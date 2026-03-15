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19:21 - Poissy : quand les données démographiques façonnent les urnes En pleine campagne électorale municipale, Poissy est perçue comme une ville dynamique et vivante. Avec ses 30,39% de cadres supérieurs pour 40 792 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vigueur économique. La variété socio-économique s'observe dans ses 2 678 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 24 365 foyers fiscaux. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une automobile (69,75%) souligne l'importance des questions de transport et d'infrastructure dans les interrogations des votants. Les 8 051 résidents étrangers favorisent cette pluralité culturelle. Parmi cette mosaïque sociale, près de 31,46% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 414,20 € pourrait devenir un frein à plus de prospérité. À Poissy, où la jeunesse représente 39% de la population, les élections symbolisent la promesse d'un avenir florissant pour tous.

17:57 - Rassemblement national à Poissy : les derniers résultats Le parti à la flamme restait loin du podium lors du scrutin municipal à Poissy il y a 6 ans. À l'occasion de l'élection présidentielle 24 mois plus tard, Marine Le Pen obtenait 12,10% des voix comptabilisées lors du tour de chauffe, puis était distancée par Emmanuel Macron dans la ville avec 24,80% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient offert 9,36% au parti lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop faible, à Poissy comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au deuxième round. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella atteindra ensuite 18,40% lors du choc des européennes 2024, qui aboutiront à la dissolution de l'hémicycle. Les législatives qui ont suivi déboucheront, lors du premier passage aux urnes, sur un résultat de 18,51% pour le mouvement nationaliste. Qualifié contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 17,19% lors du vote final.

16:58 - Poissy : 41,80 % de votants aux dernières municipales Il y a six ans à Poissy, le tour de chauffe du scrutin municipal avait vu 41,80 % des électeurs se déplacer aux isoloirs dans la commune, un taux aligné sur les 44,7 % nationaux. 9 288 votants s'étaient alors manifestés, l'épidémie de Covid ayant jeté une ombre sur l'événement. L'élection suprême en 2022 avait toutefois largement mobilisé, avec 76,73 % de participation dans la ville (contre 23,27 % d'abstention). La mobilisation aux législatives, établie pour sa part à 50,64 % en 2022, a largement grossi pour s'élever à 69,14 % en 2024. Cet intérêt retrouvé suivait des élections européennes où la participation locale atteignait 53,18 %. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une ville civiquement engagée. Au soir de ces élections municipales de 2026, le degré de la participation jouera en définitive sur les résultats de Poissy.

15:59 - Le vote de Poissy nettement ancré à droite il y a deux ans À l'occasion du scrutin européen de 2024, les citoyens de Poissy avaient donné la victoire localement à l'équipe menée par Manon Aubry avec 19,70% des bulletins. Karl Olive (Majorité présidentielle) avait ensuite gagné au premier tour des élections des députés à Poissy une vingtaine de jours plus tard avec 41,67%. Christophe Massiaux (Union de la gauche) suivait à la deuxième place avec 36,51%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Karl Olive culminant à 44,71% des votes dans la localité. Le panorama politique de Poissy a donc évolué lors de cette séquence électorale de 2024. Alors qu'en 2022 la commune a pu apparaître comme un fief de la majorité présidentielle, elle s'est affichée deux ans plus tard comme un secteur difficile à classer.

14:57 - À Poissy, la dernière présidentielle était d'abord en faveur de la majorité présidentielle Lors des législatives de 2022, les votants de Poissy portaient leur choix sur Karl Olive (Ensemble !) avec 42,13% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 56,19%. En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Poissy qui s'était déroulée en amont tournait à l'avantage d'Emmanuel Macron avec 31,28% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon engrangeait 31,04%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 75,20% pour Emmanuel Macron, contre 24,80% en faveur de Marine Le Pen. Cette physionomie politique de Poissy laisse ainsi apparaître une place forte du courant central.

12:58 - Fiscalité locale : une pression fiscale en baisse à Poissy Côté fiscalité de Poissy, la recette fiscale par foyer s'est établie à 985 euros en 2024 (année des dernières données), un chiffre à comparer avec les 1 112 € relevés en 2020. Le taux de la taxe sur le foncier bâti est pourtant passé à 28,96 % en 2024 (contre 17,75 % en 2020). Soulignons que la moyenne nationale avoisine les 40 %, soit une progression de 1,2 point depuis 2020. Une hausse souvent automatique, sans que la municipalité l'ait décidée : depuis une réforme voulue par l'Etat, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusqu'alors perçue par les départements. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que 574 320 € de recettes en 2024. Un produit qui est loin des 11 436 310 € enregistrés 4 ans plus tôt avec un taux fixé à près de 16,57 %. Un changement pour les budgets des communes réduisant considérablement son rendement et obligeant les municipalités à chercher d'autres sources de revenus.

11:59 - Retour sur les résultats de l'élection municipale de 2020 à Poissy À Poissy, à l'occasion des municipales il y a six ans, les résultats ont livré un panorama précis des rapports de force politiques locaux. Dès le premier tour, Karl Olive (Divers droite) a imposé son rythme en totalisant 75,60% des soutiens. Sur la seconde marche, Nathalie Martin (Divers) a obtenu 17,13% des bulletins valides. Ce succès d'emblée du candidat Divers droite a rendu tout second tour superflu. Pour ce scrutin de 2026 à Poissy, ce décor constitue un point de départ particulier. La tâche s'annonce immense ce dimanche pour les forces d'opposition au vu de cette victoire sans appel, tandis que la majorité sortante, elle, devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.