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19:21 - Pointe-Noire et municipales : démographie, économie et choix électoraux Au cœur de la campagne électorale municipale, Pointe-Noire est perçue comme une commune dynamique et animée. Avec ses 5 813 habitants, cette commune possède une certaine vitalité démographique. Ses 384 entreprises démontrent un certain dynamisme. Le pourcentage de ménages détenant au moins une voiture (40,59%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les votants sur des questions de mobilité et d'environnement. Les électeurs, dont 14,54% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Avec un salaire moyen mensuel net de 2 002 euros par mois, la commune dévoile un pourcentage de demandeurs d'emploi de 34,87%, annonçant une situation économique tendue. À Pointe-Noire, les enjeux locaux alimentent le débat démocratique.

17:57 - Le RN à Pointe-Noire : quel résultat aux municipales 2026 ? Le parti d'extrême droite avait reçu un score anecdotique ou presque lors des élections locales à Pointe-Noire il y a 6 ans. À l'occasion de l'élection présidentielle en 2022, Marine Le Pen séduisait 20,49% des bulletins exprimés lors du tour préliminaire, puis devançait Emmanuel Macron localement avec 74,78% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient accordé 15,83% au parti lepéniste lors du premier tour. Au second tour, le Rassemblement national validait 43,68% des voix de la municipalité. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella atteindra ensuite 32,86% aux européennes de juin 2024, qui aboutiront à la dissolution de l'hémicycle. Les législatives de 2024 se solderont, lors du premier round, par un résultat de 24,76% pour le Rassemblement national. Il achèvera sa course avec 28,23% lors du vote définitif.

16:58 - Indicateurs électoraux : la participation à Pointe-Noire au crible Aux municipales de 2020, la participation à Pointe-Noire s'était stabilisée à 52,59 % lors du premier round, une mobilisation plutôt forte alors que débutait la crise du coronavirus. Notons que les élections municipales sont en effet traditionnellement, avec la présidentielle, celles où les électeurs participent le plus. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont ainsi 2 563 habitants qui ont glissé un bulletin dans l'urne au premier tour, soit 38,40 % de participation. Un mois avant la dissolution, la participation aux européennes s'était quant à elle fixée à 10,64 % (contre 51,49 % en France). Le taux de votants aux élections législatives qui ont suivi est alors passé à 29,74 % au premier tour, contre 24,89 % en 2022. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une ville assez peu mobilisée. L'adhésion au scrutin des électeurs de Pointe-Noire constituera en définitive un enjeu majeur pour cette élection municipale 2026.

15:59 - L'année de la dissolution, comment Pointe-Noire a-t-elle voté ? Les élections des députés à Pointe-Noire provoquées par la dissolution de l'Assemblée nationale en 2024, plaçaient Max Mathiasin (Divers gauche) en tête du peloton avec 50,54% au premier tour, devant Rody Tolassy (Rassemblement National) avec 24,76%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Max Mathiasin culminant à 71,77% des voix sur place. Le choc des Européennes avant qu'une dissolution ne passe par là à Pointe-Noire avait cette fois vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (32,86%), avec derrière elle Valérie Hayer qui avait obtenu 15,56% des voix. De quoi suggérer qu'entre 2022 et 2024, les résultats d'élections se sont suivis et ressemblés.

14:57 - Pointe-Noire : des verdicts très parlants lors des scrutins il y a 4 ans Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Pointe-Noire portaient leur choix sur Raphaël Lapin (DVG) avec 53,59% au premier tour. Le rapport de force basculait lors du vote définitif au profit de Max Mathiasin (Divers gauche), vainqueur dans la commune avec 56,32%. Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat quelques jours plus tôt, les citoyens de Pointe-Noire choisissaient majoritairement Jean-Luc Mélenchon avec 56,74% des voix, devant Marine Le Pen qui récoltait 20,49%. L'épilogue du scrutin voyait toutefois Marine Le Pen l'emporter avec 74,78%, contre 25,22% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint Pointe-Noire comme un territoire aux votes hétérogènes.

12:58 - Impôts locaux à Pointe-Noire : un enjeu majeur en vue des municipales 2026 ? Tandis que les impôts locaux ont augmenté à Pointe-Noire entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à près de 18,98 % en 2024 (relevé le plus récent), rapportant à la ville 190 130 €, loin des quelque 782 800 euros enregistrés en 2020. Depuis son abolition pour les résidences principales en 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale, elle ne représente plus qu'une portion congrue des recettes fiscales locales, modifiant la structure des ressources. La fiscalité sur les propriétés bâties a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux constaté à Pointe-Noire a évolué pour se fixer à un peu moins de 56,37 % en 2024 (contre 31,10 % en 2020). Une augmentation généralement mécanique, sans décision de la part de la commune : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. Avec toutes ces variables mouvantes, le produit fiscal par ménage à Pointe-Noire s'est établi à 632 euros en 2024 contre 488 euros en début de mandat.

11:59 - Municipales 2020 : la liste "Nouvel Elan Pointe-Noirien" majoritaire à Pointe-Noire À Pointe-Noire, les résultats du scrutin municipal de 2020 se sont révélés particulièrement instructifs concernant la configuration politique locale. Lors de la première manche de ce scrutin à l'époque, Camille, Philippe Elisabeth (Divers gauche) a distancé ses adversaires avec 1 916 voix (56,70%). À ses trousses, Christian Jean-Charles (Parti socialiste) a rassemblé 29,20% des suffrages. Le tableau s'est enrichi de la candidature de Gregory Cabrion (Divers), glanant 14,08% des voix. Cette victoire sans appel a clôturé le match dès le premier tour. Les électeurs n'ont pas eu à retourner aux urnes. Pour cette municipale 2026 à Pointe-Noire, cet équilibre sert de matrice bien spécifique que certains voudront sans doute dépasser. Cette victoire sans appel met l'opposition face à un défi immense ce dimanche, alors que l'équipe victorieuse cherchera à conserver son avance.