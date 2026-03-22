Résultat de l'élection municipale 2026 à Poitiers : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Poitiers [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Poitiers sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Poitiers.
L'actu des élections municipales 2026 à Poitiers
11:52 - Les premiers résultats des élections municipales 2026 à Poitiers
Lors du premier volet des municipales à Poitiers, c'est Leonore Moncond'huy (Europe Ecologie-Les Verts) qui a pris l'avantage en récoltant 26,41 % des suffrages exprimés. Derrière, Anthony Brottier (Divers centre) a obtenu la seconde place avec 23,90 %. Une poignée de voix seulement a séparé les deux concurrents. Une belle revanche pour Leonore Moncond'huy qui a grimpé d'une marche dans la hiérarchie depuis 2020, et elle a même progressé avec 2,52 points de plus. Pour compléter ce tableau, avec 14,05 %, Bertrand Geay, étiqueté Extrême gauche, s'est classé troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. En quatrième position, François Blanchard, avec la nuance Parti socialiste, a terminé avec 11,48 % des bulletins, un score suffisant pour figurer éventuellement au second tour. Enfin, concernant la participation à Poitiers, l'élection a enregistré une participation de 55,53 %, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Poitiers
Le deuxième tour des élections municipales à Poitiers a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Lucile Parnaudeau
Liste divers droite
Un nouveau souffle pour Poitiers
|
|
Anthony Brottier
Liste divers centre
Anthony BROTTIER Notre priorité, c'est vous !
|
|
Leonore Moncond'Huy
Liste divers gauche
Léonore Moncond'huy avec Poitiers Collectif et Poitiers en commun
|
|
Charles Rangheard
Liste du Rassemblement National
UN CIEL BLEU POUR POITIERS
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Poitiers
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Leonore MONCOND'HUY (Ballotage) Poitiers collectif
|6 683
|26,41%
|Anthony BROTTIER (Ballotage) Anthony BROTTIER Notre priorité, c'est vous !
|6 048
|23,90%
|Bertrand GEAY (Ballotage) Poitiers en Commun
|3 556
|14,05%
|François BLANCHARD (Ballotage) POITIERS AMBITIEUSE ET SOLIDAIRE
|2 904
|11,48%
|Charles RANGHEARD (Ballotage) UN CIEL BLEU POUR POITIERS
|2 665
|10,53%
|Lucile PARNAUDEAU (Ballotage) Un nouveau souffle pour Poitiers
|2 591
|10,24%
|Dolorès PROST Liberté pour Poitiers
|544
|2,15%
|Ludovic GAILLARD Lutte ouvière - Le camp des travailleurs
|314
|1,24%
|Participation au scrutin
|Poitiers
|Taux de participation
|55,53%
|Taux d'abstention
|44,47%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,89%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,87%
|Nombre de votants
|25 759
Source : ministère de l’Intérieur
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