Résultat de l'élection municipale 2026 à Poissy : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Poissy [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Poissy sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Poissy.
L'actu des élections municipales 2026 à Poissy
13:09 - Retour sur les résultats de l'élection municipale de 2020 à Poissy
À Poissy, à l'occasion des municipales il y a six ans, les résultats ont livré un panorama précis des rapports de force politiques locaux. Dès le premier tour, Karl Olive (Divers droite) a imposé son rythme en totalisant 75,60% des soutiens. Sur la seconde marche, Nathalie Martin (Divers) a obtenu 17,13% des bulletins valides. Ce succès d'emblée du candidat Divers droite a rendu tout second tour superflu. Pour ce scrutin de 2026 à Poissy, ce décor constitue un point de départ particulier. La tâche s'annonce immense ce dimanche pour les forces d'opposition au vu de cette victoire sans appel, tandis que la majorité sortante, elle, devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.
09:57 - Tout savoir sur les municipales à Poissy
Les 27 bureaux de vote de la commune de Poissy sont ouverts de 8 h à 20 h pour permettre aux électeurs de faire leur choix. Les municipales 2026 doivent permettre aux 22 941 votants de Poissy d'élire leur nouvelle équipe municipale. Ce vote local représente un temps fort de la vie démocratique de la commune. Ces six années de gestion plaident-elles pour une reconduction ou une alternance ? La liste des prétendants en 2026 est mise à disposition ci-dessous. N'oubliez pas de vous munir de votre carte d'électeur et d'une pièce d'identité (carte nationale d'identité, passeport, permis de conduire, etc.) pour pouvoir voter.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Poissy
|Tête de listeListe
|
Karl Olive
Liste divers droite
KO 2026
|
|
Sandrine Berno Dos Santos
Liste divers droite
ENSEMBLE POUR POISSY
|
|
Mathieu Paranthoën
Liste d'union à gauche
Mieux Vivre Poissy, la gauche et l'écologie avec vous
|
|
Jean-Pierre Mercier
Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs
|
|
Fatiha El Masaoudi
Liste Divers
PASSIONNEMENT POISSY
|
|
Maxime Legrand
Liste divers gauche
Poissy Debout !
|
|
Sébastien Ribeiro
Liste de La France insoumise
Poissy Populaire
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Karl Olive (36 élus) #ko2020
|6 774
|75,60%
|
|Nathalie Martin (3 élus) Poissy demain
|1 535
|17,13%
|
|Fanny Bernard Poissy ensemble
|358
|3,99%
|Jean-Pierre Mercier Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs
|293
|3,27%
|Participation au scrutin
|Poissy
|Taux de participation
|41,80%
|Taux d'abstention
|58,20%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|9 288
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Karl Olive (32 élus) Poissy de toutes nos forces
|7 913
|62,42%
|
|Frédérik Bernard (5 élus) J'aime poissy
|3 149
|24,84%
|
|Jean-Paul Hedrich (2 élus) Vivons notre ville
|1 252
|9,87%
|
|Jean-Claude Bacquet Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs
|361
|2,84%
|Participation au scrutin
|Poissy
|Taux de participation
|58,77%
|Taux d'abstention
|41,23%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,62%
|Nombre de votants
|13 151
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