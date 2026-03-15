Résultat municipale 2026 à Pomeys (69590) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Pomeys a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Pomeys, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Pomeys [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Clotilde HAMON-GASSILLOUD
Clotilde HAMON-GASSILLOUD (12 élus) POMEYS ET VOUS 		391 59,97%
  • Clotilde HAMON-GASSILLOUD
  • Noël BROCHIER
  • Véronique KOZIOR
  • André GREGOIRE
  • Elodie BACHET
  • David RATTON
  • Christine GUYOT
  • Jérémy BONNIER
  • Sylvie PUPIER
  • Lucas PAVOUX
  • Bérengère BARROUX
  • Yohan GREGOIRE
Didier LUXEMBOURGER
Didier LUXEMBOURGER (3 élus) UNE NOUVELLE GENERATION ET L'EXPERIENCE UNIES POUR POMEYS 		261 40,03%
  • Didier LUXEMBOURGER
  • Stéphanie CHAMBE
  • Jean-Luc GOUTAGNY
Participation au scrutin Pomeys
Taux de participation 68,45%
Taux d'abstention 31,55%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,51%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,30%
Nombre de votants 664

Source : ministère de l’Intérieur

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