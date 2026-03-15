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19:16 - Analyse socio-économique de Pomas : perspectives électorales Quel impact auront les habitants de Pomas sur les résultats des élections municipales ? Les jeunes et les demandeurs d'emploi jouent un rôle central dans la localité, avec près de 30% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 9,84%. Qui plus est, le taux de ménages propriétaires (74,47%) met en relief l'importance des enjeux liés au logement et à l'aménagement du territoire. Le taux de foyers détenant au moins une voiture (83,19%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 502 électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. D'autres part, la présence d'une population étrangère de 11,07% et d'une population immigrée de 12,79% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les données sur l'instruction à Pomas mettent en relief une diversité de qualifications, avec 22,10% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'instruction.

17:57 - À quel niveau se place le RN à Pomas ? Le parti nationaliste n'avait pas concouru à la dernière municipale à Pomas il y a six ans, le scrutin s'étant joué en dehors des clivages partisans dans la municipalité. Lors de la course à l'Élysée au printemps 2022, Marine Le Pen recueillait 33,39% des voix lors du premier passage aux urnes, puis devançait Emmanuel Macron sur le plan local avec 55,82% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient réservé 34,28% au ticket lepéniste lors du premier tour. Au deuxième round, le parti d'extrême droite sécurisait 63,64% des voix locales. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella culminera ensuite à 45,64% aux européennes de juin 2024. Les législatives convoquées dans la foulée donneront, lors du premier tour, un résultat de 50,91% pour le parti d'extrême droite. C'est lui qui s'imposera avec 58,64% lors du vote final, synonyme d'accession à l'Assemblée pour Julien Rancoule.

16:58 - Pomas : 47,02 % de votants aux dernières municipales Les données de 2020 montrent qu'au premier tour des élections municipales à Pomas, l'abstention touchait 52,98 % des électeurs, une proportion assez classique, en pleine épidémie de coronavirus à l'époque. Lors de la dernière présidentielle, le taux d'abstention sur place s'est à ce titre stabilisé à 19,89 %. Le taux d'abstention aux élections législatives est passé pour sa part de 49,15 % en 2022 à seulement 29,40 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, l'abstention aux européennes s'était pour sa part fixée à 44,57 % (contre 48,51 % en France). Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une localité relativement préservée de l'abstentionnisme endémique. En ce jour d'élection municipale 2026 à Pomas, cette réalité sera quoi qu'il en soit particulièrement scrutée.

15:59 - Ce qu'il faut retenir des élections d'il y a deux ans à Pomas Julien Rancoule (Rassemblement National) avait performé au premier tour des élections des députés à Pomas en 2024 avec 50,91%. Philippe Andrieu (Union de la gauche) terminait à la deuxième place avec 28,89%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Julien Rancoule culminant à 58,64% des suffrages exprimés dans la localité. Les élections européennes un peu plus de 20 jours plus tôt à Pomas avaient cette fois vu la victoire locale de l'équipe de Jordan Bardella (45,64%), suivie par Raphaël Glucksmann qui avait recueilli 13,08% des suffrages. .

14:57 - À Pomas, l'élection il y a 4 ans fut anvant tout favorable à le Rassemblement national Au premier tour de l'élection du président de la République, les citoyens de Pomas choisissaient majoritairement Marine Le Pen avec 33,39% des voix, devant Emmanuel Macron qui obtenait 18,85%. Le second tour entérinait ensuite ce premier round en donnant 55,82% pour Marine Le Pen, contre 44,18% pour d'Emmanuel Macron. Lors du scrutin législatif par la suite, les votants de Pomas plébiscitaient Julien Rancoule (RN) avec 34,28% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 63,64%. Cette physionomie politique de Pomas laisse ainsi apparaître une zone d'implantation forte pour la droite radicale.

12:58 - Comment a évolué la fiscalité locale à Pomas depuis 2020 ? Si on analyse la fiscalité de Pomas, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à environ 15,00 % en 2024 (dernière date de relevé), rapportant à la ville près de 13 100 euros. Une somme bien en-dessous des 123 900 euros perçus en 2020. Abolie pour les résidences principales à compter du 1er janvier 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale, cette taxe est désormais réduite à sa portion congrue, ce qui a pu déstabiliser l'équilibre budgétaire. La taxe sur le foncier bâti a souvent bouché le trou dans les finances. Son taux à Pomas s'est établi à près de 43,48 % en 2024 (contre 30,00 % en 2020). Une hausse la plupart du temps directement liée au transfert aux communes de la part de taxe foncière précédemment perçue par les départements. Avec toutes ces données, la facture fiscale moyenne à Pomas s'est chiffrée à 616 € en 2024 (contre 663 € en 2020).

11:59 - Élections de 2020 : rappel du résultat à Pomas Quel bilan faut-il dresser de l'issue des municipales précédentes à Pomas ? Il est à noter que cette élection a eu lieu sans liste à l'époque, avec seulement des candidatures à titre individuel. Dès le premier tour, 15 conseillers ont par ailleurs été élus. Lors de ce premier round, Hocine Mostafa a pris la première place avec 96,45% des bulletins, devant Jean-Noël Berthet qui a capté 297 suffrages en sa faveur (95,80%). Les résultats ont été définitifs dès ce premier tour, ne nécessitant pas de second vote. Lors des municipales 2026 à Pomas, ces équilibres individuels si spécifiques aux petites communes vont encore compter. Dans tout l'Hexagone, le système électoral spécifique permettant les candidatures individuelles appartient toutefois au passé.