Résultat municipale 2026 à Poligné (35320) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Poligné a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Poligné, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Poligné [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-François GUYOMARD
Jean-François GUYOMARD (12 élus) Agissons Ensemble pour Poligné 		401 51,88%
  • Jean-François GUYOMARD
  • Anne MEHAT
  • Benoît LECUE
  • Carine MARCAULT
  • Anthony LEBRETON
  • Sophie LE SAOUT
  • Gildas THOMAS
  • Isabelle MOISON
  • Jean-Michel PINARD
  • Océane HERSENT
  • Jean-Luc BOSSE
  • Nathalie JOLIVEL
Catherine ALLAIN
Catherine ALLAIN (3 élus) Expérience et Renouveau pour construire demain 		372 48,12%
  • Catherine ALLAIN
  • Julien HODY
  • Virginie MAIRESSE
Participation au scrutin Poligné
Taux de participation 75,53%
Taux d'abstention 24,47%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,26%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,39%
Nombre de votants 778

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à Poligné - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-François GUYOMARD
Jean-François GUYOMARD (Ballotage) Agissons Ensemble pour Poligné 		352 50,00%
Catherine ALLAIN
Catherine ALLAIN (Ballotage) Expérience et Renouveau pour construire demain 		352 50,00%
Participation au scrutin Poligné
Taux de participation 69,84%
Taux d'abstention 30,16%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,97%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,97%
Nombre de votants 718

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