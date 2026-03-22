Résultat de l'élection municipale 2026 à Pont-à-Vendin : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Pont-à-Vendin

Le deuxième tour des élections municipales à Pont-à-Vendin a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Sandra Bablin
Sandra Bablin Divers
Fiers d'hier unis pour demain
  • Sandra Bablin
  • Didier Senechal
  • Sabine Milleville
  • Quentin Marbac
  • Stéphanie Godin
  • Philippe Vandevoorde
  • Sylvie Leleu
  • Rosolino Battaglia
  • Maryse Hochin
  • Thierry Beun
  • Stéphanie Cornil
  • Arnauld Nya Njitat
  • Lydie Ecaillet
  • Jason Tournemaine
  • Hélène Radenne
  • Adrien Maciejewski
  • Sandrine Bellet
  • Flavien Flant
  • Danny Delval
  • Ludovic Thomas
  • Muriel Bacqueville
  • Guy Ecaillet
  • Edith Henniaux
Noé Carette
Noé Carette Divers
RASSEMBLEMENT POUR PONT-A-VENDIN
  • Noé Carette
  • Séverine Binsse
  • Philippe Beyaert
  • Dorothée Delassus
  • Thierry Martinage
  • Nicole Basse
  • Olivier Dordain
  • Léa Herlin
  • Gérard Hochedez
  • Karine Fluet
  • Luciano Pepe
  • Justine Brunet
  • Bruno Dierchx
  • Vanessa Hourdequin
  • Jérémy Carrez
  • Isabelle Beaucourt
  • Manu Joly
  • Tiphanie Manglaviti
  • Patrick Radon
  • Béatrice Verbeke
  • Cédric Bondois
  • Isabelle Clin
  • Jean-Michel Clerbout
Nicolas Francke
Nicolas Francke Divers
Avec vous, construisons l'avenir de notre ville Pont-à-Vendin
  • Nicolas Francke
  • Véronique Warnault
  • Medhi Bounhar
  • Vanessa Swiercz
  • Robert Despeghel
  • Christine Goudsmett
  • Mickaël Sueur
  • Vanessa Ballart
  • Jean-Noël Gaudre
  • Francette Clerbout
  • André Maciejewski
  • Christine Tournemaine
  • Julien Branquart
  • Claire Rohart
  • Jonathan Priem
  • Angélique Proyart
  • Alexandre Vastra
  • Marina Sueur
  • André Delval
  • Elodie Leroux
  • Alexandre Goudsmett
  • Marianne Villain
  • Fabrice Lefebvre

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Pont-à-Vendin

Tête de listeListe Voix % des voix
Noé CARETTE
Noé CARETTE (Ballotage) RASSEMBLEMENT POUR PONT-A-VENDIN 		483 35,88%
Sandra BABLIN
Sandra BABLIN (Ballotage) Fiers d'hier unis pour demain 		399 29,64%
Nicolas FRANCKE
Nicolas FRANCKE (Ballotage) Avec vous, construisons l'avenir de notre ville Pont-à-Vendin 		273 20,28%
Samuel CRUYPENINCK
Samuel CRUYPENINCK (Ballotage) LISTE D'UNION CITOYENNE "ENSEMBLE, CONSTRUISONS DEMAIN" 		191 14,19%
Participation au scrutin Pont-à-Vendin
Taux de participation 67,44%
Taux d'abstention 32,56%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,88%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,80%
Nombre de votants 1 369

Source : ministère de l’Intérieur

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