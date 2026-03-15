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19:19 - Pont-à-Vendin : démographie, élections et perspectives d'avenir Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les municipales à Pont-à-Vendin comme partout ailleurs. Avec ses 3 099 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vitalité démographique. Ses 125 entreprises attestent un certain dynamisme. Le pourcentage de ménages ne disposant d'aucune voiture (21,62%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les votants sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Les électeurs, comprenant une proportion de 19,48% de retraités, démontreront-ils leur engagement en exerçant leur droit de vote ? Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 22 044 euros/an, la ville dévoile un taux de chômage de 15,64%, annonçant une situation économique précaire. À Pont-à-Vendin, où la jeunesse représente 42% de la population, les élections sont la promesse d'un avenir en communion.

17:57 - Le RN convainc-il les électeurs de Pont-à-Vendin ? Le mouvement nationaliste ne présentait pas formellement de liste lors de la dernière campagne municipale à Pont-à-Vendin il y a six ans, le scrutin s'étant joué sans affiliation politique affirmée dans la municipalité. Pour le scrutin présidentiel deux ans plus tard, Marine Le Pen amassait 51,10% des voix comptabilisées lors du tour préliminaire, puis l'emportait sur Emmanuel Macron sur le plan local avec 71,04% lors du tour final. Les législatives la même année avaient offert 47,41% à la formation d'extrême droite lors du premier dimanche de scrutin. Au deuxième round, le RN obtenait 63,53% des voix locales. Le score de la liste Bardella s'élèvera ensuite à 60,80% lors du scrutin européen. Les législatives anticipées donneront, lors du tour préliminaire, un résultat de 65,45% pour le RN. L'élection sera bouclée alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Bruno Clavet.

16:58 - Quelle abstention attendre à Pont-à-Vendin aux municipales ? Au soir de cette municipale de 2026, le degré de la participation agira fortement sur les résultats de Pont-à-Vendin. Il y a six ans, le premier round des municipales avait vu 51,81 % des électeurs se rendre aux bureaux de votes dans la commune, un cran au-dessus des 44,7 % observés dans le pays (l'abstention avait donc culminé à 48,19 %), bon nombre d'électeurs ayant choisi de rester chez eux à cause de la pandémie du Covid. Il est en effet établi de longue date qu'une municipale reste, avec l'élection du président de la République, le moment où les Français se mobilisent le plus. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a d'ailleurs réuni 74,27 % de votants au premier tour (pour 73,69 % dans le pays). Il y a quatre ans, les législatives affichaient de leur côté une participation de 38,59 % (47,51 % dans le pays), avant de bondir à 61,43 % après la convocation de nouvelles élections consécutives à la dissolution. Entre-temps, les élections européennes de 2024 avaient mobilisé 47,98 % des électeurs. Ce retour sur la participation depuis six ans révèle à l'arrivée que le territoire s'affirme comme une zone moins participative que la moyenne en comparaison de l'ensemble du pays.

15:59 - Pont-à-Vendin : le vote des électeurs l'année de la dissolution Les résultats des élections de 2024 avaient confirmé ceux des élections deux années plus tôt. Lors des élections européennes, le podium à Pont-à-Vendin s'était en effet cristallisé autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (60,80%), en tête de peloton devant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (6,19%) et la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (6,19%). Les législatives à Pont-à-Vendin quelques semaines plus tard, plaçaient ensuite Bruno Clavet (Rassemblement National) aux avants-postes avec 65,45% au premier tour, devant Jean-Marc Tellier (Union de la gauche) avec 18,71%. Les citoyens tranchaient d'ailleurs la question d'emblée dans la circonscription, avec une majorité absolue de 52,40%

14:57 - Pont-à-Vendin : coup d'oeil sur les résultats majeurs de la dernière présidentielle Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Pont-à-Vendin portaient leur choix sur Bruno Clavet (RN) avec 47,41% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Bruno Clavet virant de nouveau en tête avec 63,53% des voix. Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Pont-à-Vendin quelques semaines plus tôt était marquée par l'avantage de Marine Le Pen avec 51,10% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron obtenait 17,21%. Lors de la finale de l'élection à Pont-à-Vendin, les électeurs accordaient 71,04% pour Marine Le Pen, contre 28,96% en faveur d'Emmanuel Macron. Globalement, ce paysage électoral fait ainsi de Pont-à-Vendin un territoire dominé par l'extrême droite.

12:58 - À Pont-à-Vendin, le niveau des impôts locaux est stable Reflet d'une pression fiscale en diminution depuis 2020 à Pont-à-Vendin, la taxe d'habitation a affiché un taux à 22,83 % en 2024 (dernière date de relevé), générant une recette de près de 36 000 euros environ la même année, en net recul par rapport aux 607 030 € récoltés en 2020. Son abolition pour les résidences principales en 2023, suite à une réforme voulue par l'Etat, a fait qu'elle ne représente désormais plus qu'une portion congrue des recettes fiscales communales, ce qui a bouleversé la structure des ressources. La taxe sur le foncier bâti a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux à Pont-à-Vendin a évolué pour se fixer à 42,31 % en 2024 (contre 20,05 % en 2020). Cette proportion s'intègre dans un contexte national où la moyenne oscille autour de 40 %. Une augmentation la plupart du temps directement liée au transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. Résultat des courses : le montant moyen payé par foyer fiscal à Pont-à-Vendin a atteint 550 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 575 € relevés en 2020.

11:59 - Nicolas Francke vainqueur des dernières élections municipales à Pont-à-Vendin Les équilibres politiques locaux en 2026 sont toujours façonnés par le résultat du dernier scrutin communal à Pont-à-Vendin. À l'issue du premier passage aux urnes, Nicolas Francke a devancé tous ses adversaires en totalisant 753 voix (67,96%). En deuxième position, Nathalie Vlerick a obtenu 32,03% des bulletins valides. Cette victoire sans appel de Nicolas Francke a anéanti tout espoir de second tour, dispensant les électeurs d'un retour aux urnes. Pour cette municipale 2026 à Pont-à-Vendin, cette répartition historique des voix constitue un point de départ particulier. Le camp minoritaire devra accomplir un effort colossal ce dimanche pour remettre en cause cette mainmise, pendant que la municipalité en place cherchera à conserver son avance.