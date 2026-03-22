Résultat de l'élection municipale 2026 à Poitiers : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Poitiers

Le deuxième tour des élections municipales à Poitiers a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Lucile Parnaudeau
Lucile Parnaudeau Liste divers droite
Un nouveau souffle pour Poitiers
  • Lucile Parnaudeau
  • Nicolas Le Flao-Pilleux
  • Camille Flavigny
  • Michel Henri
  • Julie Tabaud
  • Yves-Noël Dieu
  • Alice Père
  • Philippe Grégoire
  • Elisabeth Dupin
  • Thomas Galeron
  • Marine Moulin
  • Jérôme-Alexandre Minski
  • Servane Permezel
  • Pascal Roblot
  • Sophie Ghilan
  • Pierre Cazenave
  • Valentine Rosero Bolanos
  • Jean-Charles Quillon
  • Mélanie Durand
  • Philippe Meric de Bellefon
  • Sophie Charles
  • Philippe Parnaudeau
  • Léa Monge
  • Etienne Caillet
  • Maya Hallay
  • Emmanuel Pouzet
  • Vanessa Nugues
  • Norton Tonnoir Samain
  • Ramla Hachani
  • Albin Caillé
  • Eloïse Bergeon
  • Louis Quilichini
  • Marie Delaval
  • Françoise Conte
  • Karine Billaud
  • Claude Godard
  • Nathalie Perdoux
  • Michael Rouillard
  • Layla Gharbaoui
  • Pierre-Emmanuel Lockhart
  • Myriam Terny
  • Elhadj Barry
  • Marie-Emmanuelle Amand
  • Olivier Gimard
  • Isabelle Dubois
  • Lionel Vosgien
  • Sylvie Sap
  • Vincent Ambel
  • Laura Rohé
  • Régis Cottet
  • Nathalie Rault-Gautron
  • Christophe François Dit Sorton
  • Catherine Ségeron
  • Alain Avril
Anthony Brottier
Anthony Brottier Liste divers centre
Anthony BROTTIER Notre priorité, c'est vous !
  • Anthony Brottier
  • Isabelle Chedaneau
  • Pierre-Etienne Rouet
  • Solange Laoudjamaï
  • Paul Gancel
  • Fabienne Anquetil Mathias
  • Pierre-Marie Moreau
  • Lydia de Abreu
  • Francis Gotti
  • Erica Martin
  • Christophe Alberti
  • Isabelle Bergier
  • Stephan Bignet
  • Ilham Bakal
  • Xavier Douteau
  • Emilienne Rezac
  • Vincent Ducluzeau
  • Céline Laville
  • David Linhard
  • Lise Leeman
  • Cocou Gildas Adanhou
  • Maud Nedellec
  • Benoit Mandin
  • Camille Nadaud
  • Joël Jacquet
  • Véronique Agbezouhlon
  • Stéphane Cusintino
  • Alexia Deban
  • Mattéo Arnault
  • Justine Abbassi
  • Mohamed Diaby
  • Isabelle Allal
  • Anis Rahi
  • Laure Courcier
  • Alain Lecardeur
  • Brigitte Verdoni
  • Glenn-Darssy Biyogho
  • Judicaelle Goutagneux
  • Gaël Gentile
  • Sissako Bolanga
  • Christophe Sauvaire
  • Géraldine Cherifi
  • Nicolas Cornet
  • Catherine Paitre
  • Thierry Revelen
  • Mariama Diallo
  • Hasan Cartilli
  • Beatrice Bellivier
  • Luigi Bencini
  • Céline Imbault
  • Jean-Claude Bonnefon
  • Zoé Bastide
  • Didier Longueville
  • Sylvie Labellie
  • Soane Sinamo
Leonore Moncond'Huy
Leonore Moncond'Huy Liste divers gauche
Léonore Moncond'huy avec Poitiers Collectif et Poitiers en commun
  • Leonore Moncond'Huy
  • Bastien Bernela
  • Hông-Liên Gravereau
  • Bertrand Geay
  • Malika Bendeggoun
  • Chiacap Kitoyi
  • Nina Cauvin
  • Franck Plat
  • Nathalie Rimbault-Herigault
  • Sylvain Robin
  • Florence Paillat
  • Hugues Capderroque
  • Julie Grimaldi
  • Théo Saget
  • Clémence Pourroy
  • Aloïs Gaborit
  • Agathe Mirebeau
  • Jules Aimé
  • Sixtine Le Bourdonnec
  • Frankie Angebault
  • Amandine Loëb
  • Vincent Auboyneau
  • Laura Andrault
  • Stéphane Allouch
  • Camille Trichet
  • Vincent Gatel
  • Nina Gautier--Desbois
  • Thomas Bercaud
  • Hélène Paumier
  • Pascal Boissel
  • Marylène Raffin-Hérault
  • Amir Mistrih
  • Mélinda Boina
  • Lionel Mary
  • Mélissa Maupin
  • Vincent Gaulmy
  • Caroline Dugué
  • Seyf-Eddine Arfaoui
  • Salimata Moussa
  • Gilles Tillet
  • Nathalie Demay
  • Baptiste Regnery
  • Marie Mazens
  • Andinane Aboudou
  • Seynabou Diagne
  • Hadrien Dominault
  • Anne Guiriec
  • Antoine Werthe
  • Émilie Neveux
  • Benoît Tirant
  • Christiane Coignet
  • Jean-François Macaire
  • Simone Brunet
  • Robert Rochaud
  • Claude Thibault
Charles Rangheard
Charles Rangheard Liste du Rassemblement National
UN CIEL BLEU POUR POITIERS
  • Charles Rangheard
  • Oxana Steschenko
  • Xavier de Touzalin
  • Sabine Campione
  • Thierry Humbert
  • Marie-Emmanuelle Letellier
  • Jacky Quintard
  • Constance de Dreux-Breze
  • Charles Friteau
  • Nathalie Cécile Sophie Lefrancois
  • Thierry Devillard
  • Henriette Anne Marguerite de Bridiers
  • Zouheir Essaid
  • Lucie Gares
  • Maxime Hamilton
  • Pascale Louise Amélie Gouin
  • Bruno Sevaux
  • Mireille Jacqueline Moreau
  • Alexis Le Goff
  • Françoise Marie-Thérèze Brix
  • Damien Boutin
  • Christine Cabanes
  • Benjamin Brugié
  • Lysiane Audoux
  • Michel Brachet
  • Sylvie Jocelyne Dubos
  • Julien Georges Raymond Bissonnier
  • Jeanne Baylet
  • Tony Yanko Dubois
  • Annie Ratté
  • Gilles Charles Gruet
  • Chantal Quinqueneau
  • Patrice Marie Eugène Louis Juteau
  • Khamkhoune Karpsouvanh
  • Nicolas Madier
  • Maude May Stéphanie Gougeon
  • Olivier Eric Lenoir
  • Anna Menet
  • Yazid Hami
  • Hombeline Marie Philomène Karine Meriguet
  • Bernard Masset
  • Claire Lassalle
  • Christian Serge Pelloquin
  • Martine Marcelle Moreau
  • Robert Michel Vaucelle
  • Béatrice Chalas
  • Didier Bonnet
  • Anne L'épine
  • Jean-Louis Jacques Yves Berjonneau
  • Chloé Soulet
  • Patrick Mouzat
  • Marylène Lucas
  • Kevin Bonnet

