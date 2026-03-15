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19:20 - Les défis socio-économiques de Poisy et leurs implications électorales Dans la ville de Poisy, les habitants auront-ils un impact sur les résultats des municipales ? Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 6,36% et une densité de population de 797 hab par km², les questions liées à l'emploi et à l'habitat sont des sujets majeurs. Le taux de ménages disposant d'au moins une voiture (88,91%) montre le poids des questions de transport et d'infrastructure dans les préoccupations des 4709 votants. Le nombre d'allocataires de la CAF (14,67%) révèle des impératifs de soutien familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (6,09%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires de diplômes supérieurs (50,15%), témoignent d'une population instruite à Poisy, susceptible de favoriser un climat propice à l'entrepreneuriat.

17:57 - Les électeurs de Poisy tentés par le RN ? Le Rassemblement national restait loin du groupe de tête lors des élections locales à Poisy il y a six ans. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans plus tard, Marine Le Pen obtenait 18,93% des voix comptabilisées lors du premier passage aux urnes, puis restait derrière Emmanuel Macron sur le plan local avec 33,58% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient donné 13,68% à la formation d'extrême droite lors du premier dimanche de scrutin. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Poisy comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au second tour. Le résultat de la liste Bardella atteindra ensuite 26,96% lors du scrutin européen. Les législatives enfin donneront, lors du premier round, un résultat de 30,46% pour le RN. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il finira avec 34,70% lors du vote définitif.

16:58 - Quels niveaux d'abstention à Poisy aux dernières élections ? En ce jour d'élections municipales 2026 à Poisy, la mobilisation sera regardée de près. Aux municipales de 2020, la participation avait grimpé à 20,83 % au premier tour (en fort retrait face aux 44,7 % nationaux). 1 163 votants avaient glissé un bulletin dans l'urne, bon nombre d'électeurs ayant préféré rester chez eux à cause du Covid. Il est pourtant communément admis qu'une municipale reste, avec la présidentielle, le moment où les citoyens participent le plus, le choix de leur édile et du chef de l'État leur tenant particulièrement à cœur. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a ainsi fédéré 81,76 % de votants au premier tour (pour 73,69 % dans le pays). Alors que les législatives de 2022 avaient mobilisé 47,98 % des électeurs, celles de 2024 ont de leur côté vu la participation augmenter très nettement à 76,77 %. Précédemment, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait réuni 63,00 % des citoyens locaux. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une ville assez participative.

15:59 - Poisy : le vote des électeurs l'année de la dissolution L'orientation des électeurs de Poisy a évolué lors de la longue série de scrutins de 2024. Alors que deux ans auparavant la commune semblait apparaître comme une terre centriste-macroniste, elle s'est semble-t-il positionnée deux ans plus tard comme un territoire difficile à étiqueter. Lors des européennes, le podium à Poisy s'était en effet figé autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (26,96%), devant Valérie Hayer (19,99%) et la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (14,85%). Lors des législatives qui ont suivi la dissolution, les votants de Poisy plébiscitaient ensuite Véronique Riotton (Ensemble !) avec 38,35% au premier tour. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Véronique Riotton culminant à 65,30% des suffrages exprimés dans la localité.

14:57 - Les électeurs de Poisy avaient franchement privilégié le centre il y a 4 ans Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Poisy plébiscitaient Véronique Riotton (Ensemble !) avec 40,01% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 65,06% des suffrages. Au premier tour de la dernière présidentielle qui avait précédé, les citoyens de Poisy votaient par ailleurs en priorité pour Emmanuel Macron (35,78%), surpassant ainsi Marine Le Pen qui obtenait 18,93%. Lors de la finale de l'élection à Poisy, les électeurs accordaient 66,42% pour Emmanuel Macron, contre 33,58% en faveur de Marine Le Pen. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle que Poisy se positionne comme un fief de la majorité présidentielle.

12:58 - Tendance majeure en amont des municipales 2026 : des impôts stables à Poisy Si l'on regarde de près la fiscalité de Poisy, la taxe d'habitation a affiché un taux à près de 9,93 % en 2024 (données les plus récentes), générant une recette de près de 86 100 euros environ, en net recul par rapport aux 1 427 040 € enregistrés en 2020. Son abolition pour les résidences principales en 2023, suite à une réforme voulue par l'Etat, fait qu'elle ne représente désormais plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales communales, ce qui a modifié la répartition des recettes. La taxe foncière sur les propriétés bâties a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux constaté à Poisy atteint désormais 23,00 % en 2024 (contre 9,52 % en 2020). Une augmentation plutôt mécanique, sans décision de la part de la commune : depuis la réforme en effet, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était auparavant perçue par les départements. Mais un constat d'ensemble s'impose : la facture fiscale moyenne à Poisy s'est chiffrée à 563 € en 2024 (contre 528 € en 2020).

11:59 - Municipales 2020 : la victoire de Pierre Bruyere à Poisy Quelles leçons retenir des résultats des élections municipales précédentes à Poisy ? Sans aucune opposition, 'Poisy a venir' menée par Pierre Bruyere a logiquement rassemblé 100,00% des soutiens dès le premier tour. Cette élection sans concurrent ne laissait aucun doute sur l'issue. Les électeurs n'ont donc pas été rappelés aux urnes. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Poisy, cette géographie électorale constitue un point de départ particulier. Lors des résultats des élections ce dimanche, l'enjeu sera de voir si une réelle opposition a émergé. La liste des candidatures (voir ci-dessous) fournit sans aucun doute d'ores et déjà un début de réponse.