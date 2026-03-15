Résultat municipale 2026 à Pocé-sur-Cisse (37530) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Pocé-sur-Cisse a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Pocé-sur-Cisse, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Pocé-sur-Cisse [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Christel MOUNEYRAT
Christel MOUNEYRAT (16 élus) Réinventons Pocé 		542 68,87%
  • Christel MOUNEYRAT
  • Gérard JABLY
  • Coralie PELLETIER
  • Jean-François BILTERYST
  • Mélanie CHASSELAY MAILLET
  • Thierry MOREAU
  • Stéphanie MAURICE
  • Patrick BOIRON
  • Émilie APPERT-DESNOS
  • Eric PRONOST-LARIVIÈRE
  • Nadège METTON
  • Florimond BARRIER
  • Magali MASSÉ
  • Ludovic ARNOULT
  • Jocelyne POHU
  • Patrick COULÉON
Claude COURGEAU
Claude COURGEAU (3 élus) POUR UN VILLAGE DURABLE 		245 31,13%
  • Claude COURGEAU
  • Jocelyne LEYDET
  • Philippe KOEMPGEN
Participation au scrutin Pocé-sur-Cisse
Taux de participation 64,04%
Taux d'abstention 35,96%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,49%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,75%
Nombre de votants 805

Source : ministère de l’Intérieur

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