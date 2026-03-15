Résultat de l'élection municipale 2026 à Pont-à-Mousson : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Pont-à-Mousson [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Pont-à-Mousson sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Pont-à-Mousson.
L'actu des élections municipales 2026 à Pont-à-Mousson
13:09 - Municipales 2020 : la liste "Pont-A-Mousson, Notre Passion Avec Henriy Lemoine" majoritaire à Pont-à-Mousson
À Pont-à-Mousson, à l'occasion des municipales précédentes, les résultats ont offert un aperçu clair des rapports de force politiques locaux. Lors de la première manche de ce scrutin à l'époque, Henry Lemoine (Les Républicains) a viré en tête avec 1 911 voix (60,17%). Deuxième, Matthieu Jacquot (Divers) a recueilli 24,14% des voix. Ce succès d'emblée a scellé l'issue du scrutin dès l'entame du match. Pour cette municipale 2026 à Pont-à-Mousson, ce décor pose les bases. Au vu de cette victoire retentissante, le défi s'annonce considérable ce dimanche pour l'opposition, au moment où le conseil municipal sortant, lui, cherchera à reproduire le même schéma gagnant.
09:57 - Ouverture et fermeture des bureaux de vote à Pont-à-Mousson
Ce dimanche 15 mars 2026, les 9 796 votants de Pont-à-Mousson sont appelés aux urnes pour le premier tour des municipales, pour connaître la composition de leur conseil municipal pour les six prochaines années. Lors des élections municipales précédentes, la crise du coronavirus avait entraîné le report du 2nd tour. La liste de ceux qui veulent entrer dans le prochain conseil municipal est affichée ci-dessous. Il convient de noter que les horaires d’ouverture des 11 bureaux de vote de Pont-à-Mousson sont les suivants : de 8 h à 18 h sans interruption. Recevez gratuitement les résultats des élections à Pont-à-Mousson dès qu'ils sont publiés en cliquant sur le bouton 'Recevoir les résultats' situé en haut de page.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Pont-à-Mousson
|Tête de listeListe
|
Matthieu Jacquot
Liste Divers
PONT-A-MOUSSON AU COEUR
|
|
Henry Lemoine
Liste divers droite
Pont-à-Mousson, notre passion avec Henry Lemoine
|
|
Jennifer Bohrer Barreau
Liste divers gauche
PONT-A-MOUSSON AUTREMENT
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Henry Lemoine (27 élus) Pont-a-mousson, notre passion avec henriy lemoine
|1 911
|60,17%
|
|Matthieu Jacquot (4 élus) Pont-a-mousson au coeur
|767
|24,14%
|
|Johan Ohling (2 élus) Ensemble, un pont vers l'avenir
|498
|15,68%
|
|Participation au scrutin
|Pont-à-Mousson
|Taux de participation
|34,34%
|Taux d'abstention
|65,66%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 269
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Henry Lemoine (26 élus) Ensemble pour pont-a-mousson avec henry lemoine
|2 911
|55,50%
|
|Julien Vaillant (4 élus) Pont a mousson en grand
|1 192
|22,72%
|
|Jean-Luc Manoury (3 élus) Pont-a-mousson bleu marine
|885
|16,87%
|
|Xavier Bertelle Ensemble construisons le progres pour pont-a-mousson
|257
|4,89%
|Participation au scrutin
|Pont-à-Mousson
|Taux de participation
|55,73%
|Taux d'abstention
|44,27%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,31%
|Nombre de votants
|5 369
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