Résultat municipale 2026 à Poix-du-Nord (59218) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Poix-du-Nord a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Poix-du-Nord, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Poix-du-Nord [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Julien LEPOLARD
Julien LEPOLARD (16 élus) POIX DU NORD, UNIS ET FORTS ! 		586 64,11%
  • Julien LEPOLARD
  • Roxane GHYS
  • Guillaume HAUTCOEUR
  • Ludivine JOVENIAUX
  • Geoffrey PAUL
  • Karine DURIEUX
  • Cedric GREVIN
  • Corinne BRUYER
  • Mathis JEUNE
  • Julie BETHENCOURT
  • Christophe WILLERY
  • Alice NAVEAU
  • Lionel SOIGNEUX
  • Johanna CARLIER
  • Evan BAUDCHON
  • Callysta DUPONT
David LEDUC
David LEDUC (3 élus) Ensemble pour Poix du Nord 		328 35,89%
  • David LEDUC
  • Carole GARCIA
  • René LECUYER
Participation au scrutin Poix-du-Nord
Taux de participation 63,71%
Taux d'abstention 36,29%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,70%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,29%
Nombre de votants 962

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes du Nord ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout dans le Nord. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite
En savoir plus sur Poix-du-Nord