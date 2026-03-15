Résultat de l'élection municipale 2026 à Pointe-à-Pitre : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Pointe-à-Pitre

Tête de listeListe
Marie-Agnès Castrot
Marie-Agnès Castrot Liste d'extrême-gauche
COMBAT OUVRIER
  • Marie-Agnès Castrot
  • Fred Louise-Laurence-Eudoxie
  • Tamara Rippon
  • Donald Amilcar
  • Isabelle Poinin-Auraye
  • Lucien Pétrus
  • Elodie Fiata
  • Georges Farial Samson
  • Catherine Lastor
  • Jean-Luc Zénon
  • Marie-Flore Caneval
  • Marc Fluro
  • Kencya Bernadotte
  • Claude Sédécias
  • Naîlda Antonia Sorhaindo
  • Hervé Loche
  • Raymonde Onestas
  • Robert Valentino
  • Francine Marie-Sainte
  • Charles Thimodent
  • Maritza Couchy
  • Félicien Frécinat
  • Cynthia Bagassien
  • Jean Jean
  • Lika Dorin
  • Joseph Querin
  • Malika Zenon
  • Cédrick Elso
  • Sonia Boniface-Achille
  • Roger Couchy
  • Apolline Bazile
  • Eric Naëjus
  • Nicole Littée
Harry Durimel
Harry Durimel Liste écologiste
UNE EQUIPE QUI GAGNE
  • Harry Durimel
  • Tania Galvani
  • Philippe Ribere
  • Corinne Diakok-Edinval
  • Jimmy Louis
  • Cécile Boucaud
  • Henri Angelique
  • Ginette Gotte
  • Suleiman Taoum
  • Rosette Bonneto
  • Georges Bredent
  • Chantal Brelle
  • Jean-Luc Plumasseau
  • Marie-Hélène Salomon
  • Francis Ludger
  • Myriame Lacrosse
  • Raymond Artis
  • Jocelyne Priam
  • Didier Ako
  • Sandra Samuel-Leffet
  • Angelio Courtois
  • Marie-Claude Faure
  • Rudy Chasselas
  • Talia Martyr-Fale
  • Malick Otrante
  • Lise Thomaseau Epouse Nirin
  • Yohan Basileu
  • Marie-Odile Alphonse Epouse Louis
  • Jacky Leogane
  • Maryse Elice
  • Gilbert Chery
  • Marie-Andrée Cartesse épouse Mandil
  • Olivier Pesnol
  • Cindy Hélène Hamousin
  • Patrick Pirbakas
Claude Barfleur
Claude Barfleur Liste divers gauche
UNION POUR UN GRAND POINTE-A-PITRE
  • Claude Barfleur
  • Sylvie Marie Anicet
  • Christian Karam
  • Evelyne Saint-Sauveur
  • Aty Manicord
  • Line Forbin
  • Patrick Romard
  • Chantal Kancel
  • Antoine Pamphile
  • Cendra Staco
  • Harry Jacques Lodin
  • Sandra Thérèse Blanchedent
  • Jean-Luc Barfleur
  • Carole Beuve
  • Claude Rémy
  • Solange Louise Beligny (tagliamento)
  • Stéphane Vasseaux
  • Yohan Stéphanie Randal
  • Pascal Maxime
  • Natacha Flainville
  • Olivier Guadeloupe
  • Chantal Feriaux
  • Pascal Gairouard
  • Sandra Prudence Josephine
  • Ernest Bordelais
  • Dominique Ferdinand Ferdinand
  • Denis Maurice Henri Camprasse
  • Anaise Forbin
  • Franck-Honoré Sylvio Mondesir
  • Myrsia Maëva Cloudius
  • Regis Jean-Marius Marc Forbin
  • Guylaine Senar ép Meynard
  • Michel Koury
  • Lisette Antonine Barfleur épouse Mondesir
  • Patrick Paul Cherdieu
Loïc Martol
Loïc Martol Liste du Parti socialiste
PROJET POINTOIS
  • Loïc Martol
  • Marie Eugène Trobo-Thomaseau
  • Patrice Termosiris
  • Valérie Françoise Ranely-Verge-Depre
  • Badi Faddoul
  • Sévrine Sophie Mauranyapin
  • Jean-Marc Aubin Soukaï
  • Chrystèle Treil
  • François Pellecuier
  • Françoise Agnès de Percin
  • David Gregoire
  • Sarah Tannous
  • Didier Alain Daijardin
  • Alice Faucher
  • Freddy Alberi
  • Yolaine Theophile
  • Maurice Raymond Dollin
  • Laurence Bangou
  • Fabrice Dominique Francillette
  • Arielle Jean-Joachim Eurasie
  • Nadel Emmanuel Senatus
  • Manuella Laquitaine
  • Anicet Anaclet Luissint
  • Kety Murielle Françoise Lama
  • José Laporal
  • Nancy Taoum
  • Patrice Lafolé
  • Gildas Celini
  • Andy Saint-Marc
  • Elisabeth Jessika Nardy
  • Georges Michineau
  • Nadine Leogane
  • Josué Melse
  • Anaïka Arrondell
  • Xavier Mathoua
Alain Sorèze Eugène
Alain Sorèze Eugène Liste divers gauche
ALLIANCE POUR POINTE-A-PITRE
  • Alain Sorèze Eugène
  • Claire Corenthin
  • Mehdi Keita Germain
  • Catherine Cilpa
  • Philippe Lebrere
  • Vérité Djimi
  • Roberto Romar
  • Madly Gargar
  • Moïse Bourgarel
  • Pascale Boniface-Achille
  • Jonathan Dagnet
  • Michèle Robin-Clerc
  • Henri Bistoquet
  • Christine Massieux
  • Gil Themine
  • Lucie Délice Strazel
  • Stéphane Eugene
  • Isabelle Zummo
  • Nicolas Noita
  • Alberta Amour Belay-Maurice
  • Julien Toto
  • Catherine Ganot-Germain
  • Joël Otz
  • Lufaite Bernadotte
  • Steve Fabignon
  • Tatiana Anziano Gustave
  • Meddy Gaza
  • Béatrice Nourel
  • Didier Williams
  • Magui Tafna
  • Lionel Phirmis
  • Sandra Jolo
  • Jocelyn Lubino
  • Lucette Lezinska
  • Pierre Samba
Sandra Enjaric
Sandra Enjaric Liste régionaliste
LE COURAGE D'AGIR, LA FORCE D'AVANCER
  • Sandra Enjaric
  • Guy Léonard Equinoxe
  • Fabienne Jeanne Same
  • Andy Dollin
  • Prescillia Severin
  • Philippe Gendrey
  • Jessely Torres
  • Ruddy Aristide Montout
  • Marie Claude Chouan
  • Bruno Relmy
  • Anaïs Mathias
  • Yann Samut
  • Alysée Gendrey
  • Stéphane Bruno Eulalie
  • Johanna Gustan
  • Andy Horn
  • Elodie Annaiz Edmond
  • Guy Hubert Magreau
  • Mélodie Moysan
  • Gérard Dodé
  • Louisiana Peters
  • Christian Civilise
  • Sara Fengarol
  • Samuel Loiseau
  • Jeanise Berthelot
  • Mario Sabin Hijar
  • Béatrice Zami
  • Christian Bénéba
  • Nadège Colette Michèle Damoiseau
  • Gilbert Victorien Gerohe
  • Louise Jumet
  • Frantz Pigeonneau
  • Josiane Gatibelza
  • Selwan Guercy
  • Hillary Pelimard

