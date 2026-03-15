Résultat municipale 2026 à Plounéour-Ménez (29410) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Plounéour-Ménez a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Plounéour-Ménez, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Plounéour-Ménez [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Sébastien MARIE
Sébastien MARIE (13 élus) PLOUNEOUR-MENEZ, UNE AMBITION COMMUNE 		542 73,64%
  • Sébastien MARIE
  • Aline COAT
  • Maëldan CORRE
  • Delphine SAUBAN
  • Kevin FERRE
  • Monique JAOUEN
  • Laurent FONTANIER
  • Lehihonon Marie ROBAIL
  • Tangi DANIEL
  • Annaïck MAGNENET
  • Jonathan THORAVAL
  • Marie-Laure BERGER
  • Jean FAUJOUR
Pierre-Yves POSTIC
Pierre-Yves POSTIC (2 élus) TOUS ENSEMBLE POUR PLOUNEOUR 		194 26,36%
  • Pierre-Yves POSTIC
  • Justine HERNE
Participation au scrutin Plounéour-Ménez
Taux de participation 70,60%
Taux d'abstention 29,40%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,22%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,70%
Nombre de votants 766

Source : ministère de l’Intérieur

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