Résultat municipale 2026 à Pollionnay (69290) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Pollionnay a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Pollionnay, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Pollionnay [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Philippe TISSOT
Philippe TISSOT (20 élus) L'esprit village ensemble construisons demain 		800 71,56%
  • Philippe TISSOT
  • Aurélie GUTIERREZ
  • Jérôme MULLER
  • Aurore TOMA
  • Loïc BARBERAT
  • Christine MORIN
  • Franck BERARD
  • Anne-Marie ROZIER
  • Patrick MARCHAND
  • Danielle BLATH
  • Didier COQUARD
  • Béatrice DUMORTIER
  • Cyril JACOUTON
  • Corine DUTIN
  • Pascal MORET
  • Élodie MEGE
  • Christophe TERTIAN
  • Constance DOUSSET
  • Michel BERNIGAUD
  • Delphine OLIVIER
Raphaël POCCACHARD
Raphaël POCCACHARD (3 élus) CONSTRUISONS L'AVENIR ENSEMBLE 		318 28,44%
  • Raphaël POCCACHARD
  • Vanessa MORISSEAU
  • Yann DEVILLE
Participation au scrutin Pollionnay
Taux de participation 59,78%
Taux d'abstention 40,22%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,53%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,40%
Nombre de votants 1 140

Source : ministère de l’Intérieur

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