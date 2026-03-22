Résultat municipale 2026 à Poligné (35320) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Poligné a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Poligné, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Poligné [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-François GUYOMARD (12 élus) Agissons Ensemble pour Poligné
|401
|51,88%
|
|Catherine ALLAIN (3 élus) Expérience et Renouveau pour construire demain
|372
|48,12%
|
|Participation au scrutin
|Poligné
|Taux de participation
|75,53%
|Taux d'abstention
|24,47%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,26%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,39%
|Nombre de votants
|778
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Poligné - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-François GUYOMARD (Ballotage) Agissons Ensemble pour Poligné
|352
|50,00%
|Catherine ALLAIN (Ballotage) Expérience et Renouveau pour construire demain
|352
|50,00%
|Participation au scrutin
|Poligné
|Taux de participation
|69,84%
|Taux d'abstention
|30,16%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,97%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,97%
|Nombre de votants
|718
Election municipale 2026 à Poligné [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Poligné sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Poligné.
L'actu des élections municipales 2026 à Poligné
18:38 - Qui a remporté les européennes et législatives il y a deux ans à Poligné ?
Lors du scrutin législatif provoqué par la dissolution de l'Assemblée en 2024, les votants de Poligné soutenaient en priorité Mathilde Hignet (Union de la gauche) avec 34,10% au premier tour. Le second tour avait confirmé ce résultat, Mathilde Hignet culminant à 65,62% des voix dans la commune. Lors des élections européennes un peu plus de 20 jours plus tôt, le résultat à Poligné s'était cette fois cristallisé autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (24,62%), en première position devant Valérie Hayer (18,32%) et la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (16,60%). Cette exploration des résultats de 2024 a donc révélé que Poligné restait à l'époque une zone sans vote prédéterminé.
15:57 - Le résultat de la liste "Un Projet Commun Pour Un Avenir Commun" aux élections municipales de 2020 à Poligné
Les équilibres politiques locaux actuels restent, encore, déterminés par le résultat du dernier scrutin municipal à Poligné. Sans aucune opposition, 'Un projet commun pour un avenir commun' a naturellement obtenu 100,00% des bulletins dès le premier tour. En l'absence de concurrent, le scrutin a logiquement pris fin dès le premier tour. Pour cette élection de 2026 à Poligné, cet équilibre constitue un point de départ particulier. L'attention lors des résultats des municipales ce dimanche se concentrera sur la capacité d'une alternative à voir le jour face au bloc majoritaire. Un indice est probablement fourni dans la liste officielle des candidats.
13:58 - Le 2e tour de la municipale à Poligné doit départager 2 listes
Le duel final oppose donc ce dimanche Jean-François Guyomard et Catherine Allain, d'après la liste des candidats au second tour publiée cette semaine par le ministère de l'Intérieur. Les votants de la ville sont en mesure de se présenter aux urnes jusqu'à 18 heures, horaire de fermeture du bureau de vote de Poligné, pour passer au vote.
11:59 - Résultat incertain entre Jean-François Guyomard et Catherine Allain
Dans le cadre du premier tour des municipales à Poligné, dans un contexte national de faible affluence aux urnes, le scrutin s'est soldé par une participation de 69,84 % localement. Au terme de ce vote, c'est Jean-François Guyomard qui a pris une longueur d'avance en rassemblant 50,00 % des suffrages exprimés. À sa suite, Catherine Allain s'est classée deuxième avec 50,00 %. Une poignée de voix seulement a séparé les deux concurrents.
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