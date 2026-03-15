Résultat de l'élection municipale 2026 à Pointe-Noire : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Pointe-Noire

Tête de listeListe
Sully Pandolf
Sully Pandolf Liste Divers
Nouvelle Energie Citoyenne
  • Sully Pandolf
  • Valérie Brudey
  • Cédric Barthelemy
  • Peggy de la Reberdiere
  • Patrick Mango
  • Gladys Pradel
  • Pascal Nerome
  • Maeva Belair
  • Mathieu Larisse
  • Sylvia Jelaine
  • Armel Guillaume
  • Astrid Desplan
  • Alain Mango
  • Véronique Claude
  • Fred Guillaume
  • Aurélie Guillaume
  • Cédric Zepharren
  • Isabelle Granier
  • Arsène Boniface
  • Ludivine Francius
  • Christophe Leguier
  • Valène Zougoula
  • Alain Vairac
  • Esthère Cabald
  • Alin Rance
  • Dominique Seremes
  • Fred Pocrain
  • Stelly Brudey
  • Noel de Lacaze
Thierry Jean-Charles
Thierry Jean-Charles Liste du Parti socialiste
Nouvelle ère démocratique et populaire Pointe-Noirienne
  • Thierry Jean-Charles
  • Sylvia Jennifer Phibel
  • Martin Angole
  • Sara Véronique Pradel
  • Nicolas Mathieu Christophe
  • Naomy Christy Archelery
  • Cédrick Judith
  • Emmanuelle Marie-Raphaëlle Titine
  • Stanley Steeve d'Alexis
  • Christine Sandrine Rachon
  • Jean Morandais
  • Cindy Mélissa Pradel
  • Alain Victor Seremes Damal
  • Olivia Rinka Niçoise
  • Sébastien Ludovic Guillaume
  • Marie-Pierre Claudine Zodros
  • Jessie Mickael Angole
  • Jacqueline Guillaume
  • Jean-Yves Marthe Jean-Charles
  • Leïla Samantha Pradel
  • Philippe David
  • Sanaha Angole
  • Alex Gabin Melane
  • Christine Lalotte
  • Medhy Pindi
  • Audrey Frédéric Pradel
  • Sébastien Hibade
  • Béatrice Betty Biabiany
  • Anthony Jacquin
  • Erika Eliezer
  • Pascal Marie-Felix Mazamba
Camille Elisabeth
Camille Elisabeth Liste divers gauche
NOUVEL ELAN POINTE NOIRIEN
  • Camille Elisabeth
  • Nicole de la Reberdiere
  • Merlin Ernest Melane
  • Louisette Cabrion
  • Albert Kamoise
  • Véronique Albert
  • Patrick Julien Carene
  • Lyndsée Procida
  • Harold Robert
  • Roselise Famibelle
  • Marc Astasie
  • Aliette Garnier
  • Christian Annerose
  • Christine Phibel
  • Régis Pradel
  • Ursula Castard
  • Fred Desiree
  • Lise Thibaudier
  • Roselet Charles
  • Coralie Dominique Querin
  • Christophe Descoteaux
  • Yolande Vincent Eliezer
  • Cédric Philogene
  • Yannick Borin
  • Steven Bourgeois
  • Lina Biabiany-Marlu
  • Thierry Yves Gillon
  • Stéphanie Blanchet
  • Bruno Pradel
  • Géraldine Albert
  • Raymond Biabiany
Gregory Cabrion
Gregory Cabrion Liste Divers
O116OPPN
  • Gregory Cabrion
  • Annette Aliane
  • Rudy Pandolf
  • Béatrice Belair
  • Olivier Kamoise
  • Karine Tacafred Beix
  • Mickael Lacides
  • Murielle Sinivassin
  • Garry Parize
  • Chervelyn Etienne
  • Marc Jedonne
  • Charlise Ledan
  • Jean-Louis Manicord
  • Nathalie Yrius
  • Jacky Garnier
  • Sabrina Guillaume
  • Leiny Engoulevent
  • Anouchka Justine Gamiette
  • Jean- Philippe Jean-Charles
  • Sylvie Pandolf
  • Alain Silene
  • Johanna Belair
  • Joè Philogene
  • Gina Gautier
  • Gilles Daniel Barlagne
  • Shana Francius
  • Kenny Narcisse
  • Félicia Florentine
  • Epiphane Yrius

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Camille, Philippe Elisabeth
Camille, Philippe Elisabeth (23 élus) Nouvel elan pointe-noirien 		1 916 56,70%
  • Camille, Philippe Elisabeth
  • Nicole De La Reberdiere Épouse Ramillon
  • Merlin Melane
  • Louisette Cabrion
  • Albert, Augustin Kamoise
  • Géraldine, Marjorie Albert
  • Patrick, Julien Carene
  • Lyndsée, Barbara Procida
  • Harold Robert
  • Sara, Véronique Pradel
  • Boris, Denis Carene
  • Roselise Famibelle
  • Jules Kamoise
  • Christine, Annie Phibel
  • Marc Astasie
  • Murielle, Jéôme Sinivassin
  • Fred, Jérôme Desiree
  • Lise Thibaudier
  • Roselet Charles
  • Lina, Doris Biabiany Née Marlu
  • Patrick, Jean-Paul Seremes
  • Ursula Castard
  • Cédric, Romuald Philogene
Christian Jean-Charles
Christian Jean-Charles (4 élus) Union democrates pointe-noiriens 		987 29,20%
  • Christian Jean-Charles
  • Constance Seremes
  • Charles Vairac
  • Annick Pradel-Christophe
Gregory Cabrion
Gregory Cabrion (2 élus) Objectif 116 		476 14,08%
  • Gregory Cabrion
  • Béatrice Belair
Participation au scrutin Pointe-Noire
Taux de participation 52,59%
Taux d'abstention 47,41%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 556

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Christian Jean-Charles
Christian Jean-Charles (23 élus) Union des democrates pointe-noiriens 		2 748 55,53%
  • Christian Jean-Charles
  • Constance Seremes
  • Charles Vairac
  • Audrey Neree
  • Fred Remy
  • Annick Pradel-Christophe
  • José Garnier
  • Annette Aliane
  • Martin Angole
  • Ariane Sellin
  • Elie Rance
  • Jeannille Morandais
  • Henri Barthelemy
  • Armande Brudey-Zepharren
  • Henri Pandolf
  • Christiane Silene
  • Camille Guillaume
  • Myriam Jelaine
  • Alain Seremes-Damal
  • Lydie Philogene
  • Patrick Carene
  • Patricia Dracon
  • Jean-Pierre Pagesy
Camille Elisabeth
Camille Elisabeth (6 élus) Liste de l'espoir 		2 200 44,46%
  • Camille Elisabeth
  • Nicole Ramillon
  • Onif Biabiany
  • Juliette Abon
  • Albert Kamoise
  • Marie-Noëlle Jacob
Participation au scrutin Pointe-Noire
Taux de participation 73,08%
Taux d'abstention 26,92%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,38%
Nombre de votants 5 121

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Camille Elisabeth
Camille Elisabeth Liste de l'espoir 		1 704 35,39%
Christian Jean-Charles
Christian Jean-Charles Union des democrates pointe-noiriens 		1 574 32,69%
Tony Sinivassin
Tony Sinivassin La releve 		1 462 30,36%
Marc Phibel
Marc Phibel Force du bien pour pointe noire 		74 1,53%
Participation au scrutin Pointe-Noire
Taux de participation 70,59%
Taux d'abstention 29,41%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,69%
Nombre de votants 4 947

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