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Poitiers

Tête de listeListe Voix % des voix
Leonore MONCOND'HUY
Leonore MONCOND'HUY (Ballotage) Poitiers collectif 		6 683 26,41%
Anthony BROTTIER
Anthony BROTTIER (Ballotage) Anthony BROTTIER Notre priorité, c'est vous ! 		6 048 23,90%
Bertrand GEAY
Bertrand GEAY (Ballotage) Poitiers en Commun 		3 556 14,05%
François BLANCHARD
François BLANCHARD (Ballotage) POITIERS AMBITIEUSE ET SOLIDAIRE 		2 904 11,48%
Charles RANGHEARD
Charles RANGHEARD (Ballotage) UN CIEL BLEU POUR POITIERS 		2 665 10,53%
Lucile PARNAUDEAU
Lucile PARNAUDEAU (Ballotage) Un nouveau souffle pour Poitiers 		2 591 10,24%
Dolorès PROST
Dolorès PROST Liberté pour Poitiers 		544 2,15%
Ludovic GAILLARD
Ludovic GAILLARD Lutte ouvière - Le camp des travailleurs 		314 1,24%
Participation au scrutin Poitiers
Taux de participation 55,53%
Taux d'abstention 44,47%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,89%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,87%
Nombre de votants 25 759

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

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