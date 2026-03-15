Résultat municipale 2026 à Pont-à-Vendin (62880) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Pont-à-Vendin a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Pont-à-Vendin, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Pont-à-Vendin [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Noé CARETTE
Noé CARETTE RASSEMBLEMENT POUR PONT-A-VENDIN 		483 35,88%
Sandra BABLIN
Sandra BABLIN Fiers d'hier unis pour demain 		399 29,64%
Nicolas FRANCKE
Nicolas FRANCKE Avec vous, construisons l'avenir de notre ville Pont-à-Vendin 		273 20,28%
Samuel CRUYPENINCK
Samuel CRUYPENINCK LISTE D'UNION CITOYENNE "ENSEMBLE, CONSTRUISONS DEMAIN" 		191 14,19%
Participation au scrutin Pont-à-Vendin
Taux de participation 67,44%
Taux d'abstention 32,56%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,88%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,80%
Nombre de votants 1 369

Source : ministère de l’Intérieur

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