963

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes des Côtes-d'Armor ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout dans les Côtes-d'Armor. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite
En savoir plus sur Plouha