Résultat municipale 2026 à Pomas (11250) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Pomas a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Pomas, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Pomas [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Hervé GINÉ
Hervé GINÉ (12 élus) Proches et engagés 		317 51,63%
  • Hervé GINÉ
  • Virginie ADREIT
  • Jean-Luc BOUSSEYROUX
  • Aurélie BARRABES
  • David MAUREL
  • Marie-Laure ROBERT
  • Bernard LOUBET
  • Céline MESAS
  • David DOUARCHE
  • Christelle ALTEMAIRE
  • Rodolphe CÉZÉ
  • Genviève SERRUS
Jean-Michel TRINCHER
Jean-Michel TRINCHER (3 élus) ENSEMBLE POUR POMAS 		297 48,37%
  • Jean-Michel TRINCHER
  • Roselyne DENEUBOURG
  • Jean-Noël BERTHET
Participation au scrutin Pomas
Taux de participation 81,92%
Taux d'abstention 18,08%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,27%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,27%
Nombre de votants 630

Source : ministère de l’Intérieur

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