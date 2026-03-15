Résultat de l'élection municipale 2026 à Pointe-à-Pitre : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Pointe-à-Pitre [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Pointe-à-Pitre sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Pointe-à-Pitre.
L'actu des élections municipales 2026 à Pointe-à-Pitre
13:09 - La liste étiquetée Ecologiste grande gagnante des municipales à Pointe-à-Pitre
Les forces politiques en présence restent encore à ce jour marquées par l'issue des dernières élections à Pointe-à-Pitre. Au soir du premier scrutin à l'époque, Jacques Bangou (Divers gauche) a terminé en tête avec 1 307 soutiens (30,58%). Juste derrière, Harry Durimel (Ecologiste) a engrangé 876 votes (20,49%). Une nette distance. Faute de majorité absolue, l'affrontement du deuxième tour s'est donc tenu le dimanche suivant avec 3 listes alignées. Harry Durimel l'a finalement emporté avec 2 245 bulletins (42,68%), face à Jacques Bangou rassemblant 2 110 électeurs inscrits (40,12%) et Loïc Martol avec 904 électeurs (17,18%). Tout a basculé sous l'effet des reports de voix, qui ont été tout à fait cruciaux. Les suffrages éparpillés ont pu peser sur le verdict. Jacques Bangou a certes réalisé la meilleure progression en ajoutant 1 234 suffrages à son total, le retard initial était trop lourd à rattraper. Le camp des battus a la lourde responsabilité de créer des réserves beaucoup plus solides aujourd'hui, dès le premier tour, tandis que la majorité sortante, elle, tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.
09:57 - À quelle heure ferment les bureaux de vote à Pointe-à-Pitre ?
Les municipales 2026 sont organisées ce dimanche à Pointe-à-Pitre. Ce scrutin va permettre de désigner les maires de l'ensemble des communes françaises. Les précédentes municipales avaient déjà eu lieu un 15 mars, puis le 28 juin 2020. Elles se sont déroulées dans le contexte de la crise sanitaire du covid. La liste des candidats aux municipales 2026 à Pointe-à-Pitre est affichée plus bas. Sachez également que les horaires d’ouverture des 22 bureaux de vote de Pointe-à-Pitre sont les suivants : de 8 heures à 18 heures. Pour obtenir les résultats des élections à Pointe-à-Pitre dès leur publication, cliquez sur le bouton 'Recevoir les résultats' situé en haut de page.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Pointe-à-Pitre
|Tête de listeListe
|
Marie-Agnès Castrot
Liste d'extrême-gauche
COMBAT OUVRIER
|
|
Harry Durimel
Liste écologiste
UNE EQUIPE QUI GAGNE
|
|
Claude Barfleur
Liste divers gauche
UNION POUR UN GRAND POINTE-A-PITRE
|
|
Loïc Martol
Liste du Parti socialiste
PROJET POINTOIS
|
|
Alain Sorèze Eugène
Liste divers gauche
ALLIANCE POUR POINTE-A-PITRE
|
|
Sandra Enjaric
Liste régionaliste
LE COURAGE D'AGIR, LA FORCE D'AVANCER
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Harry Durimel (24 élus) L'unite pour le changement
|2 245
|42,68%
|
|Jacques Bangou (7 élus) Aimer la ville
|2 110
|40,12%
|
|Loïc Martol (2 élus) Reussir ensemble le projet pointois
|904
|17,18%
|
|Participation au scrutin
|Pointe-à-Pitre
|Taux de participation
|47,73%
|Taux d'abstention
|52,27%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|5 486
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jacques Bangou Aimer la ville
|1 307
|30,58%
|Harry Durimel Oxygene 2020
|876
|20,49%
|Tania Galvani Annou doubout pou lapwent!
|690
|16,14%
|Loïc Martol Projet pointois
|647
|15,13%
|Marie-Eugène Trobo Thomaseau Ensemble reconstruisons pointe-a-pitre
|453
|10,59%
|Marcel Sigiscar Pointe a pitre c'est vous, c'est nous
|301
|7,04%
|Participation au scrutin
|Pointe-à-Pitre
|Taux de participation
|39,57%
|Taux d'abstention
|60,43%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|4 545
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jacques Bangou (25 élus) Osons ensemble
|3 326
|51,54%
|
|Harry Durimel (5 élus) Oxygene
|1 934
|29,97%
|
|Claude Barfleur (2 élus) Union pour un grand pointe-a-pitre
|816
|12,64%
|
|Henri Yoyotte (1 élu) Nouvel elan pour pointe-a-pitre nofwap
|376
|5,82%
|
|Participation au scrutin
|Pointe-à-Pitre
|Taux de participation
|50,96%
|Taux d'abstention
|49,04%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|6,95%
|Nombre de votants
|6 934
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