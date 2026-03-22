Résultat municipale 2026 à Plourivo (22860) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Plourivo a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Plourivo, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Plourivo [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Véronique CADUDAL (15 élus) Plourivo c'est vous, continuons ensemble
|669
|50,84%
|
|Yan ROLLAND (4 élus) BIEN VIVRE À PLOURIVO
|647
|49,16%
|
|Participation au scrutin
|Plourivo
|Taux de participation
|72,20%
|Taux d'abstention
|27,80%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,40%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,33%
|Nombre de votants
|1 353
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Plourivo - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Véronique CADUDAL (Ballotage) Plourivo c'est vous, continuons ensemble
|586
|44,97%
|Yan ROLLAND (Ballotage) BIEN VIVRE À PLOURIVO
|373
|28,63%
|Janette ROLLAND (Ballotage) AGIR POUR PLOURIVO
|344
|26,40%
|Participation au scrutin
|Plourivo
|Taux de participation
|71,56%
|Taux d'abstention
|28,44%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,64%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,19%
|Nombre de votants
|1 341
Election municipale 2026 à Plourivo [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Plourivo sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Plourivo.
L'actu des élections municipales 2026 à Plourivo
18:36 - Des résultats tranchés à droite pour Plourivo il y a deux ans
Les résultats des élections de 2024 ont confirmé ceux de la présidentielle et des législatives deux années plus tôt. Lors des européennes, le résultat à Plourivo s'était en effet dessiné autour de la liste menée par Jordan Bardella (38,61%), talonnée par Raphaël Glucksmann (17,14%) et Valérie Hayer (10,55%). Jean-Yves Le Boulanger (Rassemblement National) avait ensuite enlevé le premier tour des législatives à Plourivo une vingtaine de jours plus tard avec 43,07%. Eric Bothorel (Majorité présidentielle) se trouvait à la deuxième place avec 31,49%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Jean-Yves Le Boulanger culminant à 42,84% des voix dans la localité.
15:57 - Que retenir des résultats des dernières élections municipales à Plourivo ?
Les jeux de pouvoir politiques locaux en 2026 sont encore à l'heure actuelle façonnés par l'issue du dernier scrutin communal à Plourivo. Dès le premier tour à l'époque, Véronique Cadudal a imposé son rythme en obtenant 611 voix (56,05%). Juste derrière, Jean-Yves Dannic a capté 479 votes (43,94%). Ce succès d'emblée a mis un terme à l'élection dès l'entame du match. Pour cette municipale 2026 à Plourivo, cette répartition historique des voix constitue un point de départ particulier. Les opposants devront améliorer grandement le résultat obtenu ce dimanche afin de contester cette mainmise, tandis que la majorité sortante, elle, devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.
13:58 - Qui sont les candidats à Plourivo pour le 2e tour de l'élection municipale ?
Selon les candidatures officielles pour le second tour diffusées par le ministère de l'Intérieur cette semaine, la bataille électorale a donc bel et bien une suite ce dimanche, avec Yan Rolland avec la liste "Bien Vivre À Plourivo" et Véronique Cadudal, à la tête de "Plourivo C'est Vous, Continuons Ensemble". Rappelons que Janette Rolland, qui pouvait candidater grâce à son score du premier tour, a opté pour un retrait. Pour se prononcer, les 1 874 inscrits de la commune seront en mesure de se déplacer aux urnes jusqu'à 18 heures, horaire de fermeture des 3 bureaux de vote de Plourivo.
11:59 - Quels étaient les résultats de l'élection municipale à Plourivo dimanche dernier ?
Véronique Cadudal a remporté le premier volet des élections municipales à Plourivo la semaine dernière, avec 44,97 % des voix. Ensuite, Yan Rolland a obtenu la seconde place avec 28,63 %. L'avance de la gagnante provisoire a été très nette. La première place, déjà remportée il y a six ans, a été maintenue pour Véronique Cadudal, mais elle a chuté lourdement, abandonnant 11 points depuis 2020. Du côté des autres candidats, en franchissant la barre des 10 %, Janette Rolland est arrivée troisième et pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure. À noter que pour ce premier tour à Plourivo, le rendez-vous électoral a enregistré un taux d'abstention de 28,44 %, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale.
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