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Harry Durimel
Harry Durimel (24 élus) L'unite pour le changement 		2 245 42,68%
  • Harry Durimel
  • Tania Galvani
  • François Pellecuier
  • Cécile Boucaud
  • Georges Bredent
  • Corinne Diakok- Edinval
  • Henry Angelique
  • Dominique Simplice Dolmare
  • Yann Nanette
  • Marie-Hélène Salomon
  • Badi Faddoul
  • Marie-Andrée Mandil
  • Alain Soreze
  • Madly Gargar
  • Jimmy Louis
  • Myriame Lacrosse
  • Bruno Fanfant
  • Michèle, Denise, Henriette Robin-Clerc
  • Jean-Marc Soukai
  • Rosette Bonneto
  • Philippe Ribere
  • Danita Lebrere
  • Alex Aucagos
  • Marie-Odile Alphonse Epouse Louis
Jacques Bangou
Jacques Bangou (7 élus) Aimer la ville 		2 110 40,12%
  • Jacques Bangou
  • Sandra Enjaric
  • Jean-Charles Saget
  • Evelyne Democrite
  • Claude, François Barfleur
  • Monique, Lucie Decastel
  • Mehdi Keita
Loïc Martol
Loïc Martol (2 élus) Reussir ensemble le projet pointois 		904 17,18%
  • Loïc Martol
  • Marie-Eugène Trobo Thomaseau
Participation au scrutin Pointe-à-Pitre
Taux de participation 47,73%
Taux d'abstention 52,27%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 5 486

