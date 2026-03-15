Résultat de l'élection municipale 2026 à Plouzané : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Plouzané [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Plouzané sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Plouzané.
L'actu des élections municipales 2026 à Plouzané
13:10 - Retour sur les résultats des élections municipales de 2020 à Plouzané
À Plouzané, lors des élections municipales il y a 6 ans, les résultats ont offert un état des lieux précis des équilibres politiques locaux. Dès le premier tour à l'époque, Yves Du Buit (Divers centre) a décroché la pole position en récoltant 39,22% des voix. Juste derrière, Jacky Le Bris (Parti socialiste) a recueilli 32,98% des bulletins valides. Un écart substantiel. Faute de majorité absolue, un second tour décisif s'est donc déroulé la semaine suivante avec 3 listes alignées. Yves Du Buit l'a finalement emporté avec 1 870 voix (45,26%), face à Jacky Le Bris qui a obtenu 1 228 votants (29,72%) et Xavier Rioual réunissant 1 033 électeurs inscrits (25,00%). La hiérarchie a été confirmée, le fossé se creusant pour déboucher sur un succès retentissant. La multitude de choix a pu disperser les électeurs., gagnant 310 voix supplémentaires entre les deux tours.
09:57 - Les horaires d'ouverture des bureaux de vote à Plouzané
En 2026, les citoyens de Plouzané sont appelés aux urnes pour les élections municipales, une échéance majeure pour l’avenir de leur commune. Ce scrutin constitue une étape importante de la vie démocratique locale. Les électeurs valideront-ils le bilan de ces six dernières années ? La liste des candidats en 2026 est disponible ci-dessous. Pour voter, les citoyens de l'agglomération ont la possibilité de se rendre dans l’isoloir entre 8 heures et 18 heures, horaires d’ouverture des 12 bureaux de vote de Plouzané. Pour obtenir les résultats du premier tour des élections municipales à Plouzané dès leur publication, cliquez sur 'Recevoir les résultats' en haut de cette page.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Plouzané
|Tête de listeListe
|
Yves Du Buit
Liste divers droite
Plouzané passionnement !
|
|
Emmanuel Savalli
Liste divers gauche
LA GAUCHE UNIE POUR PLOUZANE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Yves Du Buit (24 élus) Plouzane nouvel elan
|1 870
|45,26%
|
|Jacky Le Bris (5 élus) Plouzane dynamique, durable et solidaire
|1 228
|29,72%
|
|Xavier Rioual (4 élus) Avec vous, plouzane ville citoyenne et ecologique
|1 033
|25,00%
|
|Participation au scrutin
|Plouzané
|Taux de participation
|40,99%
|Taux d'abstention
|59,01%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|4 206
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Yves Du Buit Plouzane nouvel elan
|1 560
|39,22%
|Jacky Le Bris Plouzane dynamique, durable et solidaire
|1 312
|32,98%
|Xavier Rioual Avec vous, plouzane ville citoyenne et ecologique
|1 105
|27,78%
|Participation au scrutin
|Plouzané
|Taux de participation
|40,03%
|Taux d'abstention
|59,97%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|4 099
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Bernard Rioual (25 élus) Plouzane ens continuons
|2 917
|51,73%
|
|Yves Du Buit (8 élus) Plouzane demain
|2 721
|48,26%
|
|Participation au scrutin
|Plouzané
|Taux de participation
|60,20%
|Taux d'abstention
|39,80%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,76%
|Nombre de votants
|5 920
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