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19:18 - Analyse socio-économique de Plouharnel : perspectives électorales Quelle influence la population de Plouharnel exerce-t-elle sur le résultat des élections municipales ? Avec un pourcentage de chômeurs de 11,08% et une densité de population de 124 habitants/km², le marché du travail et les questions de logement sont des sujets prédominants. Le taux de ménages disposant d'au moins une automobile (59,74%) montre l'importance des problématiques de transport et d'environnement dans les préoccupations des 1568 votants. Le nombre de familles monoparentales (10,72%) met en évidence des besoins d'accompagnement familial, et le pourcentage de salariés en CDD (12,04%) indique des défis de stabilité du travail. Un taux de résidences secondaires de 31,61%, comme à Plouharnel, indique un tourisme important dans la région. Cela peut affecter l'engagement politique des résidents sur des questions liées à l'environnement, au développement urbain et à l'économie locale.

17:57 - Les indicateurs clés du vote RN à Plouharnel Le parti à la flamme n'était pas officiellement en lice au moment de la dernière bataille municipale à Plouharnel en 2020, le vote ayant eu lieu sans affiliation partisane dans la commune. À l'occasion de l'élection présidentielle en 2022, Marine Le Pen récoltait 17,52% des bulletins exprimés lors du tour de chauffe, puis restait derrière Emmanuel Macron localement avec 35,08% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient réservé 12,05% au parti lepéniste lors du premier tour. Un score insuffisant, à Plouharnel comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au deuxième round. Le score de la liste menée par Jordan Bardella culminera ensuite à 24,12% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives convoquées dans la foulée déboucheront, lors du premier tour, sur un résultat de 28,40% pour le mouvement lepéniste. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il finira avec 33,52% lors du vote final.

16:58 - Plouharnel : 57,30 % de votants aux dernières municipales L'abstention des électeurs à Plouharnel sera l'un des pivots de ces élections municipales 2026. L'absence d'électeurs dans les isoloirs se montait à 42,70 % pour le premier tour des élections de 2020 (un niveau inférieur aux 55,3 % du pays), nombre d'électeurs ayant préféré rester chez eux à cause de l'épidémie de Covid-19. Lors de la présidentielle de 2022, le taux d'abstention local s'est pour sa part élevé à 21,32 %. Les élections européennes de 2024 avaient quant à elles connu une abstention de 44,08 %. Dans la foulée, lors de la dissolution, ce taux a lourdement chuté à 25,83 %, loin des 48,48 % affichés aux législatives de 2022. Cette photographie des urnes depuis six ans indique in fine que le territoire s'affirme comme une contrée globalement épargnée par l'abstention en comparaison de l'ensemble du pays.

15:59 - Qui a remporté les votes il y a deux ans à Plouharnel ? Jimmy Pahun (Ensemble !) avait gagné au premier tour des élections des députés à Plouharnel en juin 2024 avec 36,78%. Florent de Kersauson (Rassemblement National) était à la deuxième place avec 28,40%. Le second round n'a pas changé grand chose, Jimmy Pahun culminant à 66,48% des votes sur place. Lors du match européen avant qu'une dissolution ne passe par là, les électeurs de Plouharnel avaient cette fois donné la victoire localement à la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 24,12% des inscrits. La situation politique de Plouharnel a donc évolué lors de cette grande année électorale de 2024. Si deux ans plus tôt la commune apparaissait comme une terre marquée par le macronisme, elle s'est semble-t-il affichée deux ans plus tard comme un paysage politique fragmenté.

14:57 - Quels enseignements tirer de la dernière année de présidentielle pour les électeurs de Plouharnel ? En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Plouharnel plaçait Emmanuel Macron en tête avec 35,47% des inscrits, tandis que Marine Le Pen rassemblait 17,52%. Le second tour entérinait ensuite ce tour préliminaire en livrant 64,92% pour Emmanuel Macron, contre 35,08% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives quelques semaines plus tard, les votants de Plouharnel plébiscitaient Jimmy Pahun (Ensemble !) avec 33,05% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 64,96% des suffrages. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle ainsi que Plouharnel s'inscrit comme un fief de la majorité présidentielle.

12:58 - Trajectoire de la fiscalité locale : les chiffres clés de Plouharnel Côté fiscalité de Plouharnel, la somme moyenne exigée des foyers imposables a représenté 1 118 € en 2024 (dernière date de relevé), alors que ce montant se situait à 686 € quatre ans auparavant. L'impôt sur les propriétés bâties a évolué pour se fixer à un peu moins de 36,65 % en 2024 (contre près de 17,36 % en 2020). Cette proportion s'inscrit dans un contexte national où la moyenne se situe aux alentours de 40 % (en hausse de 1,2 point depuis 2020). Attention néanmoins : cette augmentation est généralement mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville que 251 200 euros de recettes en 2024. Un produit qui est loin des 389 000 euros récoltés 4 ans plus tôt pour un taux stable de près de 10,69 %. La taxe ne pèse désormais que de manière résiduelle sur les résidences secondaires et logements vacants, ce qui explique cet effondrement des recettes.

11:59 - Élections de 2020 à Plouharnel : une élection pliée dès le premier round À Plouharnel, les résultats du scrutin municipal il y a 6 ans se sont révélés riches d'enseignements concernant la configuration politique locale. Au soir du premier passage aux urnes, Chantal Le Piouff-Le Bihan a décroché la première place en obtenant 582 suffrages (53,05%). Derrière, Philippe Delhaye a engrangé 46,94% des bulletins valides. Cette victoire écrasante a mis fin à tout suspense, rendant un retour aux urnes inutile. Pour cette élection de 2026 à Plouharnel, cette répartition historique des voix sert de matrice bien particulière que d'aucuns auront sans doute à cœur de dépasser. Le défi s'annonce immense ce dimanche pour les forces d'opposition face à ce triomphe écrasant, face à un bloc majoritaire qui tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.