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jacques Bangou
Jacques Bangou Aimer la ville 		1 307 30,58%
Harry Durimel
Harry Durimel Oxygene 2020 		876 20,49%
Tania Galvani
Tania Galvani Annou doubout pou lapwent! 		690 16,14%
Loïc Martol
Loïc Martol Projet pointois 		647 15,13%
Marie-Eugène Trobo Thomaseau
Marie-Eugène Trobo Thomaseau Ensemble reconstruisons pointe-a-pitre 		453 10,59%
Marcel Sigiscar
Marcel Sigiscar Pointe a pitre c'est vous, c'est nous 		301 7,04%
Participation au scrutin Pointe-à-Pitre
Taux de participation 39,57%
Taux d'abstention 60,43%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 4 545

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jacques Bangou
Jacques Bangou (25 élus) Osons ensemble 		3 326 51,54%
  • Jacques Bangou
  • Josiane Gatibelza
  • Georges Bredent
  • Monique Decastel
  • Marcel Sigiscar
  • Suzelle Lavenette Epouse Seville
  • José Guiolet
  • Madly Gargar Epse Paulin
  • Jacky Leogane
  • Sandra Enjaric
  • Alain Soreze
  • Marlène Miroite Epse Melisse
  • Jean-Charles Saget
  • Mirella Diomar Épse. Bellone
  • Alex Corvo
  • Juliana Fengarol
  • Gérard Destouches
  • Alberta Belay-Maurice Vve Alberi
  • Serge Nirelep
  • Tania Galvani
  • Mehdi Keita
  • Manuélita Suedois
  • Angelio Courtois
  • Denise Nagau
  • Philippe Martol
Harry Durimel
Harry Durimel (5 élus) Oxygene 		1 934 29,97%
  • Harry Durimel
  • Marie-Eugene Trobo. Thomaseau
  • Raymond Pochot
  • Corinne Diakok-Edinval
  • Guy Equinoxe
Claude Barfleur
Claude Barfleur (2 élus) Union pour un grand pointe-a-pitre 		816 12,64%
  • Claude Barfleur
  • Myriam Ponremy
Henri Yoyotte
Henri Yoyotte (1 élu) Nouvel elan pour pointe-a-pitre nofwap 		376 5,82%
  • Henri Yoyotte
Participation au scrutin Pointe-à-Pitre
Taux de participation 50,96%
Taux d'abstention 49,04%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 6,95%
Nombre de votants 6 934

Villes voisines de Pointe-à-Pitre

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