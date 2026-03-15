Résultat municipale 2026 à Poix-du-Nord (59218) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]
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- Election municipale 2026 à Poix-du-Nord [EN DIRECT]
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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Poix-du-Nord a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Poix-du-Nord, liste par liste.
Résultat de l'élection municipale 2026 à Poix-du-Nord [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Julien LEPOLARD (16 élus) POIX DU NORD, UNIS ET FORTS !
|586
|64,11%
|
|David LEDUC (3 élus) Ensemble pour Poix du Nord
|328
|35,89%
|
|Participation au scrutin
|Poix-du-Nord
|Taux de participation
|63,71%
|Taux d'abstention
|36,29%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,70%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,29%
|Nombre de votants
|962
Source : ministère de l’Intérieur
Election municipale 2026 à Poix-du-Nord [EN DIRECT]
Découvrez les résultats du premier tour des élections municipales de Poix-du-Nord en direct avec nous, avec les scores de chaque liste de candidats.
L'actu des élections municipales 2026 à Poix-du-Nord
19:19 - Les données démographiques de Poix-du-Nord révèlent les tendances électorales
Quel portrait faire de Poix-du-Nord, à quelques minutes de l'annonce des résultats des élections municipales ? Dotée de 977 logements pour 2 156 habitants, la densité de la commune est de 249 hab par km². Ses 97 entreprises témoignent d'un certain dynamisme. Le taux de ménages ne possédant aucune voiture (21,19%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les électeurs sur des questions de transport et d'environnement. Les habitants, comprenant une proportion de 17,39% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se rendant dans les isoloirs ? Malgré un pourcentage de chômeurs de 10,95%, la commune révèle un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 21 531 euros/an. À Poix-du-Nord, où la jeunesse représente 38% de la population, les élections symbolisent l'opportunité d'un avenir en communion.
17:57 - Quel avenir électoral pour le RN à Poix-du-Nord ?
Le mouvement nationaliste n'était pas officiellement en lice pour la dernière élection municipale à Poix-du-Nord en 2020, l'élection s'étant déroulée en dehors des clivages partisans dans la localité. Lors de la présidentielle qui a suivi 24 mois plus tard, Marine Le Pen engrangeait 50,44% des votes lors du tour de chauffe, puis battait Emmanuel Macron sur le plan local avec 67,58% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient réservé 41,79% à la formation d'extrême droite lors du premier tour. Au deuxième round, le Rassemblement national sécurisait 59,81% des voix dans la commune. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella atteindra ensuite 60,43% lors du scrutin européen. Les législatives enfin apporteront, lors du tour préliminaire, un résultat de 64,65% pour le Rassemblement national. L'élection prendra fin alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Michael Taverne.
16:58 - À quel niveau se situe la participation à Poix-du-Nord ?
La mobilisation de l'électorat de Poix-du-Nord constituera, à la fin de la journée, un enjeu majeur pour cette municipale 2026. Six ans avant l'élection de ce dimanche, le premier tour du scrutin municipal avait vu 36,28 % des électeurs se rendre aux urnes dans la commune, un chiffre assez faible alors que le Covid-19 avait fait fuir beaucoup d'électeurs. Tranchant avec l'élection locale précédente, la présidentielle de 2022 a affiché une participation de 72,53 %. Un mois avant la dissolution, la participation aux européennes s'était de son côté fixée à 48,20 % (contre 51,49 % en France). Le taux de votants aux élections législatives qui ont suivi est alors passé à 59,68 % au premier tour, contre 38,97 % en 2022. Cette photographie de la participation depuis six ans révèle que le territoire s'affirme comme une localité en retrait des urnes.
15:59 - Les surprises de l'année de la dissolution à Poix-du-Nord
Organisées après la dissolution, les élections législatives à Poix-du-Nord avaient favorisé Michael Taverne (Rassemblement National) avec 64,65% au premier tour, devant Bernard Baudoux (Union de la gauche) avec 16,36%. Les citoyens expédiaient d'ailleurs le débat d'emblée dans la circonscription, la majorité absolue étant acquise (54,74%). Les élections européennes en amont à Poix-du-Nord avaient cette fois vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (60,43%), avec en deuxième position la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait obtenu 8,27% des suffrages. Cette exploration des résultats de 2024 a ainsi révélé que Poix-du-Nord demeurait à l'époque une zone attirée par les courants de la droite la plus radicale, affermissant encore un peu plus son positionnement.
14:57 - À quoi ressemblaient les résultats municipaux de Poix-du-Nord lors de la dernière présidentielle ?
Globalement, le paysage électoral fait de Poix-du-Nord une commune fortement ancrée à l'extrême droite. En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Poix-du-Nord voyait en effet Marine Le Pen prendre le leadership localement avec 50,44% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron totalisait 18,92%. Lors de la finale de l'élection à Poix-du-Nord, les électeurs accordaient 67,58% pour Marine Le Pen, contre 32,42% en faveur d'Emmanuel Macron. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Poix-du-Nord plébiscitaient Michaël Taverne (RN) avec 41,79% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 59,81%.
12:58 - La commune a-t-elle augmenté la fiscalité locale à Poix-du-Nord ?
Pour ce qui est des contributions locales à Poix-du-Nord, par foyer fiscal, le montant moyen acquitté a représenté environ 423 euros en 2024 (année des derniers chiffres) contre 338 euros en début de mandat. Le taux de la taxe sur le foncier bâti s'est établi à un peu plus de 38,49 % en 2024 (contre 19,20 % en 2020). Une hausse liée à la réforme de la fiscalité locale, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était jusque-là perçue par les départements. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville que près de 16 600 euros de recettes en 2024. Un total bien loin des 163 220 € perçus 4 ans plus tôt pour un taux stable de près de 12,93 %. Cette disparition en fait dorénavant une recette marginale, justifiant cette diminution significative de recettes pour la commune.
11:59 - Que retenir des résultats des dernières municipales à Poix-du-Nord ?
À Poix-du-Nord, les résultats des municipales il y a 6 ans se sont avérés riches d'enseignements concernant la configuration politique locale. Unique liste en présence, 'Poix du nord - agir avec vous' a logiquement engrangé 433 bulletins (100,00%) lors de ce premier passage aux urnes. Ce résultat attendu a clos l'élection dès le premier tour, rendant tout second tour inutile. Pour cette municipale 2026 à Poix-du-Nord, cet équilibre pèsera irrémédiablement. À l'occasion des résultats des municipales ce dimanche, le défi sera de déterminer si une opposition émerge face à cette hégémonie. Un indice est vraisemblablement donné dans la liste officielle des candidats.
09:57 - Municipales à Poix-du-Nord : les horaires des 2 bureaux de vote
Le premier tour des élections municipales 2026 se tient ce dimanche dans l'Hexagone. Ce scrutin a pour but de renouveler les nouveaux maires des 35 000 communes françaises. Les municipales précédentes avaient déjà eu lieu un 15 mars, puis le 28 juin 2020. Elles se sont déroulées dans un cadre marqué par la crise du coronavirus. La liste des candidats en 2026 est affichée plus bas. Les 2 bureaux de vote de la commune de Poix-du-Nord seront ouverts jusqu'à 18 h pour accueillir les électeurs. Le dépouillement débutera immédiatement après la fermeture des bureaux de vote.
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