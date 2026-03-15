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19:19 - Comprendre l'électorat de Pomeys : un regard sur la démographie locale Dans la commune de Pomeys, une variété de caractéristiques démographiques et socio-économiques façonnent le résultat des municipales. Avec un pourcentage de 32% de résidents âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 3,35%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi forment des segments démographiques cruciaux. Qui plus est, le pourcentage de ménages propriétaires (87,31%) souligne le poids des questions concernant l'habitat et l'urbanisme. Le taux de ménages ne disposant d'aucune voiture (9,22%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 708 votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (13,24%) révèle la nécessité d'un soutien familial, et le pourcentage de salariés en CDD (5,83%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Pomeys mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 20,99% des habitants titulaires du seul baccalauréat. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.

17:57 - Lors des dernières élections, quel a été le score du RN à Pomeys ? Le RN n'était pas représenté lors de la dernière municipale à Pomeys en 2020, le vote ayant eu lieu sans étiquette dans la commune. Pour le scrutin présidentiel au cours de l'année 2022, Marine Le Pen séduisait 22,21% des voix comptabilisées lors du tour de chauffe, puis était distancée par Emmanuel Macron dans la ville avec 36,55% lors du tour final. Le parti lepéniste n'avait pas fait de vagues dans la circonscription de la commune lors des législatives organisées juste après. Le score de la liste de Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 32,20% aux européennes de juin 2024. Les législatives convoquées dans la foulée se solderont, lors du premier dimanche de scrutin, par un résultat de 31,01% pour le RN. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il terminera avec 38,84% lors du vote définitif.

16:58 - À quel niveau se situe l'abstention à Pomeys ? En ce jour d'élection municipale 2026 à Pomeys, la désertion des bureaux de vote sera particulièrement scrutée. La fuite des électeurs s'élevait à 43,56 % pour le premier tour des élections de 2020, en deçà de la moyenne nationale alors que l'épidémie de coronavirus avait fait fuir beaucoup de votants. Marquant une nette différence avec les élections locales, la présidentielle de 2022 a connu un taux d'abstention bien différent, s'établissant à 16,77 % localement. Alors que les législatives de 2022 avaient été boudées par 46,52 % des inscrits, celles de 2024 ont pour leur part vu l'abstention reculer très nettement à 24,52 %. Précédemment, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait enregistré 42,30 % d'abstention. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une zone qui résiste relativement bien à l'abstention.

15:59 - Pomeys classée à droite avant les municipales 2026 Thomas Gassilloud (Ensemble !) avait enlevé au premier tour des élections législatives à Pomeys au printemps 2024 avec 35,51%. Cecile Patout (Rassemblement National) se trouvait à la deuxième place avec 31,01%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Thomas Gassilloud culminant à 61,16% des suffrages exprimés localement. Pour le tour unique des européennes une vingtaine de jours plus tôt, les suffrages s'étaient cette fois majoritairement orientés sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (32,20%). Le paysage politique de Pomeys a donc évolué lors de cette séquence électorale de 2024. Alors qu'en 2022 la commune esquissait une zone acquise au bloc central, elle s'est plus visiblement positionnée 24 mois plus tard comme un territoire difficile à étiqueter.

14:57 - Qui est arrivé en tête des scrutins de 2022 à Pomeys ? Lors du premier tour de la présidentielle, les citoyens de Pomeys accordaient leur confiance à Emmanuel Macron à hauteur de 31,25%, devançant ainsi Marine Le Pen qui récoltait 22,21%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 63,45% pour Emmanuel Macron, contre 36,55% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés qui a suivi quelques semaines plus tard, les votants de Pomeys plébiscitaient Thomas Gassilloud (Ensemble !) avec 43,06% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 60,00%. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint Pomeys comme une place forte du courant central.

12:58 - La commune a-t-elle maîtrisé les impôts à Pomeys ? Pour ce qui est des contributions locales à Pomeys, le produit fiscal par ménage s'est établi à 482 euros en 2024 (données les plus récentes), un chiffre à comparer avec les 515 € relevés en 2020. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties est pourtant passé à un peu moins de 25,46 % en 2024 (contre près de 14,43 % en 2020). Une hausse souvent automatique, sans que la municipalité l'ait décidée : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était précédemment perçue par les départements. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente que près de 13 300 euros en 2024. Un total bien loin des quelque 161 200 euros engrangés en 2020 pour un taux qui s'est maintenu à près de 16,15 %. La taxe ne pèse à présent que de façon marginale sur les résidences secondaires et les logements vacants, ce qui justifie cet effondrement des recettes.

11:59 - L'élection de 2020 à Pomeys : un résultat scellé dès le premier tour Il y a six ans, qui avait gagné les municipales à Pomeys ? À l'occasion de la première consultation électorale, Jean-Marc Goutagny a surclassé ses concurrents avec 311 bulletins (62,57%). Sur la seconde marche, Noël Brochier a engrangé 186 votes (37,42%). Cette victoire écrasante dès le premier tour de Jean-Marc Goutagny a étouffé l'élection, ne laissant aucune chance à un éventuel second tour. Pour cette municipale 2026 à Pomeys, ce qui s'est passé à l'époque constitue un point de départ particulier. La tâche s'annonce colossale ce dimanche pour les forces d'opposition devant cette victoire écrasante, pendant que la municipalité en place cherchera à conserver son avance.