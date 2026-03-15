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19:19 - Plumelin : quand les données démographiques façonnent les urnes Dans les rues de Plumelin, les élections s'achèvent. Dotée de 1 159 logements pour 2 841 habitants, la densité de la commune est de 91 hab par km². La pluralité socio-économique se reflète dans ses 154 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 588 foyers fiscaux. Le pourcentage de foyers détenant au moins une voiture (87,58%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les électeurs sur des questions de mobilité et d'environnement. Les habitants, comprenant une proportion de 40,12% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Malgré un taux de chômage de 6,20%, la commune affiche un revenu moyen par foyer fiscal de 27 914 €/an, illustrant un certain niveau de prospérité. Chaque bulletin comptabilisé ce 15 mars 2026 à Plumelin démontre l'intérêt des habitants pour les ambitions de la France.

17:57 - Lors des dernières élections, quel fut le poids du RN à Plumelin ? Le RN n'avait pas concouru à la dernière bataille municipale à Plumelin il y a six ans, le scrutin s'étant joué sans affiliation partisane dans la ville. Pour le scrutin présidentiel deux ans après, Marine Le Pen amassait 29,38% des votes lors du tour de chauffe, puis restait derrière Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 42,90% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient réservé 20,39% au candidat RN lors du premier tour. Un score insuffisant, à Plumelin comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au second round. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 39,32% aux européennes de juin 2024, qui aboutiront à la dissolution de l'Assemblée nationale. Les législatives convoquées dans la foulée donneront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 38,42% pour le Rassemblement national. Qualifié contrairement à 2022, il finira avec 44,84% lors du vote définitif.

16:58 - Élections municipales : ce qu'il faut attendre de l'abstention à Plumelin Dans le cadre de la municipale à Plumelin, l'abstention jouera un rôle déterminant sur les résultats. Six ans avant l'élection de ce dimanche, le premier tour de la municipale avait été marqué par une abstention de 50,56 %, un niveau conforme aux 55,3 % du pays (la participation se limitant à 49,44 %), de nombreux électeurs ayant opté pour rester chez eux à cause de l'épidémie de Covid-19. La course à l'Élysée en 2022 a ainsi été définie par une abstention à 20,13 % dans la ville (79,87 % de participation). La fuite des électeurs atteignait quant à elle 47,15 % aux élections européennes. Lors des législatives de 2024, elle a fortement régressé pour s'établir à 27,88 %, contre 48,80 % en 2022. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une zone qui résiste relativement bien à l'abstention.

15:59 - Il y a deux ans, Plumelin s'était tournée vers la droite Le contexte politique de Plumelin a évolué lors de la séquence électorale de 2024. Si deux ans auparavant la commune esquissait une terre macroniste, elle s'est plus visiblement positionnée deux ans plus tard comme une terre de droite mariniste. Les Européennes 2024 à Plumelin avaient en effet vu la victoire locale de l'équipe de Jordan Bardella (39,32%), devant Valérie Hayer qui avait récolté 21,53% des suffrages. Antoine Oliviero (Rassemblement National) avait par la suite gagné au premier tour des élections législatives à Plumelin après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre avec 38,42%. Nicole Le Peih (Majorité présidentielle) était à la deuxième place avec 29,01%. Au second tour, c'est en revanche Nicole Le Peih (Majorité présidentielle) qui a doublé son adversaire avec 55,16% des suffrages exprimés.

14:57 - Qui est arrivé en tête des élections de 2022 à Plumelin ? En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Plumelin voyait Emmanuel Macron prendre le leadership localement avec 35,40% des inscrits, tandis que Marine Le Pen totalisait 29,38%. Le second tour validait ensuite cette introduction en donnant 57,10% pour Emmanuel Macron, contre 42,90% pour de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Plumelin accordaient leurs suffrages à Nicole Le Peih (Ensemble !) avec 36,09% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 60,81% des suffrages. Cette physionomie politique de Plumelin laisse ainsi apparaître une municipalité de tradition centriste.

12:58 - Et si l'élection à Plumelin se jouait sur la fiscalité ? À Plumelin, où la fiscalité locale a progressé entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à 11,26 % en 2024 (dernier pointage en date), rapportant à la ville 29 430 €. Une somme bien en-dessous des quelque 257 800 euros perçus en 2020. Cette imposition, abolie pour les résidences principales depuis le 1er janvier 2023, suite à une réforme d'Emmanuel Macron, est désormais réduite à peau de chagrin, ce qui a pu perturber l'équilibre financier. La manne fiscale sur le foncier bâti a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux constaté à Plumelin atteint désormais 39,01 % en 2024 (contre 23,75 % en 2020). Une augmentation généralement imposée, sans que la commune l'ait décidée : depuis la réforme en effet, l'État a transféré la part de taxe foncière auparavant perçue par les départements aux communes. Avec toutes ces fluctuations, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Plumelin a représenté 693 € en 2024, un chiffre à comparer avec les 563 € relevés en 2020.

11:59 - L'élection de 2020 : la liste "Cap Vers L'avenir" majoritaire à Plumelin Il peut s'avérer éclairant de se pencher sur les scores du dernier scrutin municipal à Plumelin. Dès le dimanche du premier tour à l'époque, Pierre Guegan a pris les commandes en obtenant 67,83% des soutiens. À sa poursuite, Daniel Adrian a engrangé 32,16% des suffrages. Ce succès d'emblée de Pierre Guegan a scellé l'issue du scrutin dès le premier tour. Il n'a pas été nécessaire d'organiser un second tour. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Plumelin, cet équilibre a immanquablement influencé les états-majors politiques. Pour les forces d'opposition, faire basculer une telle majorité sera ce dimanche le principal défi, au moment où le conseil municipal sortant, lui, tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.