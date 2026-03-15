Résultat municipale 2026 à Pomponne (77400) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 est dévoilé à Pomponne. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats des municipales à Pomponne, transmis par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Pomponne [EN COURS]

Tête de listeListe Voix % des voix Partiels *
Hervé GUISE
Hervé GUISE Agir et réussir ensemble 		206 52,15%
Arnaud BRUNET
Arnaud BRUNET Pomponne autrement 		189 47,85%
Participation au scrutin Pomponne Partiels *
Taux de participation 60,44%
Taux d'abstention 39,56%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 3,14%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,45%
Nombre de votants 414

* Résultats partiels sur 33% des bureaux de vote

Source : ministère de l’Intérieur

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