Résultat municipale 2026 à Poiroux (85440) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Poiroux a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Poiroux, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Poiroux [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Annie RENOUF
Annie RENOUF (13 élus) POIROUX AVANCE, POURSUIVONS ENSEMBLE 		378 64,07%
  • Annie RENOUF
  • Francis CHUSSEAU
  • Karine GAZEAU
  • Nicolas BOUREAU
  • Sylvie LEBON
  • Franck RABILLÉ
  • Laure LEVESQUE
  • Joseph BERNARD
  • Evelyne TENAILLEAU
  • Stéphane CHAIGNE
  • Véronique DESMARICAUX
  • Tony BRINSTER
  • Lucie CHARIÉ
Christophe JOURDAN
Christophe JOURDAN (2 élus) DÉVELOPPONS POIROUX AVEC VOUS ! 		212 35,93%
  • Christophe JOURDAN
  • Fabienne RUBIN
Participation au scrutin Poiroux
Taux de participation 66,23%
Taux d'abstention 33,77%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,63%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,96%
Nombre de votants 612

Source : ministère de l’Intérieur

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