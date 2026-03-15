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19:19 - Comprendre l'électorat de Polincove : un regard sur la démographie locale Dans la commune de Polincove, une variété de caractéristiques démographiques et socio-économiques pèsent sur le résultat des élections municipales. Avec 37% d'habitants âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 8,78%, la jeunesse et les personnes sans emploi forment des segments clés. En outre, le pourcentage de ménages propriétaires (81,10%) met en exergue l'importance des questions d'habitat et d'urbanisme. Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (80,24%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 497 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (13,73%) met en évidence des besoins de soutien familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (6,43%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Le taux d'étudiants, évalué à 7,26% à Polincove, met en avant la présence d'une population jeune et dynamique qui se soucie de l'accès à l'emploi après les études.

17:57 - Quelle est la place du RN à Polincove ? Le Rassemblement national n'était pas formellement représenté à la dernière municipale à Polincove en 2020, l'élection s'étant déroulée sans étiquette dans la ville. Lors de la présidentielle qui a suivi deux ans après, Marine Le Pen récoltait 36,15% des voix comptabilisées lors du tour de chauffe, puis battait Emmanuel Macron sur le plan local avec 59,70% lors du tour final. Les législatives la même année avaient accordé 32,74% à la formation d'extrême droite lors du premier tour. Au second round, le mouvement nationaliste validait 47,24% des voix au niveau local. Le score de la liste Bardella s'élèvera ensuite à 47,52% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives convoquées dans la foulée déboucheront, lors du premier dimanche de scrutin, sur un résultat de 48,55% pour le mouvement nationaliste. C'est d'ailleurs lui qui s'imposera avec 54,26% lors du vote final et le siège à l'Assemblée raflé par Marc de Fleurian.

16:58 - Les résultats des dernières municipales marqués par 71,26 % de participation À l'occasion de cette élection municipale, le degré d'abstention pèsera sur les résultats de Polincove. Pour rappel, l'abstention s'élevait à 28,74 % lors de la dernière élection du conseil municipal, en fort retrait face aux 55,3 % nationaux alors que le pays était effrayé par la pandémie du Covid. Avec les présidentielles, les municipales restent en effet le rendez-vous démocratique où les électeurs votent le plus souvent. Lors de la dernière présidentielle, le taux d'abstention local s'est ainsi élevé à 15,53 %. Les élections européennes de 2024 avaient pour leur part connu une abstention de 38,06 %. Dans la foulée, lors de la dissolution, ce taux a lourdement chuté à 23,18 %, loin des 39,68 % affichés aux législatives de 2022. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une zone relativement préservée de l'abstentionnisme endémique.

15:59 - Indicateurs clés des scrutins d'il y a deux ans à Polincove L'analyse des scrutins de 2024 révèle que Polincove s'affirmait alors toujours comme une terre souverainiste voire nationaliste, dans la logique de 2022. Pour le tour unique des européennes de 2024, les votes s'étaient en effet majoritairement portés sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (47,52%). Une vingtaine de jours plus tard, les élections législatives à Polincove avaient ensuite favorisé Marc de Fleurian (Rassemblement National) avec 48,55% au premier tour, devant Pierre-Henri Dumont (Les Républicains) avec 37,19%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Marc de Fleurian culminant à 54,26% des suffrages exprimés sur place.

14:57 - Polincove : coup d'oeil sur les résultats marquants de la présidentielle et des législatives 2022 Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Polincove soutenaient en priorité Marc de Fleurian (RN) avec 32,74% au premier tour. Le rapport de force basculait lors du vote définitif au profit de Pierre-Henri Dumont (Les Républicains), vainqueur dans la commune avec 52,76%. Lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2022 qui avait précédé, les citoyens de Polincove accordaient par ailleurs leur confiance à Marine Le Pen à hauteur de 36,15%, surpassant ainsi Emmanuel Macron qui recueillait 26,80%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 59,70% pour Marine Le Pen, contre 40,30% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint donc Polincove comme une commune acquise au camp nationaliste.

12:58 - La question des impôts, une clé de l'élection à Polincove Sur le plan de la fiscalité locale pesant sur Polincove, le produit fiscal par foyer s'est établi à environ 471 euros en 2024 (dernière date de relevé) contre 581 € en 2020. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties atteint pourtant désormais un peu plus de 35,95 % en 2024 (contre près de 13,69 % en 2020). Pour rappel, la moyenne nationale tourne autour de 40 %. Une hausse résultant de la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, prévoyant un transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que 8 000 euros en 2024. Une somme bien en-dessous des quelque 165 100 euros perçus 4 ans plus tôt avec un taux fixé à environ 23,03 %. La taxe ne représente plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales communales, transformant l'équilibre des finances locales.

11:59 - Quel était le résultat des dernières élections municipales à Polincove ? Les dynamiques politiques locales restent déterminées par le verdict du dernier scrutin municipal à Polincove. Rappelons que cette élection se caractérisait par des candidatures à titre individuel à l'époque et non par des listes, laissant aux électeurs la possibilité de panacher. 12 sièges ont par ailleurs été pourvus dès le premier tour. Lors de la première manche électorale, Eugene Docoche a pris la première place avec 267 bulletins (55,85%). Ensuite, Christian Declercq a obtenu 52,51% des suffrages. Pour départager les candidats restants, un second tour a eu lieu avec 18 participants. A ce deuxième tour, Bernard Vasseur a recueilli 50,58% des suffrages, devançant Pascal Willeman rassemblant 210 électeurs inscrits (49,18%) et René Niellen obtenant 48,24% des électeurs inscrits. Le scrutin s'est achevé sur des scores particulièrement serrés. Pour le scrutin de 2026 à Polincove, les citoyens doivent à nouveau se prononcer dans ce cadre local si particulier. Le système électoral spécifique sans liste appartient toutefois au passé.