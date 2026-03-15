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19:17 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Pont-Audemer Dans la commune de Pont-Audemer, les habitants auront-ils un impact sur le résultat des municipales ? Avec une densité de population de 679 habitants/km² et un pourcentage de chômeurs de 17,98%, le marché du travail et les questions d'habitat sont des inquiétudes majeures. Un salaire moyen mensuel net de 2 138 €/mois peut être l'expression de la précarité économique de certains foyers. Le nombre de bénéficiaires du RSA (4,17%) met en lumière des impératifs de soutien social, tandis que le taux de salariés en CDD (11,42%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Pont-Audemer mettent en relief une diversité de qualifications, avec 33,00% des habitants non diplômés, ce qui peut impacter les attitudes envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.

17:57 - Vote RN à Pont-Audemer : les chiffres récents Le Rassemblement national restait loin du groupe de tête lors de l'élection municipale à Pont-Audemer il y a six ans. À l'occasion de l'élection présidentielle en 2022, Marine Le Pen amassait 32,43% des voix lors du tour préliminaire, puis talonnait Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 49,83% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient attribué 31,59% au candidat RN au tour 1. Au second round, le parti d'extrême droite obtenait 50,00% des voix sur le territoire. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, s'élèvera ensuite à 42,53% lors du choc des européennes deux ans plus tard, avant la dissolution qui ramènera les électeurs aux urnes au bout d'un mois. Les législatives convoquées dans la foulée se solderont, lors du tour préliminaire, par un résultat de 44,04% pour le parti d'extrême droite. C'est d'ailleurs lui qui s'imposera avec 50,36% lors du vote final, et un siège remporté par Kévin Mauvieux.

16:58 - À quel niveau se situe la participation électorale à Pont-Audemer ? En ce jour de municipale à Pont-Audemer, l'abstention sera particulièrement scrutée. Six ans avant l'élection de ce dimanche, le tour de chauffe des municipales avait été marqué par une abstention de 62,93 %, au-dessus des 55,3 % de la moyenne nationale (la participation se limitant à 37,07 %) alors que la pandémie du coronavirus pesait sur la compétition. Marquant une nette différence avec les élections locales, la présidentielle de 2022 a connu un taux d'abstention bien différent, s'établissant à 32,65 % localement. Les élections européennes de 2024 avaient quant à elles connu une abstention de 49,36 %. Dans la foulée, lors de la dissolution, ce taux a lourdement chuté à 36,77 %, loin des 54,50 % affichés aux législatives de 2022. Zoomer sur cette évolution lors des dernières élections permet à l'arrivée de ranger Pont-Audemer comme une ville assez abstentionniste.

15:59 - Le vote de Pont-Audemer nettement ancré à l'extrême droite il y a deux ans Lors des élections européennes, le résultat à Pont-Audemer s'était dessiné autour de l'équipe de Jordan Bardella (42,53%), à la première place devant Valérie Hayer (14,72%) et Raphaël Glucksmann (13,63%). Lors des législatives près d'un mois plus tard, les votants de Pont-Audemer portaient leur choix sur Kévin Mauvieux (Rassemblement National) avec 44,04% au premier tour. Le second round n'a pas changé grand chose, Kévin Mauvieux culminant à 50,36% des votes dans la commune. Ce rapide coup d'oeil aux résultats des scrutins de 2024 a ainsi révélé que Pont-Audemer restait à l'époque une terre de droite nationaliste, sans bouleverser l'équilibre de 2022.

14:57 - Pont-Audemer : des suffrages éminemment significatifs dans les urnes il y a 4 ans Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Pont-Audemer accordaient leurs suffrages à Kévin Mauvieux (RN) avec 31,59% au premier tour. Le rapport de force basculait lors du vote définitif au profit de Marie Tamarelle-Verhaeghe (Ensemble ! (Majorité présidentielle)), vainqueur dans la commune avec 50,00%. En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Pont-Audemer qui s'était déroulée en amont tournait à l'avantage de Marine Le Pen avec 32,43% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron totalisait 27,27%. Lors de la finale de l'élection à Pont-Audemer, les électeurs accordaient 50,17% pour Emmanuel Macron, contre 49,83% en faveur de Marine Le Pen. Cette séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste une commune acquise au camp nationaliste.

12:58 - Trajectoire de la fiscalité : les données de Pont-Audemer Si l'on observe la fiscalité de Pont-Audemer, le taux de la taxe d'habitation est passé à 15,74 % en 2024 (dernières données en date), ce qui représente un montant de 286 000 euros la même année. Un montant loin des 1 551 920 € récoltés en 2020. Ayant disparu pour les résidences principales depuis le 1er janvier 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron, elle ne pèse à présent que marginalement sur les résidences secondaires et logements vacants, ce qui justifie cet effondrement des recettes. La manne fiscale sur le foncier bâti a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux à Pont-Audemer atteint désormais 43,06 % en 2024 (contre 22,95 % en 2020). Attention toutefois : cette hausse est généralement purement mécanique. L'État a en effet transféré la part de taxe foncière perçue par les départements aux communes depuis la réforme. Avec toutes ces fluctuations, la facture fiscale moyenne à Pont-Audemer s'est chiffrée à 914 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 695 € relevés en 2020.

11:59 - Le résultat des dernières municipales à Pont-Audemer L'analyse des résultats des municipales il y a 6 ans à Pont-Audemer est riche d'enseignements. À l'issue du premier passage aux urnes à l'époque, Michel Leroux (Divers) a raflé la première place en obtenant 1 510 bulletins (59,94%). Juste derrière, Marie Claire Haki (Divers) a recueilli 20,84% des suffrages. Kévin Mauvieux (Divers) a suivi, rassemblant 387 voix (15,36%). Cette victoire sans appel du candidat Divers a clôturé le match dès le premier tour. Les électeurs n'ont pas eu à retourner aux urnes. Pour cette élection de 2026 à Pont-Audemer, cette géographie électorale pèsera irrémédiablement. Pour remettre en cause cette suprématie ce dimanche, le camp adverse devra réaliser un grand bond dans les suffrages, au moment où le conseil municipal sortant, lui, devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.