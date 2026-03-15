Résultat municipale 2026 à Polincove (62370) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Polincove a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Polincove, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Polincove [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Pascal WILLEMAN
Pascal WILLEMAN (12 élus) Un nouvel élan pour Polincove 		285 51,54%
  • Pascal WILLEMAN
  • Emeline TAINE
  • Mickaël RUFFIN
  • Marina CLARISSE
  • Bernard VASSEUR
  • Pauline BUTEZ
  • Maxime NOEL
  • Constance LEBEURRE
  • Patrick POPIEUL
  • Aurore COPIN
  • Damien COURVOISIER
  • Delphine DECLERCQ
Thierry ROUZÉ
Thierry ROUZÉ (2 élus) Pour POLINCOVE, pour VOUS ! 		180 32,55%
  • Thierry ROUZÉ
  • Marie-Laure POTTE
Sandrine DEKERF
Sandrine DEKERF (1 élu) A L' ECOUTE DES POLINCOVOIS 		88 15,91%
  • Sandrine DEKERF
Participation au scrutin Polincove
Taux de participation 82,17%
Taux d'abstention 17,83%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,59%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,88%
Nombre de votants 567

Source : ministère de l’Intérieur

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