Résultat de l'élection municipale 2026 à Poissy : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Poissy

Le deuxième tour des élections municipales à Poissy a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Karl Olive
Karl Olive Liste divers droite
KO 2026
  • Karl Olive
  • Vanessa Hubert
  • Éric Roger
  • Sabrina de Backer
  • Antoine Salamone
  • Karine Emonet-Villain
  • Stanislas Samuel
  • Béatrice Le Blay
  • Patrick Karam
  • Aline Smaani
  • Rudy Priso
  • Lorraine Manceau
  • Philippe Seither
  • Malika Dhaime
  • Yacine Rafik Bahra
  • Lydie Grimaud
  • Olivier Briau
  • Michèle Debuisser
  • Tristan Dreux
  • Céline Alves Rey
  • Jean-Marc Joussen
  • Dominique Valendru
  • Philippe Josse
  • Valérie Escalier
  • Frédéric Fournier
  • Samia Fedala
  • Jérôme Sens
  • Niakalé Macalou
  • Miguel Cortes Morichetti
  • Sofia Senhadj
  • Clément Plouze-Monville
  • Eva Bordachar
  • Bernard Garczynski
  • Sonia Josse
  • Patrice Juarez
  • Léa Julien
  • Thierry Jaillant
  • Yolande Lancieaux
  • Jean-François Pennanguer
  • Arielle Verhée-Launay
  • Félix Benjamin
  • Corinne Beernaert
  • Aymeric Vallez
  • Isabelle Torregrossa
  • Grégoire Lanza
Sandrine Berno Dos Santos
Sandrine Berno Dos Santos Liste divers droite
ENSEMBLE POUR POISSY
  • Sandrine Berno Dos Santos
  • Christophe Simeoni
  • Karine Conte
  • David Luceau
  • Aurélie Renard
  • Patrick Meunier
  • Samira Tafat
  • Marc Lartigau
  • Celine Allouche
  • Karim Boukhiar
  • Valèrie Nadreau
  • Calvin Bagland
  • Virginie Messmer
  • Bertrand Lacoste
  • Hatice Barré
  • Jean-Jacques Nicot
  • Berfine Guler
  • Alain Dailly
  • Elsa Soussi
  • Fabrice Moulinet
  • Larissa Guillemet
  • Jonathan Tayar
  • Sandrine Ruhaud
  • Philippe Dompeyre
  • Nadyne Belvaude
  • Victor Hazard
  • Claude Grappe
  • Nelson de Jesus Pedro
  • Corinne Morvan
  • Guy Michel
  • Aude Le Gouguec
  • Jean-Pierre Jung
  • Désirée Koffi
  • Georges Monnier
  • Souad Rboul
  • Loic Voisin
  • Caroline Hedin
  • Makan Fainke
  • Christine Caglione
  • Pascal Geffray
  • Marie-Céline Vent
  • Joël Moussu
  • Anita Baudry
  • Marcel Darmon
  • Ninon Weiss

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Poissy

Tête de listeListe Voix % des voix
Karl OLIVE
Karl OLIVE (Ballotage) KO 2026 		5 664 42,61%
Sandrine BERNO DOS SANTOS
Sandrine BERNO DOS SANTOS (Ballotage) ENSEMBLE POUR POISSY 		4 310 32,42%
Mathieu PARANTHOËN
Mathieu PARANTHOËN Mieux Vivre Poissy, la gauche et l'écologie avec vous 		1 271 9,56%
Sébastien RIBEIRO
Sébastien RIBEIRO Poissy Populaire 		842 6,33%
Fatiha EL MASAOUDI
Fatiha EL MASAOUDI PASSIONNEMENT POISSY 		597 4,49%
Maxime LEGRAND
Maxime LEGRAND Poissy Debout ! 		464 3,49%
Jean-Pierre MERCIER
Jean-Pierre MERCIER Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs 		146 1,10%
Participation au scrutin Poissy
Taux de participation 57,15%
Taux d'abstention 42,85%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,30%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,93%
Nombre de votants 13 598

Source : ministère de l’Intérieur

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