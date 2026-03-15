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19:18 - Pocé-sur-Cisse : élections municipales et dynamiques démographiques Les facteurs démographiques et socio-économiques de Pocé-sur-Cisse mettent en évidence des tendances évidentes susceptibles d'influencer le résultat des élections municipales. La jeunesse et les personnes sans emploi sont des groupes démographiques essentiels dans la ville, avec près de 31% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 11,57%. De plus, le taux de familles propriétaires (67,77%) souligne l'importance des questions concernant le logement et l'aménagement du territoire. Le taux de ménages disposant d'au moins une voiture (79,00%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 893 votants sur des questions de transport et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (14,20%) met en évidence la nécessité d'un suivi familial, et le pourcentage de salariés en CDD (7,55%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Pocé-sur-Cisse mettent en avant une diversité de qualifications, avec 18,59% des habitants titulaires du seul baccalauréat. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques du pays sur l'instruction et l'emploi.

17:57 - Les données récentes du vote RN à Pocé-sur-Cisse Le parti d'extrême droite n'était pas représenté lors de la dernière municipale à Pocé-sur-Cisse en 2020, le vote se déroulant traditionnellement de manière apolitique dans la municipalité. Lors de la course à l'Élysée au printemps 2022, Marine Le Pen engrangeait 25,45% des suffrages lors du premier round, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron dans la commune avec 42,79% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient offert 24,56% au candidat RN lors du premier dimanche de scrutin. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Pocé-sur-Cisse comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au second tour. Le score de la liste menée par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 33,08% aux élections européennes de juin 2024, avant la dissolution qui donnera lieu immédiatement ou presque à d'autres élections. Les législatives anticipées donneront, lors du premier round, un résultat de 37,39% pour le parti à la flamme. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 43,66% lors du vote définitif.

16:58 - Pocé-sur-Cisse : 32,68 % de votants aux dernières municipales En ce jour d'élection municipale à Pocé-sur-Cisse, la participation sera suivie à la loupe. Aux municipales de 2020, la participation était allée jusqu'à 32,68 % lors du premier round (un taux inférieur aux 44,7 % du pays). C'étaient 403 votants qui s'étaient mobilisés alors que de nombreux électeurs avaient choisi de rester à la maison à cause de la pandémie du Covid-19. De longue date, les élections municipales restent pourtant, avec l'élection présidentielle, un scrutin où les électeurs se déplacent le plus massivement, s'agissant de désigner leur maire et leur président. Lors de la présidentielle de 2022, le taux de participation local a ainsi été chiffré à 76,51 %. Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait quant à lui rassemblé 51,65 % des citoyens locaux. Peu après, les législatives de 2024 ont vu la participation grimper très nettement à 68,64 %, alors que celles de 2022 n'avaient attiré que 49,80 % des inscrits. Cette photographie de la participation depuis six ans indique in fine que le territoire s'affirme comme une zone en déficit de participation.

15:59 - Quels enseignements pour les dernières élections à Pocé-sur-Cisse ? L'orientation des électeurs de Pocé-sur-Cisse a évolué lors de la séquence électorale de 2024. Si deux ans auparavant la commune esquissait une terre macroniste, elle s'est plus ostensiblement affichée deux ans plus tard comme un territoire bleu marine. Les élections européennes de juin 2024 à Pocé-sur-Cisse avaient en effet vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (33,08%), devant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait récolté 15,23% des voix. Une vingtaine de jours plus tard, les élections législatives à Pocé-sur-Cisse avaient ensuite propulsé aux avants-postes Corine Fougeron (Rassemblement National) avec 37,39% au premier tour, devant Daniel Labaronne (Ensemble !) avec 29,47%. C'est pourtant Daniel Labaronne (Ensemble !) qu'on a vu virer en tête au second tour, avec 56,34% des suffrages exprimés.

14:57 - À Pocé-sur-Cisse, l'élection il y a 4 ans fut d'abord en faveur de le centre-droit Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Pocé-sur-Cisse accordaient leurs suffrages à Daniel Labaronne (Ensemble !) avec 31,30% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 52,64%. En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Pocé-sur-Cisse qui s'était déroulée en amont plaçait Emmanuel Macron en tête avec 26,49% des inscrits, tandis que Marine Le Pen récoltait 25,45%. Le duel final se soldait finalement par un score de 57,21% pour Emmanuel Macron, contre 42,79% en faveur de Marine Le Pen. Cette séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste un fief de la majorité présidentielle.

12:58 - Impôts locaux : une fiscalité en hausse à Pocé-sur-Cisse Reflet d'une pression fiscale à la hausse depuis 2020 à Pocé-sur-Cisse, le taux de la taxe d'habitation est passé à près de 11,71 % en 2024 (dernière date de relevé), ce qui représente un montant de 28 360 € la même année, bien en deçà des 219 200 euros enregistrés en 2020. Rappelons qu'elle a été abolie le 1er janvier 2023 pour les résidences principales, suite à une réforme voulue par l'Etat diminuant fortement son rendement et obligeant les communes à trouver d'autres recettes. La fiscalité sur les propriétés bâties a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux constaté à Pocé-sur-Cisse a évolué pour se fixer à un peu plus de 32,23 % en 2024 (contre 13,91 % en 2020). Une augmentation liée généralement au transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. Avec toutes ces fluctuations, le produit fiscal par ménage à Pocé-sur-Cisse s'est établi à environ 1 088 euros en 2024 contre 774 euros en début de mandat.

11:59 - Le résultat des dernières élections municipales à Pocé-sur-Cisse Dans la commune de Pocé-sur-Cisse, les rapports de force politiques locaux sont aujourd'hui encore déterminés par l'issue du dernier scrutin en 2020. Sans aucune opposition, 'Pour un village durable' a sans surprise recueilli 346 soutiens (100,00%) dès le premier tour. Cette élection à candidature unique a naturellement mis fin au processus électoral, épargnant aux électeurs un nouveau passage aux urnes. Pour ce scrutin de 2026 à Pocé-sur-Cisse, cette répartition historique des voix sert de matrice bien spécifique que certains auront peut-être à cœur de dépasser. L'émergence ou non d'une opposition constituera un des enjeux à la suite de cette élection sans véritable concurrence. Un indice est vraisemblablement donné dans la liste officielle des candidats (voir ci-dessous).