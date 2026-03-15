Résultat municipale 2026 à Plouharnel (56340) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Plouharnel a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Plouharnel, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Plouharnel [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Erwan DELSAUT
Erwan DELSAUT (15 élus) Plouharnel engagement et proximité 		787 52,05%
  • Erwan DELSAUT
  • Laurence MONFORT
  • Alexandre FERREIRA
  • Caroline LE BARON
  • Guillaume BEDIN
  • Stéphanie CAMBON
  • Eddy LEMAITRE
  • Christine HOCHARD
  • David MARY
  • Sophie BELLAY
  • François CEBRON DE LISLE
  • Florence BAUDRY
  • Angelo GIGLIA
  • Lisa ROBIC
  • Yann ROUMAIN DE LA TOUCHE
Philippe DELHAYE
Philippe DELHAYE (4 élus) agir pour plouharnel, notre avenir ensemble 		725 47,95%
  • Philippe DELHAYE
  • Annie PINARD
  • Philippe BELZ
  • Isabelle LE PRIOL-NOMAS
Participation au scrutin Plouharnel
Taux de participation 69,87%
Taux d'abstention 30,13%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,84%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,97%
Nombre de votants 1 540

Source : ministère de l’Intérieur

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