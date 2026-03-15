En direct

19:21 - Élections municipales à Pointe-à-Pitre : un éclairage démographique Dans la ville de Pointe-à-Pitre, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'affecter les résultats des élections municipales. Les jeunes et les personnes sans emploi sont des segments démographiques cruciaux dans l'agglomération, avec près de 40% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 33,95%. Les écarts de revenus, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 13 783 euros par an, sont souvent symptomatiques d'un besoin accru de mesures visant à réduire la pauvreté. Enfin, la présence d'une population immigrée de 11,86% et d'une population étrangère de 11,26% indique les enjeux des politiques migratoires et d'intégration en France. Le pourcentage d'étudiants, évalué à 9,75% à Pointe-à-Pitre, met en relief la présence d'une population jeune et éduquée, en quête de formation et de développement personnel.

17:57 - Le RN progresse à Pointe-à-Pitre Le mouvement nationaliste restait loin du match lors des élections municipales à Pointe-à-Pitre il y a six ans. À l'occasion de l'élection présidentielle en 2022, Marine Le Pen séduisait 15,90% des votes lors du premier passage aux urnes, puis battait Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 68,09% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient offert 10,05% au parti lepéniste au tour 1. Un score insuffisant, à Pointe-à-Pitre comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au second round. Le résultat de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, s'élèvera ensuite à 27,13% aux élections européennes, avant la dissolution qui donnera lieu immédiatement ou presque à d'autres élections. Les législatives de 2024 donneront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 11,94% pour le RN. Il était ensuite sorti des premières places lors du vote définitif.

16:58 - Municipales 2026 : quelle abstention électorale à Pointe-à-Pitre ? En ce jour d'élections municipales 2026 à Pointe-à-Pitre, la participation sera regardée de près. Pour rappel, la participation s'élevait à 39,57 % lors des municipales de 2020, une proportion assez classique alors que le pays était durement frappé par le coronavirus. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont à ce titre 5 427 habitants qui ont voté au premier tour, soit 48,14 % de participation. Certes, ces élections relèvent d'une logique différente, mais les élections législatives de 2022 et 2024 constituent une base de comparaison tout à fait pertinente. Il y a quatre ans, les législatives livraient de leur côté une participation de 25,71 % (la moyenne nationale étant de 47,51 %), avant de bondir à 37,00 % après la dissolution de 2024. Dans l'intervalle, les élections européennes avaient attiré 16,61 % des électeurs (soit environ 1 674 votants). Cette photographie des urnes depuis six ans témoigne in fine que le territoire s'affirme comme une zone moins participative que la moyenne.

15:59 - Comment Pointe-à-Pitre a-t-elle voté l'année de la dissolution ? Lors du scrutin législatif provoqué par la dissolution de l'Assemblée nationale en 2024, les votants de Pointe-à-Pitre plébiscitaient Olivier Serva (Divers gauche) avec 47,26% au premier tour. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Olivier Serva culminant à 79,70% des suffrages exprimés dans la commune. Pour le tour unique des européennes juste avant la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre l'Assemblée, les votes s'étaient cette fois majoritairement conduits sur Jordan Bardella (27,13%). Une confirmation très claire des résultats des élections de 2022 en somme.

14:57 - Quels furent les résultats municipaux de Pointe-à-Pitre il y a 4 ans ? Globalement, le paysage électoral fait de Pointe-à-Pitre une ville politiquement partagée. Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Pointe-à-Pitre plaçait en effet Jean-Luc Mélenchon à l'avant de la course avec 57,77% des inscrits, tandis que Marine Le Pen récoltait 15,90%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 68,09% pour Marine Le Pen, contre 31,91% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors des législatives qui ont suivi en 2022, les votants de Pointe-à-Pitre accordaient leurs suffrages à Olivier Serva (DVG) avec 83,63% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Olivier Serva virant de nouveau en tête avec 100,00% des voix.

12:58 - Évolution de la pression fiscale : les chiffres clés de Pointe-à-Pitre À Pointe-à-Pitre, sur le plan de la fiscalité locale, la facture moyenne versée par ménage imposable a représenté environ 1 906 euros en 2024 (relevé le plus récent), un chiffre à comparer avec les 1 175 € relevés en 2020. Le taux de la taxe sur le foncier bâti a évolué pour se fixer à 72,81 % en 2024 (contre près de 37,09 % en 2020). Une hausse résultant de la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, prévoyant un transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que près de 695 200 euros de recettes en 2024, en net recul par rapport aux 2 525 150 € récoltés en 2020 avec un taux resté à environ 17,98 %. La taxe ne représente plus qu'une portion congrue des ressources fiscales de la commune, bouleversant la répartition des recettes.

11:59 - La liste étiquetée Ecologiste grande gagnante des municipales à Pointe-à-Pitre Les forces politiques en présence restent encore à ce jour marquées par l'issue des dernières élections à Pointe-à-Pitre. Au soir du premier scrutin à l'époque, Jacques Bangou (Divers gauche) a terminé en tête avec 1 307 soutiens (30,58%). Juste derrière, Harry Durimel (Ecologiste) a engrangé 876 votes (20,49%). Une nette distance. Faute de majorité absolue, l'affrontement du deuxième tour s'est donc tenu le dimanche suivant avec 3 listes alignées. Harry Durimel l'a finalement emporté avec 2 245 bulletins (42,68%), face à Jacques Bangou rassemblant 2 110 électeurs inscrits (40,12%) et Loïc Martol avec 904 électeurs (17,18%). Tout a basculé sous l'effet des reports de voix, qui ont été tout à fait cruciaux. Les suffrages éparpillés ont pu peser sur le verdict. Jacques Bangou a certes réalisé la meilleure progression en ajoutant 1 234 suffrages à son total, le retard initial était trop lourd à rattraper. Le camp des battus a la lourde responsabilité de créer des réserves beaucoup plus solides aujourd'hui, dès le premier tour, tandis que la majorité sortante, elle, tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.