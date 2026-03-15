Résultat municipale 2026 à Plumelin (56500) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Plumelin a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Plumelin, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Plumelin [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Pierre GUEGAN
Pierre GUEGAN (21 élus) CAP VERS L'AVENIR 		1 069 77,18%
  • Pierre GUEGAN
  • Christelle LIDURIN
  • Frédéric ROSELIER
  • Murielle GUEGAN
  • Jean-Luc LE BOURNE
  • Patricia CONAN
  • André BOURGES
  • Laurence MILLET
  • Eric LORGEOUX
  • Sabrina LE BOULER
  • Roland LORIC
  • Vanessa PEDRONO
  • Jacques CORRE
  • Lucie GAUTHER
  • Christian SIBERT
  • Alicia LE GUILLOUX
  • Yann GRANDIN
  • Nathanaël MARTIN
  • Franck DUVAL
  • Vanessa LECLERRE
  • Pierre-Marie LE GUIDEC
David DAUMER
David DAUMER (2 élus) Autrement - Agir ensemble 		316 22,82%
  • David DAUMER
  • Anais HUGUET LEPERF
Participation au scrutin Plumelin
Taux de participation 64,64%
Taux d'abstention 35,36%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,21%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,01%
Nombre de votants 1 446

Source : ministère de l’Intérieur

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