En direct

19:20 - Pomponne : l'impact de la démographie locale sur les élections municipales Quel portrait faire de Pomponne, à quelques minutes de l'annonce des résultats des élections municipales ? Avec ses 4 149 habitants, cette commune est perçue comme un symbole d'ouverture. Avec 249 entreprises, Pomponne se positionne comme un terreau fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la commune, 38% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 5,37% sont des personnes âgées, ce qui peut avoir un effet sur les orientations des politiques, notamment en matière d'éducation et de santé. Les 378 résidents étrangers participent à cette variété culturelle. Avec un salaire moyen mensuel net de 3 124 € par mois, la ville est à la recherche d'une économie stable malgré les obstacles. À Pomponne, où la jeunesse équivaut à 38% de la population, les élections sont l'espoir d'un avenir florissant pour tous.

17:57 - Vote RN à Pomponne : les chiffres récents Le RN restait loin du groupe de tête lors des élections locales à Pomponne il y a six ans. Lors de la course à l'Élysée au cours de l'année 2022, Marine Le Pen recueillait 20,19% des bulletins exprimés lors du premier passage aux urnes, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron localement avec 37,26% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient attribué 17,02% au représentant du parti lors du premier tour. Au deuxième round, le parti nationaliste sécurisait 50,06% des voix au niveau local. Le résultat de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, s'élèvera ensuite à 29,27% aux européennes de juin 2024, avant la dissolution qui donnera lieu immédiatement ou presque à d'autres élections. Les législatives convoquées dans la foulée offriront, lors du tour préliminaire, un résultat de 31,85% pour le parti nationaliste. Il clôturera le scrutin avec 48,78% lors du vote final.

16:58 - Quels niveaux de participation à Pomponne aux dernières élections ? En 2020, la participation à Pomponne était allée jusqu'à 43,65 % à la fin du premier round, un niveau conforme à la tendance du pays. 1 082 votants étaient allés voter, en pleine pandémie à l'époque. Lors de la présidentielle de 2022, le taux de participation local a cependant été évalué à 78,81 %. En 2022, les législatives affichaient quant à elles une participation de 44,97 % (47,51 % au national), avant de bondir à 68,39 % après la convocation de nouvelles élections consécutives à la dissolution. Dans l'intervalle, les élections européennes avaient fait venir 52,15 % des électeurs. Cette photographie de la participation depuis six ans indique à l'arrivée que le territoire s'affirme comme une commune civiquement engagée. Dans le cadre de ces élections municipales à Pomponne, cet élément aura en conséquence un rôle pivot sur les résultats locaux.

15:59 - Il y a deux ans, Pomponne avait opté pour la droite Lors du scrutin législatif organisé après la dissolution de 2024, les votants de Pomponne portaient leur choix sur Agnès Laffite (Rassemblement National) avec 31,85% au premier tour. Au second tour, c'est en revanche Ersilia Soudais (Union de la gauche) qui a doublé son adversaire avec 51,22% des suffrages exprimés. Lors du scrutin européen avant qu'une dissolution ne passe par là, les citoyens de Pomponne avaient cette fois placé en tête la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 29,27% des votes. Le paysage politique de Pomponne a donc évolué lors de cette grande année électorale de 2024. Si deux ans auparavant la commune reflétait une zone acquise au bloc central, elle s'est semble-t-il positionnée 24 mois plus tard comme une terre souverainiste voire nationaliste.

14:57 - Qui a gagné les scrutins de 2022 à Pomponne ? Au premier tour de la dernière présidentielle, les citoyens de Pomponne choisissaient majoritairement Emmanuel Macron avec 30,95% des voix, surpassant ainsi Jean-Luc Mélenchon crédité de 23,00%. Lors de la finale de l'élection à Pomponne, les électeurs accordaient 62,74% pour Emmanuel Macron, contre 37,26% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés dans les semaines qui ont suivi, les votants de Pomponne plébiscitaient Rodrigue Kokouendo (Ensemble !) avec 34,23% au premier tour. À l'inverse, au second tour, c'est Didier Bernard (Rassemblement National) qui arrivait en tête dans la commune avec 50,06% des voix. Cette séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste une ville clairement positionnée au centre et dans la majorité présidentielle.

12:58 - Les contribuables de Pomponne voteront-ils sur les impôts ? À Pomponne, pour ce qui est des contributions locales, par foyer fiscal, le montant moyen acquitté a atteint 900 euros en 2024 (année des derniers chiffres), un chiffre à comparer avec les 793 € relevés en 2020. L'impôt sur les propriétés bâties s'est établi à environ 36,62 % en 2024 (contre 18,62 % en 2020). Pour rappel, la moyenne nationale tourne autour de 40 %, après avoir progressé de 1,2 point. Une hausse souvent mécanique, sans que la municipalité l'ait décidée : depuis la réforme de la fiscalité locale en effet, l'État a transféré la part de taxe foncière précédemment perçue par les départements aux communes. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant que 38 300 € de recettes en 2024, loin des 956 000 euros engrangés en 2020 pour un taux qui s'est maintenu à environ 11,90 %. Cette imposition est dorénavant réduite à sa portion congrue, ce qui a pu déstabiliser l'équilibre budgétaire.

11:59 - La liste Divers centre en tête à Pomponne lors des dernières municipales À Pomponne, à l'occasion des élections municipales il y a six ans, les résultats ont offert un aperçu clair des forces politiques en présence. À l'occasion du premier vote, Hervé Guise (Divers) a pris les commandes en récoltant 376 bulletins (35,33%). À sa poursuite, Arnaud Brunet (Divers centre) a obtenu 343 suffrages en sa faveur (32,23%). Roland Harlé (Divers droite) suivait, glanant 232 suffrages (21,80%). Ce premier verdict assez ténu débouchait sur d'incontournables incertitudes en vue du 2e tour. Faute de majorité absolue, l'affrontement du deuxième tour s'est donc tenu le dimanche suivant avec 3 listes qualifiées. Arnaud Brunet l'a finalement emporté avec 462 suffrages (39,41%), face à Hervé Guise avec 458 électeurs (39,07%) et Roland Harlé réunissant 21,50% des voix. Longtemps perçu comme outsider, le challenger est parvenu à inverser la tendance, provoquant un renversement de tendance spectaculaire. La multitude de choix a pu disperser les électeurs. Bien que Hervé Guise ait bénéficié d'un meilleur report de voix en ajoutant 115 suffrages à son total, cela n'a pas suffi à inverser la tendance.