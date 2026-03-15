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19:19 - Pollionnay : quand les données démographiques façonnent les urnes Dans la commune de Pollionnay, les électeurs exercent-ils une influence sur le résultat des municipales ? Avec un pourcentage de chômeurs de 4,91% et une densité de population de 188 habitants par km², le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des sujets prédominants. Le taux important de cadres et de professions intellectuelles supérieures, représentant 29,57%, révèle une population occupant des postes professionnels souvent liés à des secteurs stratégiques. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,85%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (5,85%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires de diplômes supérieurs (47,91%), témoignent d'une population instruite à Pollionnay, susceptible de favoriser un climat propice à l'entrepreneuriat.

17:57 - Ce que révèlent les chiffres sur le vote RN à Pollionnay Le mouvement lepéniste n'était pas formellement représenté pour la dernière élection municipale à Pollionnay en 2020, l'élection s'étant déroulée sans affiliation partisane dans la localité. Pour le scrutin présidentiel au printemps 2022, Marine Le Pen recueillait 21,32% des voix comptabilisées lors du premier passage aux urnes, puis restait derrière Emmanuel Macron dans la commune avec 35,74% au tour décisif. Le parti lepéniste n'avait pas fait de vagues dans la circonscription de la commune lors des législatives organisées juste après. Le score de la liste menée par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 30,05% pour les européennes. Les législatives qui ont suivi déboucheront, lors du premier round, sur un résultat de 34,50% pour le parti nationaliste. Qualifié contrairement à 2022, il achèvera sa course avec 40,29% lors du vote final.

16:58 - Dernières municipales : 57,55 % d'abstention à Pollionnay Au soir des élections municipales, la valeur de la participation jouera lourdement sur les résultats de Pollionnay. Pour rappel, la mobilisation des électeurs s'élevait à 42,45 % lors des municipales de 2020, dans la moyenne nationale alors que le pays était durement frappé par l'épidémie de Covid. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a cependant fédéré 85,83 % de votants au premier tour (la moyenne nationale étant de 73,69 %). Un mois avant la dissolution, la participation aux européennes s'était pour sa part fixée à 61,69 % (contre 51,49 % en France). Le taux de votants aux élections législatives qui ont suivi est alors passé à 78,87 % au premier tour, contre 54,26 % en 2022. Décortiquer cette évolution lors de ces six années émaillées d'élections permet à l'arrivée de ranger Pollionnay comme une localité relativement attachée au vote en comparaison de la moyenne.

15:59 - Qui a gagné les votes il y a deux ans à Pollionnay ? Lors du match européen de 2024, les citoyens de Pollionnay avaient placé en tête l'équipe menée par Jordan Bardella avec 30,05% des votes. Une vingtaine de jours plus tard, les élections législatives à Pollionnay avaient ensuite propulsé aux avants-postes Cecile Patout (Rassemblement National) avec 34,50% au premier tour, devant Thomas Gassilloud (Majorité présidentielle) avec 33,24%. Au second tour, c'est en revanche Thomas Gassilloud (Ensemble !) qui a doublé son adversaire avec 59,71% des suffrages exprimés. Le contexte politique de Pollionnay a donc évolué lors de cette longue série de scrutins de 2024. Si deux ans plus tôt la commune semblait refléter une terre macroniste, elle s'est plus visiblement affichée 24 mois plus tard comme une terre favorable au Rassemblement national.

14:57 - Les électeurs de Pollionnay avaient privilégié le centre il y a 4 ans La séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste une ville clairement positionnée au centre et dans la majorité présidentielle. Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Pollionnay voyait en effet Emmanuel Macron prendre le leadership localement avec 34,31% des inscrits, tandis que Marine Le Pen rassemblait 21,32%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 64,26% pour Emmanuel Macron, contre 35,74% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif qui a suivi en 2022, les votants de Pollionnay plébiscitaient Thomas Gassilloud (Ensemble !) avec 35,35% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 68,38%.

12:58 - Les impôts locaux ont-ils baissé à Pollionnay à l'approche des municipales 2026 ? Concernant la pression fiscale de Pollionnay, la facture moyenne des taxes locales par foyer fiscal s'est élevée à 590 euros en 2024 (données les plus récentes) contre 718 euros en début de mandat. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties s'est pourtant établi à 27,56 % en 2024 (contre 16,53 % en 2020). Une hausse résultant de la réforme voulue par l'Etat, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était jusqu'alors perçue par les départements. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que près de 14 200 euros de recettes en 2024, bien en deçà des quelque 539 200 euros récoltés 4 ans plus tôt pour un taux qui s'est maintenu à près de 12,14 %. Cette taxe ne représente dorénavant plus qu'une part résiduelle des ressources fiscales de la commune, ce qui a modifié la répartition des recettes.

11:59 - Élections municipales 2020 : la victoire de Philippe Tissot à Pollionnay À Pollionnay, à l'occasion des municipales il y a 6 ans, les résultats ont offert un tableau détaillé des rapports de force politiques locaux. À l'issue du premier passage aux urnes à l'époque, Philippe Tissot a devancé tous ses rivaux en recueillant 464 bulletins (69,46%). Dans la position de la principale opposante, Danielle Blath a obtenu 204 voix (30,53%). Cette victoire écrasante a étouffé l'élection, épargnant aux électeurs un retour aux urnes. Pour ces municipales 2026 à Pollionnay, cette dynamique pose les bases. Pour les forces d'opposition, renverser une majorité aussi écrasante constituera ce dimanche un défi immense, au moment où le conseil municipal sortant, lui, tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.