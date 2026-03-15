Résultat de l'élection municipale 2026 à Pointe-Noire : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Pointe-Noire [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Pointe-Noire sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Pointe-Noire.
L'actu des élections municipales 2026 à Pointe-Noire
13:45 - Impôts locaux à Pointe-Noire : un enjeu majeur en vue des municipales 2026 ?
Tandis que les impôts locaux ont augmenté à Pointe-Noire entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à près de 18,98 % en 2024 (relevé le plus récent), rapportant à la ville 190 130 €, loin des quelque 782 800 euros enregistrés en 2020. Depuis son abolition pour les résidences principales en 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale, elle ne représente plus qu'une portion congrue des recettes fiscales locales, modifiant la structure des ressources. La fiscalité sur les propriétés bâties a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux constaté à Pointe-Noire a évolué pour se fixer à un peu moins de 56,37 % en 2024 (contre 31,10 % en 2020). Une augmentation généralement mécanique, sans décision de la part de la commune : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. Avec toutes ces variables mouvantes, le produit fiscal par ménage à Pointe-Noire s'est établi à 632 euros en 2024 contre 488 euros en début de mandat.
11:59 - Municipales 2020 : la liste "Nouvel Elan Pointe-Noirien" majoritaire à Pointe-Noire
À Pointe-Noire, les résultats du scrutin municipal de 2020 se sont révélés particulièrement instructifs concernant la configuration politique locale. Lors de la première manche de ce scrutin à l'époque, Camille, Philippe Elisabeth (Divers gauche) a distancé ses adversaires avec 1 916 voix (56,70%). À ses trousses, Christian Jean-Charles (Parti socialiste) a rassemblé 29,20% des suffrages. Le tableau s'est enrichi de la candidature de Gregory Cabrion (Divers), glanant 14,08% des voix. Cette victoire sans appel a clôturé le match dès le premier tour. Les électeurs n'ont pas eu à retourner aux urnes. Pour cette municipale 2026 à Pointe-Noire, cet équilibre sert de matrice bien spécifique que certains voudront sans doute dépasser. Cette victoire sans appel met l'opposition face à un défi immense ce dimanche, alors que l'équipe victorieuse cherchera à conserver son avance.
09:57 - Jusqu'à quelle heure voter à Pointe-Noire ?
Ce dimanche 15 mars 2026, les 6 635 électeurs de Pointe-Noire sont appelés aux urnes pour le premier tour des élections municipales, indispensables pour établir qui va diriger leur commune pour les prochaines années. Pour mémoire, les dernières municipales ont débuté en mars 2020, au coeur de la pandémie de coronavirus. La liste des candidats en 2026 est mise à disposition ci-dessous. Retenez également que les horaires d’ouverture des 8 bureaux de vote de Pointe-Noire sont les suivants : de 8 heures à 18 heures en continu. Pour connaître les résultats du premier tour à Pointe-Noire, rendez vous ici dès 20h.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Pointe-Noire
|Tête de listeListe
|
Sully Pandolf
Liste Divers
Nouvelle Energie Citoyenne
|
|
Thierry Jean-Charles
Liste du Parti socialiste
Nouvelle ère démocratique et populaire Pointe-Noirienne
|
|
Camille Elisabeth
Liste divers gauche
NOUVEL ELAN POINTE NOIRIEN
|
|
Gregory Cabrion
Liste Divers
O116OPPN
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Camille, Philippe Elisabeth (23 élus) Nouvel elan pointe-noirien
|1 916
|56,70%
|
|Christian Jean-Charles (4 élus) Union democrates pointe-noiriens
|987
|29,20%
|
|Gregory Cabrion (2 élus) Objectif 116
|476
|14,08%
|
|Participation au scrutin
|Pointe-Noire
|Taux de participation
|52,59%
|Taux d'abstention
|47,41%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 556
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Christian Jean-Charles (23 élus) Union des democrates pointe-noiriens
|2 748
|55,53%
|
|Camille Elisabeth (6 élus) Liste de l'espoir
|2 200
|44,46%
|
|Participation au scrutin
|Pointe-Noire
|Taux de participation
|73,08%
|Taux d'abstention
|26,92%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,38%
|Nombre de votants
|5 121
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Camille Elisabeth Liste de l'espoir
|1 704
|35,39%
|Christian Jean-Charles Union des democrates pointe-noiriens
|1 574
|32,69%
|Tony Sinivassin La releve
|1 462
|30,36%
|Marc Phibel Force du bien pour pointe noire
|74
|1,53%
|Participation au scrutin
|Pointe-Noire
|Taux de participation
|70,59%
|Taux d'abstention
|29,41%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,69%
|Nombre de votants
|4 947
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