Résultat municipale 2026 à Plourivo (22860) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Plourivo a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Plourivo, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Plourivo [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Véronique CADUDAL
Véronique CADUDAL (15 élus) Plourivo c'est vous, continuons ensemble 		669 50,84%
  • Véronique CADUDAL
  • Loïc LE POURSOT
  • Catherine PRUDHOMME
  • Yann POLLET
  • Sylvie LE PIVERT
  • Henry BRICAGE
  • Frédérique HAVET
  • Stéphane LE GOFF
  • Lydie RICARD
  • Frédéric LEROY
  • Madly ROUXEL
  • Vincent RIOU
  • Caroline GARNIER
  • Alain LE FLOCH
  • Elodie GUEGAN
Yan ROLLAND
Yan ROLLAND (4 élus) BIEN VIVRE À PLOURIVO 		647 49,16%
  • Yan ROLLAND
  • Laëtitia CAOUS
  • Jean-François ROUDAUT
  • Janette ROLLAND
Participation au scrutin Plourivo
Taux de participation 72,20%
Taux d'abstention 27,80%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,40%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,33%
Nombre de votants 1 353

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat municipale à Plourivo - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Véronique CADUDAL
Véronique CADUDAL (Ballotage) Plourivo c'est vous, continuons ensemble 		586 44,97%
Yan ROLLAND
Yan ROLLAND (Ballotage) BIEN VIVRE À PLOURIVO 		373 28,63%
Janette ROLLAND
Janette ROLLAND (Ballotage) AGIR POUR PLOURIVO 		344 26,40%
Participation au scrutin Plourivo
Taux de participation 71,56%
Taux d'abstention 28,44%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,64%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,19%
Nombre de votants 1 341

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