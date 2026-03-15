Résultat de l'élection municipale 2026 à Poissy : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Poissy

Tête de listeListe
Karl Olive
Karl Olive Liste divers droite
KO 2026
  • Karl Olive
  • Vanessa Hubert
  • Éric Roger
  • Sabrina de Backer
  • Antoine Salamone
  • Karine Emonet-Villain
  • Stanislas Samuel
  • Béatrice Le Blay
  • Patrick Karam
  • Aline Smaani
  • Rudy Priso
  • Lorraine Manceau
  • Philippe Seither
  • Malika Dhaime
  • Yacine Rafik Bahra
  • Lydie Grimaud
  • Olivier Briau
  • Michèle Debuisser
  • Tristan Dreux
  • Céline Alves Rey
  • Jean-Marc Joussen
  • Dominique Valendru
  • Philippe Josse
  • Valérie Escalier
  • Frédéric Fournier
  • Samia Fedala
  • Jérôme Sens
  • Niakalé Macalou
  • Miguel Cortes Morichetti
  • Sofia Senhadj
  • Clément Plouze-Monville
  • Eva Bordachar
  • Bernard Garczynski
  • Sonia Josse
  • Patrice Juarez
  • Léa Julien
  • Thierry Jaillant
  • Yolande Lancieaux
  • Jean-François Pennanguer
  • Arielle Verhée-Launay
  • Félix Benjamin
  • Corinne Beernaert
  • Aymeric Vallez
  • Isabelle Torregrossa
  • Grégoire Lanza
Sandrine Berno Dos Santos
Sandrine Berno Dos Santos Liste divers droite
ENSEMBLE POUR POISSY
  • Sandrine Berno Dos Santos
  • Christophe Simeoni
  • Karine Conte
  • David Luceau
  • Aurélie Renard
  • Patrick Meunier
  • Samira Tafat
  • Marc Lartigau
  • Celine Allouche
  • Karim Boukhiar
  • Valèrie Nadreau
  • Calvin Bagland
  • Virginie Messmer
  • Bertrand Lacoste
  • Hatice Barré
  • Jean-Jacques Nicot
  • Berfine Guler
  • Alain Dailly
  • Elsa Soussi
  • Fabrice Moulinet
  • Larissa Guillemet
  • Jonathan Tayar
  • Sandrine Ruhaud
  • Philippe Dompeyre
  • Nadyne Belvaude
  • Victor Hazard
  • Claude Grappe
  • Nelson de Jesus Pedro
  • Corinne Morvan
  • Guy Michel
  • Aude Le Gouguec
  • Jean-Pierre Jung
  • Désirée Koffi
  • Georges Monnier
  • Souad Rboul
  • Loic Voisin
  • Caroline Hedin
  • Makan Fainke
  • Christine Caglione
  • Pascal Geffray
  • Marie-Céline Vent
  • Joël Moussu
  • Anita Baudry
  • Marcel Darmon
  • Ninon Weiss
Mathieu Paranthoën
Mathieu Paranthoën Liste d'union à gauche
Mieux Vivre Poissy, la gauche et l'écologie avec vous
  • Mathieu Paranthoën
  • Sarah Chouabbia
  • Salah Anouar
  • Eulalie Creusé
  • Christophe Massiaux
  • Aurore Falaize
  • Mohamed Nafii
  • Laurence Rodriguez
  • Robin Bénévent
  • Elisabeth Pillet
  • Romain Loyer
  • Anne-Marie Vinay
  • Thomas Pognon
  • Kerene Makiese Manzanza
  • Grégory Mouilleron
  • Sophie Barre
  • Benjamin Couchard
  • Elodie Koeger
  • Louis Mehay
  • Chloé Laurent
  • Mehdi Arfaoui
  • Aline Monier
  • Philippe Couzinou
  • Véronique Etienne
  • Gwenaël Kergunteuil
  • Aïcha Amesker
  • Sébastien Boulanger
  • Bärbel Müllbacher
  • Philippe Robert
  • Marie-France Féau
  • Stéphane Barbas
  • Noémie Losada
  • Fabien Poète
  • Solenne Chimot
  • Cyrille Ballière
  • Rabia Amzouar
  • Philippe Duret
  • Nicole Requier
  • Raphaël Magloire
  • Françoise Baret
  • Gilles Merle
  • Sophie Binet
  • Gérard Dessena
  • Aurélia Gatine
  • Jean-Luc Lefevre
Jean-Pierre Mercier
Jean-Pierre Mercier Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs
  • Jean-Pierre Mercier
  • Margarete Stahler
  • Patrice Parent
  • Brigitte Lamort
  • Juan Vilaca
  • Rozita Lutu Zita
  • Frédéric Hemery
  • Dominique Mousseau
  • Joaquim Da Costa
  • Aimée Mfoulou
