Résultat municipale 2026 à Pointe-Noire (97116) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Pointe-Noire a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Pointe-Noire, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Pointe-Noire [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Camille ELISABETH
Camille ELISABETH (23 élus) NOUVEL ELAN POINTE NOIRIEN 		2 058 54,76%
  • Camille ELISABETH
  • Nicole DE LA REBERDIERE
  • Merlin Ernest MELANE
  • Louisette CABRION
  • Albert KAMOISE
  • Véronique ALBERT
  • Patrick Julien CARENE
  • Lyndsée PROCIDA
  • Harold ROBERT
  • Roselise FAMIBELLE
  • Marc ASTASIE
  • Aliette GARNIER
  • Christian ANNEROSE
  • Christine PHIBEL
  • Régis PRADEL
  • Ursula CASTARD
  • Fred DESIREE
  • Lise THIBAUDIER
  • Roselet CHARLES
  • Coralie Dominique QUERIN
  • Christophe DESCOTEAUX
  • Yolande Vincent ELIEZER
  • Cédric PHILOGENE
Thierry JEAN-CHARLES
Thierry JEAN-CHARLES (3 élus) Nouvelle ère démocratique et populaire Pointe-Noirienne 		767 20,41%
  • Thierry JEAN-CHARLES
  • Sylvia Jennifer PHIBEL
  • Martin ANGOLE
Sully PANDOLF
Sully PANDOLF (2 élus) Nouvelle Energie Citoyenne 		583 15,51%
  • Sully PANDOLF
  • Valérie BRUDEY
Gregory CABRION
Gregory CABRION (1 élu) O116OPPN 		350 9,31%
  • Gregory CABRION
Participation au scrutin Pointe-Noire
Taux de participation 58,57%
Taux d'abstention 41,43%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,22%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,94%
Nombre de votants 3 921

Source : ministère de l’Intérieur

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