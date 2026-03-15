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19:17 - Élections municipales à Plounéour-Ménez : impact de la démographie et de l'économie locale Dans les rues de Plounéour-Ménez, le scrutin touche à sa fin. Avec ses 1 298 habitants, ce village peut compter sur une certaine vigueur démographique. Ses 85 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale florissante, alors que son tissu social se compose de 363 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans le village, 20,26% de la population est âgée de 14 ans et moins, et 28,59% de plus de 60 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Les habitants, dont 34,59% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Parmi cette mosaïque sociale, 42,15% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 630,66 euros, accable une ville qui vise plus de prospérité. À Plounéour-Ménez, les intérêts locaux, tels que le travail, l'éducation et l'inflation, rejoignent ceux de la France.

17:57 - Tendance électorale : le RN en hausse à Plounéour-Ménez Le mouvement lepéniste n'était pas formellement représenté pour la dernière municipale à Plounéour-Ménez il y a six ans, le scrutin s'étant joué de manière apolitique dans la commune. Lors de la course à l'Élysée au printemps 2022, Marine Le Pen obtenait 19,97% des suffrages lors du premier passage aux urnes, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 45,71% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient réservé 15,47% au parti lepéniste lors du premier tour. Un score trop limité, à Plounéour-Ménez comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au second tour. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella atteindra ensuite 26,21% lors du scrutin européen. Les législatives enfin se solderont, lors du premier passage aux urnes, par un résultat de 28,59% pour le Rassemblement national. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il finira avec 28,90% lors du vote définitif.

16:58 - Élections municipales : ce qu'il faut attendre de la participation à Plounéour-Ménez Il y a six ans, le tour de chauffe des municipales à Plounéour-Ménez avait été marqué par une abstention de 33,72 %, très en deçà des 55,3 % de la moyenne nationale (la participation se limitant à 66,28 %), de nombreux électeurs ayant préféré ne pas se déplacer à cause du Covid-19. Lors de la présidentielle de 2022, le taux d'abstention sur place s'est cependant stabilisé à 20,16 %. La fuite des électeurs atteignait pour sa part 45,72 % aux élections européennes. Lors des législatives de 2024, elle a fortement régressé pour s'établir à 27,35 %, contre 43,39 % en 2022. Si on suit la trajectoire globale, la municipalité se révèle donc plutôt comme une contrée moins abstentionniste que la moyenne. Dans le cadre de ces élections municipales à Plounéour-Ménez, ce paramètre jouera en tout cas un rôle clé sur les résultats.

15:59 - Plounéour-Ménez classée à gauche à l'issue de l'année de la dissolution La préférence des électeurs de Plounéour-Ménez a évolué lors de la séquence électorale de 2024. Si deux ans auparavant la commune semblait refléter un bastion de la gauche radicale, elle s'est semble-t-il affichée 24 mois plus tard comme une zone pivot. À l'occasion du match européen de 2024, les électeurs de Plounéour-Ménez avaient en effet donné la victoire localement à la liste menée par Jordan Bardella avec 26,21% des bulletins. Une vingtaine de jours plus tard, les élections législatives à Plounéour-Ménez avaient ensuite placé en tête Sylvaine Vulpiani (Union de la gauche) avec 46,31% au premier tour, devant Tony Bihouee (Rassemblement National) avec 28,59%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Sylvaine Vulpiani culminant à 48,12% des suffrages exprimés dans la commune.

14:57 - Plounéour-Ménez : coup d'oeil sur les résultats marquants de la dernière présidentielle La séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste un terrain profondément marqué par les idées de gauche. Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Plounéour-Ménez était en effet marquée par l'avantage de Jean-Luc Mélenchon avec 35,18% des inscrits, tandis que Marine Le Pen récoltait 19,97%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 54,29% pour Emmanuel Macron, contre 45,71% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale qui a suivi, les votants de Plounéour-Ménez soutenaient en priorité Sylvaine Vulpiani (Nupes) avec 45,14% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 66,47%.

12:58 - Fiscalité à Plounéour-Ménez : un enjeu majeur pour les municipales 2026 ? À Plounéour-Ménez, sur le plan de la fiscalité locale, la charge de taxes moyenne par ménage fiscal s'est élevée à 683 euros en 2024 (dernier pointage en date), un chiffre à comparer avec les 589 € relevés en 2020. Le poids fiscal sur le foncier bâti a évolué pour se fixer à 34,94 % en 2024 (contre 17,31 % en 2020). Une augmentation souvent automatique, sans que la commune l'ait décidée : depuis une réforme voulue par l'Etat, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville qu'autour de 44 400 euros de recettes en 2024, contre quelque 180 300 euros engrangés en 2020, alors même que le taux est resté à environ 15,22 %. La taxe ne constitue plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales communales, modifiant la structure des ressources.

11:59 - Quel était le résultat de la dernière élection à Plounéour-Ménez ? Qui l'avait emporté lors des municipales de 2020 à Plounéour-Ménez ? Au terme du premier tour, Sébastien Marie a imposé son rythme en récoltant 54,87% des suffrages. Deuxième, René Chever a rassemblé 278 voix (45,12%). Cette victoire écrasante de Sébastien Marie a anéanti toute perspective de second tour. Les électeurs n'ont donc pas été rappelés aux urnes. Pour cette élection de 2026 à Plounéour-Ménez, ce décor pose les bases. Faire basculer une telle majorité représentera un défi herculéen pour le camp adverse ce dimanche, face à un bloc majoritaire qui cherchera à reproduire le même schéma gagnant.