  • Ali Yigit
  • Belinda Ngimbi Sasa
  • Ludovic Jupono
  • Monica Moutou
  • Gilson Ralph
  • Angélique Lé
  • Karim Haddad
  • Martine Hennote
  • Ahmed Aït Zineb
  • Néomie Lubin
  • Daniel Fernandes
  • Karima El Hadfi
  • Richard André
  • Lydia Hammouche
  • Michel Touvoli
  • Lylia Daouadi
  • Marc Soulez
  • Siham Haffar
  • Mustapha Taouil
  • Edwige Elisha
  • Benjamin Versele
  • Ana-Lucia Da Costa
  • Yannick Lema Scotty
  • Marcelle Sélugy
  • Jean-Pierre Leguéné
  • Nadia Ben Allal
  • Francis Vilaça
  • Gretel Ortega Villegas
  • Jean-Philippe Page
  • Euphroisie Bulin
  • Jacques Fréret
  • Maria Da Costa Ferreira
  • El'Hassan Haïmoud
  • Diarietou Traore
  • Rémi Gajdos
Fatiha El Masaoudi
Fatiha El Masaoudi Liste Divers
PASSIONNEMENT POISSY
  • Fatiha El Masaoudi
  • Pierre-Alexandre Duchesne
  • Sonia Douarre
  • Claude Gendron
  • Bernadette Ermery
  • Vincent Grené Vandevelde
  • Ilham Sabar
  • Yannis Le Guen
  • Laura Beauplé
  • Jean-Louis Patry
  • Diouldé Diaw
  • Benoit Maciolek
  • Meriam El Fahim
  • Guillaume Noirot
  • Pascale Eriks
  • Mahdi Boudia
  • Anne Oget
  • Hippolyte Lubszynski
  • Majda Regui
  • Philippe Fayolle
  • Marie-Christine Tricaud
  • Daniel Cavro
  • Latifa Koukeche
  • David Autret
  • Florence Le Hen
  • Emmanuel Sebiro
  • Laïla Larfi
  • Lionel Jahjah
  • Marion Barbé
  • Tom Bonnet
  • Ikram Chkhekhar
  • François Chalas
  • Catherine Carlot
  • Hervé Poli
  • Corinne Caillé
  • Antoine Rodrigues
  • Manuela Girbal
  • Pascal Guézénoc
  • Nadia Yahi
  • Jean-Jacques Crevin
  • Fatima Jayt
  • Daniel Maxheim
  • Manon Coutin
Maxime Legrand
Maxime Legrand Liste divers gauche
Poissy Debout !
  • Maxime Legrand
  • Elisabeth Wilthien
  • Marc Sadoun
  • Charlyse Mabiala-Malonda
  • Fabrice Chapuis
  • Fatima Faouzi
  • Justin Sowadan
  • Elodie Da Rocha
  • Samuel Lee-Kwet-Sun
  • Maimouna Ba
  • Mohamed Laaifat
  • Fatimata Keita
  • Issa Diallo
  • Cristina Costa Godinho
  • Samir Barhili
  • Akou Sowadan
  • Samy Philibert
  • Genevieve Abieli
  • Laurent El Ayeb
  • Feima Azaz
  • Nolaan Gomis
  • Nicole Chenel
  • Senyo Ahianku
  • Sarata Minte
  • Fodie Gandega
  • Mina Moudarir
  • Moni Nsimba
  • Chantal Guerin
  • Eric Fihinto
  • Annick Amedegnato
  • Sébastien Groult
  • M'Bacouncoun Faïnké
  • Julien Seguin-Cadiche
  • Hajar Karim
  • Elhadj Diallo
  • Anouk Orillon
  • Thomas Relmy
  • Rosemine Rachid
  • Erhidy Nsimba Kuzuela
  • Emilie Zoladio Kiangebene
  • Benjamin Orillon
  • Salimata Soumare
  • Rayan Zouar
  • Hadidja Youssouf
Sébastien Ribeiro
Sébastien Ribeiro Liste de La France insoumise
Poissy Populaire
  • Sébastien Ribeiro
  • Jamila Sabaouni
  • Makram Bejaoui
  • Pauline Justine
  • Cédric Jimenez-Martinez
  • Leïla Zouag
  • Eugène Charmant
  • Agnès Neyraud
  • Saïdou Wane
  • Laurence Thévenon
  • Stéphane Balagué
  • Madeleine Pounde
  • Julien Casamayor
  • Delphine Castaing
  • Dadi Nassa
  • Kayi Gaba
  • Papa Fall
  • Sarah Bendjaballah
  • Hamid Yebka
  • Mélinda Sauger
  • Layachi Bouchaib
  • Christelle Morel
  • Axel Hadjou
  • Sarah Hammouche
  • Mohamed Lahbib
  • Célinie Ahore
  • Romuald Levesque
  • Dominique Bailleau
  • Léni Pereira
  • Dihia Yebka
  • Bertrand Vivet
  • Samia Belkhaddar
  • Djibril Niang
  • Myriam Félix
  • Bléou Kouakou
  • Agathe Esnault
  • Laurent Le Bail
  • Yasmine Lourini
  • Abdelaziz El Khamal
  • Inès Noubit Mekofet
  • Quentin Castre
  • Bochra Thabet
  • Laurent Delbecque

