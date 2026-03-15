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19:20 - Poiroux : démographie, élections et perspectives d'avenir Devant le bureau de vote de Poiroux, les citoyens se sont rassemblés ce dimanche pour se rendre aux urnes. Dotée de 690 logements pour 1 234 habitants, la densité de la commune est de 49 habitants/km². Ses 88 entreprises démontrent une économie florissante. Le pourcentage de foyers possédant au moins une automobile (70,72%) souligne l'importance des problématiques de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des votants. Les citoyens, dont 38,41% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Au sein de cette diversité sociale, 45,84% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 631,75 euros, accable une ville qui désire plus de prospérité. À Poiroux, les intérêts locaux, tels que le chômage, l'instruction et l'immigration, alimentent le débat démocratique.

17:57 - Le Rassemblement national lors des derniers scrutins à Poiroux Le Rassemblement national n'avait pas concouru pour la dernière élection municipale à Poiroux il y a six ans, les débats s'étant tenus sans affiliation partisane dans la ville. Pour le scrutin présidentiel deux ans après, Marine Le Pen amassait 33,48% des votes lors du premier round, puis dominait Emmanuel Macron sur le plan local avec 54,05% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient accordé 25,44% au candidat RN au tour 1. Un score insuffisant, à Poiroux comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au deuxième round. Le score de la liste Bardella culminera ensuite à 44,98% lors du scrutin européen, juste avant la dissolution. Les législatives convoquées dans la foulée apporteront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 51,92% pour le mouvement lepéniste. C'est lui qui s'imposera avec 54,63% le dimanche suivant, et un siège remporté par Béatrice Bellamy.

16:58 - Élections municipales : ce qu'il faut attendre de l'abstention à Poiroux La participation atteignait 36,97 % pour le premier tour des municipales de 2020 à Poiroux (en deçà des 44,7 % de la moyenne nationale) alors que progressait le Covid. Avec les présidentielles, les municipales sont pourtant le rendez-vous démocratique où les électeurs votent le plus souvent. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a à ce titre fédéré 81,20 % de votants au premier tour (la moyenne étant de 73,69 % dans le pays). Les élections européennes de 2024 avaient pour leur part mobilisé 53,95 % des électeurs (soit environ 476 votants). Dans la foulée, les législatives anticipées ont vu la participation bondir à 72,54 %, bien au-delà des 52,98 % enregistrés en 2022. En lissant ces rendez-vous électoraux, les données semblent constituer une commune relativement attachée au vote par rapport aux tendances françaises. La participation des électeurs de Poiroux constituera en définitive une clé pour cette élection municipale 2026.

15:59 - Indicateurs clés des scrutins d'il y a deux ans à Poiroux Marie-Christine Ebran (Rassemblement National) avait remporté au premier tour des élections des députés à Poiroux après la dissolution de 2024 avec 51,92%. Béatrice Bellamy (Ensemble !) terminait à la deuxième place avec 30,51%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Marie-Christine Ebran culminant à 54,63% des voix sur place. Lors des européennes une vingtaine de jours plus tôt, le résultat à Poiroux s'était cette fois figé autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (44,98%), challengée par la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (14,63%) et Raphaël Glucksmann (7,42%). L'orientation des électeurs de Poiroux a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Alors qu'en 2022 la commune reflétait une ville politiquement partagée, elle s'est affichée dès lors comme une terre de droite nationaliste.

14:57 - Poiroux : des verdicts particulièrement instructifs lors des élections il y a 4 ans La physionomie politique de Poiroux dessine une commune au paysage politique fragmenté. Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Poiroux tournait en effet à l'avantage de Marine Le Pen avec 33,48% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron obtenait 26,87%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 54,05% pour Marine Le Pen, contre 45,95% en faveur d'Emmanuel Macron. Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Poiroux portaient leur choix sur Maxence de Rugy (LR) avec 29,87% au premier tour. À l'inverse, au second tour, c'est Béatrice Bellamy (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui arrivait en tête dans la commune avec 57,14% des voix.

12:58 - Les premières élections municipales à Poiroux depuis la réforme fiscale Si on analyse la fiscalité de Poiroux, la taxe d'habitation a affiché un taux à 19,51 % en 2024 (derniers chiffres en date), rapportant à la ville près de 53 200 euros. Un produit qui est loin des 226 800 euros engrangés en 2020. Cette taxe, supprimée pour les résidences principales à compter du 1er janvier 2023, suite à une réforme d'Emmanuel Macron, est désormais réduite à peau de chagrin, ce qui a pu perturber l'équilibre budgétaire. La fiscalité sur les propriétés bâties a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux constaté à Poiroux est passé à près de 29,84 % en 2024 (contre 11,90 % en 2020). Une hausse plutôt mécanique, sans que la commune l'ait décidée : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. Avec toutes ces variables mouvantes, la facture fiscale moyenne à Poiroux s'est chiffrée à 535 € en 2024 (contre 566 € en 2020).

11:59 - Retour sur les résultats des élections de 2020 à Poiroux Les configurations politiques locales restent encore aujourd'hui déterminées par l'issue du dernier scrutin municipal à Poiroux. Unique liste en présence, 'Unis pour agir à poiroux' a logiquement recueilli 100,00% des voix lors de ce premier passage aux urnes. Le résultat ne faisait aucun doute. Le scrutin s'est donc clos dès le premier tour. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Poiroux, cette dynamique pose les bases. Le défi lors de ces nouvelles élections municipales sera de voir si une réelle opposition parvient à se structurer face à cette domination. Un indice est sans doute fourni dans la liste officielle des candidats.