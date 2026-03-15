Résultat municipale 2026 à Poissy (78300) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Poissy a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Poissy, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Poissy [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Karl OLIVE
Karl OLIVE KO 2026 		5 664 42,61%
Sandrine BERNO DOS SANTOS
Sandrine BERNO DOS SANTOS ENSEMBLE POUR POISSY 		4 310 32,42%
Mathieu PARANTHOËN
Mathieu PARANTHOËN Mieux Vivre Poissy, la gauche et l'écologie avec vous 		1 271 9,56%
Sébastien RIBEIRO
Sébastien RIBEIRO Poissy Populaire 		842 6,33%
Fatiha EL MASAOUDI
Fatiha EL MASAOUDI PASSIONNEMENT POISSY 		597 4,49%
Maxime LEGRAND
Maxime LEGRAND Poissy Debout ! 		464 3,49%
Jean-Pierre MERCIER
Jean-Pierre MERCIER Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs 		146 1,10%
Participation au scrutin Poissy
Taux de participation 57,15%
Taux d'abstention 42,85%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,30%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,93%
Nombre de votants 13 598

Source : ministère de l’Intérieur

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