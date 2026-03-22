Résultat de l'élection municipale 2026 à Pont-à-Vendin : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Pont-à-Vendin [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Pont-à-Vendin sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Pont-à-Vendin.
L'actu des élections municipales 2026 à Pont-à-Vendin
11:44 - Qui est en tête à Pont-à-Vendin avant le 2e tour de ces élections 2026 ?
Il y a une semaine à Pont-à-Vendin, malgré une abstention historiquement haute en France, le vote a enregistré localement un taux d'abstention de 32,56 %. Au terme de ce vote, c'est Noé Carette qui s'est arrogé la première place en rassemblant 35,88 % des votes. Ensuite, Sandra Bablin a obtenu la seconde place avec 29,64 %. Le leader a conservé une marge de manœuvre confortable sans triompher totalement. Du côté des autres candidats, en franchissant la barre des 10 %, Nicolas Francke est arrivé troisième et pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure. Derrière, Samuel Cruypeninck a rassemblé 14,19 % des bulletins, un score suffisant pour figurer éventuellement au second tour.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Pont-à-Vendin
Le deuxième tour des élections municipales à Pont-à-Vendin a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Sandra Bablin
Divers
Fiers d'hier unis pour demain
|
|
Noé Carette
Divers
RASSEMBLEMENT POUR PONT-A-VENDIN
|
|
Nicolas Francke
Divers
Avec vous, construisons l'avenir de notre ville Pont-à-Vendin
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Pont-à-Vendin
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Noé CARETTE (Ballotage) RASSEMBLEMENT POUR PONT-A-VENDIN
|483
|35,88%
|Sandra BABLIN (Ballotage) Fiers d'hier unis pour demain
|399
|29,64%
|Nicolas FRANCKE (Ballotage) Avec vous, construisons l'avenir de notre ville Pont-à-Vendin
|273
|20,28%
|Samuel CRUYPENINCK (Ballotage) LISTE D'UNION CITOYENNE "ENSEMBLE, CONSTRUISONS DEMAIN"
|191
|14,19%
|Participation au scrutin
|Pont-à-Vendin
|Taux de participation
|67,44%
|Taux d'abstention
|32,56%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,88%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,80%
|Nombre de votants
|1 369
Source : ministère de l’Intérieur
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