Résultat de l'élection municipale 2026 à Pont-à-Mousson : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Pont-à-Mousson

Tête de listeListe
Matthieu Jacquot
Matthieu Jacquot Liste Divers
PONT-A-MOUSSON AU COEUR
  • Matthieu Jacquot
  • Sandrine Lesellier
  • Jean-Marc Vauthier
  • Geneviève Goujon-Fischer
  • Serge Blondeaut
  • Catherine Jolivet
  • Gilles Blondin
  • Nathalie Allain
  • Patrick Jeannot
  • Isabelle Petit
  • Frédéric Lasternas
  • Léonie Leroy
  • Pierric Calenge
  • Christine Gillot
  • Roland Didier
  • Marie-Pierre Gueble
  • Gérald Vincent
  • Roselyne Bausch
  • Antonio Da Cunha Neiva
  • Aurélie Rouyer-Yung
  • Jean-Michel Raeth
  • Corinne Bourgoin
  • Florian Delli Gatti
  • Dominique Douchin
  • Rida El Hazzat
  • Sylviane Gallissot
  • Léandre Gaupillat
  • Sylvie Christophe
  • Jean-Baptiste Hauswald
  • Nathalie Kedziak
  • Michel Effendiantz
  • Maria Humbert
  • Laurent Varin
Henry Lemoine
Henry Lemoine Liste divers droite
Pont-à-Mousson, notre passion avec Henry Lemoine
  • Henry Lemoine
  • Laurence Ferrero
  • Gérard Leoutre
  • Marie-Dominique Formery
  • Jonathan Richier
  • Isabelle Mangeon
  • Anthony Velvelovich
  • Catherine Dimoff
  • Hervé Guillaume
  • Nadine Nothiger
  • Clément Sosoe
  • Floriane Valy
  • Etienne Simon
  • Nelly Gerner
  • Joris Petitmangin
  • Laurence Kieffer
  • Eric Thorr
  • Anne Coppin
  • Pierre-André Mercier
  • Chantal Kessler
  • Johann Didelon
  • Layla Boulefrakh
  • Fatih Karatas
  • Marie-Hélène Mockels
  • Khalid Ouaabouz
  • Bénédicte Guy
  • Laurent Torlotin
  • Sarah Badin
  • Philippe Steinmetz
  • Camille Robert
  • Marc Cavazzana
  • Marie-Luce Meurgue
  • Jean-François Moutet
Jennifer Bohrer Barreau
Jennifer Bohrer Barreau Liste divers gauche
PONT-A-MOUSSON AUTREMENT
  • Jennifer Bohrer Barreau
  • Lionel Palpart
  • Christine Toschi
  • Ludovic Carrere
  • Véronique Gury
  • Loic Favier
  • Estelle Markovic
  • Johan Ohling
  • Elise Baharoine
  • Xavier Blondelle
  • Anne-Sophie Salari-Pecica
  • Maurice Carlotti
  • Corinne Anki
  • Roger Mannier
  • Melissa Behr
  • Laurent Leroy
  • Aurélie Menuelle
  • Nicolas Convard
  • Christiane Meniri
  • Sebastien Charpentier
  • Isabelle Duvin
  • Cédric Mayer
  • Agnes Garçon
  • Titouan Berraud
  • Marie-Cécile Gag
  • Franck Wanson
  • Laura Portzert
  • Bilal Ouiazzane
  • Gwenaëlle Leroux
  • Thibault Voirin
  • Julie Tacconi
  • François Cerutti
  • Françoise Bottin
  • Mahdi Benjder
  • Virginie Monchanin

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Henry Lemoine
Henry Lemoine (27 élus) Pont-a-mousson, notre passion avec henriy lemoine 		1 911 60,17%
  • Henry Lemoine
  • Laurence Ferrero
  • Stéphane Pizelle
  • Véronique Mornet
  • Jean-François Moutet
  • Bénédicte Guy
  • Gérard Léoutre
  • Marie Dominique Formery
  • Clément Sosoe
  • Gaëlle Vagner
  • Anthony Velvelovich
  • Nelly Gerner
  • Jonathan Richier
  • Nadine Nothiger
  • Marc Cavazzana
  • Catherine Dimoff
  • Hervé Guillaume
  • Katia Ribeiro
  • Eric Thorr
  • Floriane Valy
  • Fatih Karatas
  • Sandrine Reverberi
  • Alexandre Grosjean
  • Khadija Oulahlou
  • Matthieu Coiatelli
  • Marie-Luce Meurgue
  • Florian Merger
Matthieu Jacquot
Matthieu Jacquot (4 élus) Pont-a-mousson au coeur 		767 24,14%
  • Matthieu Jacquot
  • Jennifer Barreau
  • Jean-Marc Vauthier
  • Nathalie Allain
Johan Ohling
Johan Ohling (2 élus) Ensemble, un pont vers l'avenir 		498 15,68%
  • Johan Ohling
  • Céline Mériot
Participation au scrutin Pont-à-Mousson
Taux de participation 34,34%
Taux d'abstention 65,66%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 269

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Henry Lemoine
Henry Lemoine (26 élus) Ensemble pour pont-a-mousson avec henry lemoine 		2 911 55,50%
  • Henry Lemoine
  • Laurence Ferrero
  • Alain Almasio
  • Véronique Mornet
  • Jean-François Moutet
  • Bénédicte Guy
  • Stéphane Pizelle
  • Monique Friant
  • Jean-Claude Vagner
  • Catherine Dimoff
  • Lionnel Bastien
  • Francine Cuël
  • Hervé Guillaume
  • Colette Simon
  • Marc Cavazzana
  • Nelly Gerner
  • Jean-Luc Bragard
  • Nicole Le Gal
  • Jonathan Richier
  • Marie-Dominique Formery
  • Gérard Leoutre
  • Florence Nassoy
  • Jean-Pierre Carpentier
  • Stéphanie Leroux
  • Anthony Velvelovich
  • Marie-France Moutrille
Julien Vaillant
Julien Vaillant (4 élus) Pont a mousson en grand 		1 192 22,72%
  • Julien Vaillant
  • Eliane Lhote
  • Stéphane Cunat
  • Jennifer Barreau
Jean-Luc Manoury
Jean-Luc Manoury (3 élus) Pont-a-mousson bleu marine 		885 16,87%
  • Jean-Luc Manoury
  • Nathalie Repusseau
  • Andre Jacquet
Xavier Bertelle
Xavier Bertelle Ensemble construisons le progres pour pont-a-mousson 		257 4,89%
Participation au scrutin Pont-à-Mousson
Taux de participation 55,73%
Taux d'abstention 44,27%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,31%
Nombre de votants 5 369

Villes voisines de Pont-à-Mousson

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