Résultat de l'élection municipale 2026 à Poissy : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Poissy [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Poissy sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Poissy.
L'actu des élections municipales 2026 à Poissy
11:50 - Rappel des résultats d'il y a une semaine à Poissy pour la municipale
Les élections municipales 2026 à Poissy ont vu Karl Olive (Divers droite) arriver en tête il y a une semaine avec 42,61 % des voix. Sandrine Berno Dos Santos (Divers droite) est arrivée en deuxième position avec 32,42 %. L'écart est resté significatif sans être écrasant. Karl Olive a conservé le premier rang qu'il occupait déjà en 2020, mais il a perdu énormément de terrain, cédant 32 points depuis 2020. Par ailleurs, avec 9,56 %, Mathieu Paranthoën (Union de la gauche) n'a pas pu se maintenir mais atteignait le seuil requis pour éventuellement fusionner. De son côté, Sébastien Ribeiro, avec la nuance La France insoumise, a rassemblé 6,33 % des bulletins, trop peu pour se qualifier seul. Du côté de la mobilisation à Poissy, l'élection a enregistré un taux d'abstention de 42,85 %, alors que le pays a connu une démobilisation importante.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Poissy
Le deuxième tour des élections municipales à Poissy a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Karl Olive
Liste divers droite
KO 2026
|
|
Sandrine Berno Dos Santos
Liste divers droite
ENSEMBLE POUR POISSY
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Poissy
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Karl OLIVE (Ballotage) KO 2026
|5 664
|42,61%
|Sandrine BERNO DOS SANTOS (Ballotage) ENSEMBLE POUR POISSY
|4 310
|32,42%
|Mathieu PARANTHOËN Mieux Vivre Poissy, la gauche et l'écologie avec vous
|1 271
|9,56%
|Sébastien RIBEIRO Poissy Populaire
|842
|6,33%
|Fatiha EL MASAOUDI PASSIONNEMENT POISSY
|597
|4,49%
|Maxime LEGRAND Poissy Debout !
|464
|3,49%
|Jean-Pierre MERCIER Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs
|146
|1,10%
|Participation au scrutin
|Poissy
|Taux de participation
|57,15%
|Taux d'abstention
|42,85%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,30%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,93%
|Nombre de votants
|13 598
Source : ministère de l’Intérieur
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