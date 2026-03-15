Résultat municipale 2026 à Poisy (74330) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Poisy a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Poisy, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Poisy [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Philippe PERRET
Philippe PERRET (23 élus) POISY ENSEMBLE 		1 873 52,27%
  • Philippe PERRET
  • Nicole BLOC
  • Thibaut DUNAND
  • Lydie MILLER
  • Pierre BRUYERE
  • Moufida TENANI
  • Raymond PELLICIER
  • Virginie EHRSAM
  • Ludovic BOURGEAUX
  • Martine ROSSO
  • David VEYRON
  • Delphine MASSACRET
  • Jean-François BALLARD
  • Nathalie FOURNIER
  • Jérémy FLOHOT-MONTICOLO
  • Sandrine BOUVIER
  • Dominique PETTEX
  • Nathalie GILLARD
  • Eric DUBOIS
  • Mathilde LEGON
  • Grégory PORRAL
  • Sylvie ASTRUZ
  • Hervé THOMAS
Catherine THOMAS
Catherine THOMAS (3 élus) AGIR POUR POISY 		928 25,90%
  • Catherine THOMAS
  • Christian DUBREUIL
  • Corinne MATHEZ
Nathalie NAUDIN
Nathalie NAUDIN (3 élus) POISY AUTREMENT 		782 21,83%
  • Nathalie NAUDIN
  • David LAMY
  • Elodie SORNAY
Participation au scrutin Poisy
Taux de participation 57,40%
Taux d'abstention 42,60%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,50%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,03%
Nombre de votants 3 676

Source : ministère de l’Intérieur

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