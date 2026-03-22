Résultat municipale 2026 à Pompiey (47230) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Pompiey a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Pompiey, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Pompiey [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Pierre SUAREZ (9 élus) ENSEMBLE POUR POMPIEY
|84
|52,17%
|
|Christophe DE CUGNAC (2 élus) POMPIEY 26
|77
|47,83%
|
|Participation au scrutin
|Pompiey
|Taux de participation
|92,00%
|Taux d'abstention
|8,00%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|161
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Pompiey - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Pierre SUAREZ (Ballotage) ENSEMBLE POUR POMPIEY
|76
|50,00%
|Christophe DE CUGNAC (Ballotage) POMPIEY 26
|76
|50,00%
|Participation au scrutin
|Pompiey
|Taux de participation
|86,86%
|Taux d'abstention
|13,14%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|152
Election municipale 2026 à Pompiey [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Pompiey sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Pompiey.
L'actu des élections municipales 2026 à Pompiey
18:34 - Des résultats tranchés au centre pour Pompiey il y a deux ans
L'analyse des scrutins de 2024 confirme que Pompiey s'affirmait alors toujours comme une terre de droite mariniste. Les Européennes de 2024 à Pompiey avaient en effet vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (52,48%), avec en deuxième position Valérie Hayer qui avait recueilli 9,90% des votes. Près d'un mois plus tard, les élections législatives à Pompiey avaient ensuite placé en tête Sébastien Delbosq (Rassemblement National) avec 64,75% au premier tour, devant Michel Lauzzana (Majorité présidentielle) avec 19,67%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Sébastien Delbosq culminant à 74,79% des votes localement.
15:57 - Le bilan de la dernière élection municipale à Pompiey
Les jeux de pouvoir politiques locaux sont encore à l'heure actuelle façonnés par le résultat du dernier vote municipal à Pompiey. Précisons que les votants avaient la liberté de panacher à l'époque, ce scrutin s'étant déroulé sans liste constituée, avec seulement des candidatures à titre individuel. 11 candidats ont été élus dès le premier tour. À l'issue de ce premier passage aux urnes, Ludovic Lilian Larrue a recueilli le plus grand nombre de votes avec 84 soutiens (93,33%). En deuxième position, Sandra Suzanne Rodriguez a obtenu 84 bulletins valides (93,33%). Aucun second tour n'a été organisé pour ce scrutin. Pour le scrutin de 2026 à Pompiey, ces équilibres individuels si particuliers aux petites communes vont encore peser. Il faut toutefois souligner que le scrutin individuel n'est plus applicable depuis une réforme du mode de scrutin.
13:58 - Les électeurs de Pompiey doivent trancher entre 2 listes
Le duel oppose donc ce dimanche Christophe De Cugnac et Jean-Pierre Suarez, selon les candidatures pour le deuxième tour publiées cette semaine par le ministère de l'Intérieur. Le bureau de vote de la ville de Pompiey sera ouvert jusqu'à 18 heures pour permettre aux 175 électeurs figurant sur les listes électorales de décider.
11:59 - Qui est en tête à Pompiey avant le 2e tour de ces élections ?
Dans le cadre du premier tour des municipales à Pompiey, le scrutin a enregistré localement un taux d'abstention de 13,14 %, alors que le pays a connu une démobilisation importante. À l'issue du dépouillement, c'est Jean-Pierre Suarez qui a pris la pole position en s'adjugeant 50,00 % des suffrages exprimés. Derrière, Christophe De Cugnac est arrivé en deuxième position avec 50,00 %. Le match s'est joué dans un mouchoir de poche.
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