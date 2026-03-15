Résultat municipale 2026 à Pointe-à-Pitre (97110) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 est dévoilé à Pointe-à-Pitre. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats des municipales à Pointe-à-Pitre, transmis par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Pointe-à-Pitre [EN COURS]

Tête de listeListe Voix % des voix Partiels *
Harry DURIMEL
Harry DURIMEL UNE EQUIPE QUI GAGNE 		288 59,26%
Sandra ENJARIC
Sandra ENJARIC LE COURAGE D'AGIR, LA FORCE D'AVANCER 		97 19,96%
Loïc MARTOL
Loïc MARTOL PROJET POINTOIS 		59 12,14%
Marie-Agnès CASTROT
Marie-Agnès CASTROT COMBAT OUVRIER 		19 3,91%
Claude BARFLEUR
Claude BARFLEUR UNION POUR UN GRAND POINTE-A-PITRE 		13 2,67%
Alain SORÈZE EUGÈNE
Alain SORÈZE EUGÈNE ALLIANCE POUR POINTE-A-PITRE 		10 2,06%
Participation au scrutin Pointe-à-Pitre Partiels *
Taux de participation 48,12%
Taux d'abstention 51,88%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,80%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,00%
Nombre de votants 500

* Résultats partiels sur 15% des bureaux de vote

Source : ministère de l’Intérieur

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