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Karl Olive
Karl Olive (36 élus) #ko2020 		6 774 75,60%
  • Karl Olive
  • Sandrine Dos Santos
  • Georges Monnier
  • Aline Smaani
  • Patrick Meunier
  • Vanessa Hubert
  • Philippe Dompeyre
  • Lydie Grimaud
  • Jean-Jacques Nicot
  • Karine Emonet-Villain
  • Michel Prost
  • Karine Conte
  • Gilles Djeyaramane
  • Samira Tafat
  • Christophe Lefranc
  • Michèle Debuisser
  • Marc Lartigau
  • Larissa Guillemet
  • Nelson De Jesus Pedro
  • Virginie Messmer
  • Fabrice Moulinet
  • Claude Grappe
  • Eric Roger
  • Hatice Barré
  • Clément Plouze
  • Flora Sabbagh
  • Jean-Marc Joussen
  • Désirée Koffi
  • Pierre-Alexandre Duchesne
  • Audrey Lepert
  • Jean-Claude Pochat
  • Souad Oggad
  • Pascal Geffray
  • Nadyne Belvaude
  • Tristan Dreux
  • Celine Allouche
Nathalie Martin
Nathalie Martin (3 élus) Poissy demain 		1 535 17,13%
  • Nathalie Martin
  • Christophe Massiaux
  • Sandra Prattico
Fanny Bernard
Fanny Bernard Poissy ensemble 		358 3,99%
Jean-Pierre Mercier
Jean-Pierre Mercier Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs 		293 3,27%
Participation au scrutin Poissy
Taux de participation 41,80%
Taux d'abstention 58,20%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 9 288

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Karl Olive
Karl Olive (32 élus) Poissy de toutes nos forces 		7 913 62,42%
  • Karl Olive
  • Sandrine Dos Santos
  • David Douillet
  • Fatiha El Masaoudi
  • Jean-Frédéric Bercot
  • Virginie Messmer
  • Patrick Meunier
  • Michèle De Vaucouleurs
  • Jean-Jacques Nicot
  • Florence Xolin
  • Eric Roger
  • Lydie Grimaud
  • Gilles Djeyaramane
  • Karine Conte
  • Michel Prost
  • Tcherylène Mairet
  • Georges Monnier
  • Aline Smaani
  • Raymond Letellier
  • Sylvaine Lefebvre
  • Vincent Richard Bloch
  • Claude Grappe
  • Nelson De Jesus Pedro
  • Colette Andre-Verger
  • Pascal Vacquier
  • Vanessa Hubert
  • Fabrice Moulinet
  • Karine Emonet-Villain
  • Michel Dupart
  • Nadine Belvaude
  • Jean-Claude Pochat
  • Isabelle Dray-Bazerque
Frédérik Bernard
Frédérik Bernard (5 élus) J'aime poissy 		3 149 24,84%
  • Frédérik Bernard
  • Anne-Marie Vinay
  • Richard Sheehan
  • Monique Metzger
  • Kremo Allaouchiche
Jean-Paul Hedrich
Jean-Paul Hedrich (2 élus) Vivons notre ville 		1 252 9,87%
  • Jean-Paul Hedrich
  • Geneviève Chignac
Jean-Claude Bacquet
Jean-Claude Bacquet Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs 		361 2,84%
Participation au scrutin Poissy
Taux de participation 58,77%
Taux d'abstention 41,23%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,62%
Nombre de votants 13 151

Villes voisines de Poissy

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