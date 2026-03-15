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19:19 - Les données démographiques de Poix-du-Nord révèlent les tendances électorales Quel portrait faire de Poix-du-Nord, à quelques minutes de l'annonce des résultats des élections municipales ? Dotée de 977 logements pour 2 156 habitants, la densité de la commune est de 249 hab par km². Ses 97 entreprises témoignent d'un certain dynamisme. Le taux de ménages ne possédant aucune voiture (21,19%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les électeurs sur des questions de transport et d'environnement. Les habitants, comprenant une proportion de 17,39% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se rendant dans les isoloirs ? Malgré un pourcentage de chômeurs de 10,95%, la commune révèle un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 21 531 euros/an. À Poix-du-Nord, où la jeunesse représente 38% de la population, les élections symbolisent l'opportunité d'un avenir en communion.

17:57 - Quel avenir électoral pour le RN à Poix-du-Nord ? Le mouvement nationaliste n'était pas officiellement en lice pour la dernière élection municipale à Poix-du-Nord en 2020, l'élection s'étant déroulée en dehors des clivages partisans dans la localité. Lors de la présidentielle qui a suivi 24 mois plus tard, Marine Le Pen engrangeait 50,44% des votes lors du tour de chauffe, puis battait Emmanuel Macron sur le plan local avec 67,58% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient réservé 41,79% à la formation d'extrême droite lors du premier tour. Au deuxième round, le Rassemblement national sécurisait 59,81% des voix dans la commune. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella atteindra ensuite 60,43% lors du scrutin européen. Les législatives enfin apporteront, lors du tour préliminaire, un résultat de 64,65% pour le Rassemblement national. L'élection prendra fin alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Michael Taverne.

16:58 - À quel niveau se situe la participation à Poix-du-Nord ? La mobilisation de l'électorat de Poix-du-Nord constituera, à la fin de la journée, un enjeu majeur pour cette municipale 2026. Six ans avant l'élection de ce dimanche, le premier tour du scrutin municipal avait vu 36,28 % des électeurs se rendre aux urnes dans la commune, un chiffre assez faible alors que le Covid-19 avait fait fuir beaucoup d'électeurs. Tranchant avec l'élection locale précédente, la présidentielle de 2022 a affiché une participation de 72,53 %. Un mois avant la dissolution, la participation aux européennes s'était de son côté fixée à 48,20 % (contre 51,49 % en France). Le taux de votants aux élections législatives qui ont suivi est alors passé à 59,68 % au premier tour, contre 38,97 % en 2022. Cette photographie de la participation depuis six ans révèle que le territoire s'affirme comme une localité en retrait des urnes.

15:59 - Les surprises de l'année de la dissolution à Poix-du-Nord Organisées après la dissolution, les élections législatives à Poix-du-Nord avaient favorisé Michael Taverne (Rassemblement National) avec 64,65% au premier tour, devant Bernard Baudoux (Union de la gauche) avec 16,36%. Les citoyens expédiaient d'ailleurs le débat d'emblée dans la circonscription, la majorité absolue étant acquise (54,74%). Les élections européennes en amont à Poix-du-Nord avaient cette fois vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (60,43%), avec en deuxième position la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait obtenu 8,27% des suffrages. Cette exploration des résultats de 2024 a ainsi révélé que Poix-du-Nord demeurait à l'époque une zone attirée par les courants de la droite la plus radicale, affermissant encore un peu plus son positionnement.

14:57 - À quoi ressemblaient les résultats municipaux de Poix-du-Nord lors de la dernière présidentielle ? Globalement, le paysage électoral fait de Poix-du-Nord une commune fortement ancrée à l'extrême droite. En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Poix-du-Nord voyait en effet Marine Le Pen prendre le leadership localement avec 50,44% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron totalisait 18,92%. Lors de la finale de l'élection à Poix-du-Nord, les électeurs accordaient 67,58% pour Marine Le Pen, contre 32,42% en faveur d'Emmanuel Macron. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Poix-du-Nord plébiscitaient Michaël Taverne (RN) avec 41,79% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 59,81%.

12:58 - La commune a-t-elle augmenté la fiscalité locale à Poix-du-Nord ? Pour ce qui est des contributions locales à Poix-du-Nord, par foyer fiscal, le montant moyen acquitté a représenté environ 423 euros en 2024 (année des derniers chiffres) contre 338 euros en début de mandat. Le taux de la taxe sur le foncier bâti s'est établi à un peu plus de 38,49 % en 2024 (contre 19,20 % en 2020). Une hausse liée à la réforme de la fiscalité locale, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était jusque-là perçue par les départements. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville que près de 16 600 euros de recettes en 2024. Un total bien loin des 163 220 € perçus 4 ans plus tôt pour un taux stable de près de 12,93 %. Cette disparition en fait dorénavant une recette marginale, justifiant cette diminution significative de recettes pour la commune.

11:59 - Que retenir des résultats des dernières municipales à Poix-du-Nord ? À Poix-du-Nord, les résultats des municipales il y a 6 ans se sont avérés riches d'enseignements concernant la configuration politique locale. Unique liste en présence, 'Poix du nord - agir avec vous' a logiquement engrangé 433 bulletins (100,00%) lors de ce premier passage aux urnes. Ce résultat attendu a clos l'élection dès le premier tour, rendant tout second tour inutile. Pour cette municipale 2026 à Poix-du-Nord, cet équilibre pèsera irrémédiablement. À l'occasion des résultats des municipales ce dimanche, le défi sera de déterminer si une opposition émerge face à cette hégémonie. Un indice est vraisemblablement donné dans la liste officielle des candidats.