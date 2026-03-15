Résultat de l'élection municipale 2026 à Plouzané : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Plouzané

Tête de listeListe
Yves Du Buit
Yves Du Buit Liste divers droite
Plouzané passionnement !
  • Yves Du Buit
  • Françoise Gueneugues
  • Sylvain Roudaut
  • Cathy Le Gall-Mear
  • Christophe Enault
  • Solène Balcon
  • Jean-Luc Marziou
  • Karine Menard
  • Gregoire Armand
  • Isabelle Rouault
  • Jean-Luc Batany
  • Francoise Blanc
  • Arnaud Recher
  • Roseline Thomas
  • Maxime Prime
  • Gwenaelle Castelnau
  • Evan Michaud
  • Audrey Campos
  • Gilles Belec
  • Julia Jordan
  • Patrick Venter
  • Bleuenn Floch
  • Thierry Rateau
  • Hélène Bardan
  • Alexandre Duvernell
  • Estelle Derrien
  • Laurent Keromnes
  • Monique Le Brun
  • Yoann Palud
  • Amandine Quinquis
  • Christian Desmons
  • Martine Schudding-Ledagre
  • Claude Machefer
  • Christine Le Dunf
  • Florian Prevel
Emmanuel Savalli
Emmanuel Savalli Liste divers gauche
LA GAUCHE UNIE POUR PLOUZANE
  • Emmanuel Savalli
  • Myriam Le Lez
  • Michel Villeneuve
  • Hajiba Abouz
  • Franck Nicolas
  • Isabelle Gailhard-Rocher
  • Antoine Beugnard
  • Alice Gachet
  • Mickaêl Accensi
  • Regine Yvet
  • Frederick Pinsard
  • Sophie Bougard
  • Eric Kerbrat
  • Catherine Perrament
  • Laurent Quiniou
  • Michèle Page
  • Stephane Alnet
  • Denise Baron
  • David Guegan
  • Nathalie Neutelers
  • Philippe Donnart
  • Caroline Jobin
  • Mano Goic
  • Denise Le Flour
  • Nicolas Mertz
  • Sabrina David
  • Dominique Pochart
  • Stéphanie Michelet
  • Yvon Tafforeau
  • Marion Patinec Kermoal
  • Gérard Le Gall
  • Nathalie Stefani
  • Gael Lareur

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Yves Du Buit
Yves Du Buit (24 élus) Plouzane nouvel elan 		1 870 45,26%
  • Yves Du Buit
  • Françoise Gueneugues
  • Sylvain Roudaut
  • Karine Menard
  • Jean-Luc Batany
  • Solène Balcon
  • Christophe Enault
  • Cathy Le Gall
  • Léo Robert
  • Roseline Thomas
  • Florian Prevel
  • Isabelle Rouault
  • Alexandre Saoutic
  • Souad Duhaze
  • Jean-François Colombier
  • Christine Le Dunf
  • Patrick Venter
  • Amandine Quinquis
  • Ronan Cornen
  • Hélène Bardan
  • Henri Godard
  • Monique Le Brun
  • Gilles Belec
  • Martine Peyrot
Jacky Le Bris
Jacky Le Bris (5 élus) Plouzane dynamique, durable et solidaire 		1 228 29,72%
  • Jacky Le Bris
  • Florence Cann
  • Damien Deschamps
  • Séverine Clech
  • Michel Villeneuve
Xavier Rioual
Xavier Rioual (4 élus) Avec vous, plouzane ville citoyenne et ecologique 		1 033 25,00%
  • Xavier Rioual
  • Hajiba Abouz
  • Yann-Fanch Kerneis
  • Karine Appere
Participation au scrutin Plouzané
Taux de participation 40,99%
Taux d'abstention 59,01%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 4 206

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Yves Du Buit
Yves Du Buit Plouzane nouvel elan 		1 560 39,22%
Jacky Le Bris
Jacky Le Bris Plouzane dynamique, durable et solidaire 		1 312 32,98%
Xavier Rioual
Xavier Rioual Avec vous, plouzane ville citoyenne et ecologique 		1 105 27,78%
Participation au scrutin Plouzané
Taux de participation 40,03%
Taux d'abstention 59,97%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 4 099

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Bernard Rioual
Bernard Rioual (25 élus) Plouzane ens continuons 		2 917 51,73%
  • Bernard Rioual
  • Myriam Le Lez
  • Damien Deschamps
  • Gisèle Kerdraon
  • Robert Thomas
  • Florence Cann
  • Yann-Fanch Kerneis
  • Karine Bernollin
  • Tony Chauvet
  • Gisèle Le Moigne
  • Francis Grosjean
  • Martine Bizien
  • Antoine Beugnard
  • Virginie Gourvennec
  • Jacky Le Bris
  • Sylvie Dreves
  • Jean-Yves Richard
  • Gaële Malgorn
  • Francis Thery
  • Valérie Cueff-Gauchard
  • Jean-Pierre Soubigou
  • Anne-Sophie Belier
  • Michel Albrecht
  • Sandrine Jeffroy
  • Laurent Abernot
Yves Du Buit
Yves Du Buit (8 élus) Plouzane demain 		2 721 48,26%
  • Yves Du Buit
  • Françoise Gueneugues
  • Nicolas Demerscastel
  • Yvonne Thomas
  • André Lasquellec
  • Roseline Thomas
  • Francis Le Bian
  • Annie Muniglia
Participation au scrutin Plouzané
Taux de participation 60,20%
Taux d'abstention 39,80%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,76%
Nombre de votants 5 920

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