Résultat municipale 2026 à Pompiey (47230) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Pompiey a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Pompiey, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Pompiey [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Pierre SUAREZ
Jean-Pierre SUAREZ (9 élus) ENSEMBLE POUR POMPIEY 		84 52,17%
  • Jean-Pierre SUAREZ
  • Danielle ZAIA
  • David JANCOVEK
  • Sandra RODRIGUEZ
  • Ludovic LARRUE
  • Isabelle SAUBOUA
  • Bruno DUCA
  • Severine NOUVELOT
  • Loïc SAINT-MARTIN
Christophe DE CUGNAC
Christophe DE CUGNAC (2 élus) POMPIEY 26 		77 47,83%
  • Christophe DE CUGNAC
  • Valérie GRANGER
Participation au scrutin Pompiey
Taux de participation 92,00%
Taux d'abstention 8,00%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 161

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat municipale à Pompiey - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Pierre SUAREZ
Jean-Pierre SUAREZ (Ballotage) ENSEMBLE POUR POMPIEY 		76 50,00%
Christophe DE CUGNAC
Christophe DE CUGNAC (Ballotage) POMPIEY 26 		76 50,00%
Participation au scrutin Pompiey
Taux de participation 86,86%
Taux d'abstention 13,14%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 152

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