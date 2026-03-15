Résultat municipale 2026 à Pont-Audemer (27500) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Pont-Audemer a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Pont-Audemer, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Pont-Audemer [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Alexis DARMOIS
Alexis DARMOIS (28 élus) VIVRE ENSEMBLE PONT AUDEMER 		2 183 55,41%
  • Alexis DARMOIS
  • Brigitte DUTILLOY
  • Jean-Pascal RUEL
  • Florence GAUTIER
  • Christophe CANTELOUP
  • Zineb TEMAGOULT
  • Dominique BURET
  • Florence MOUCHEL
  • Julien TIMON
  • Nathalie MANSOIS
  • Frederic GENEY
  • Frederique DAVY COCHIN
  • Mikael CHEVREAU
  • Laurette MONLON
  • Patrick AUBÉ
  • Vanessa DUVAL
  • Kylian HEBERT
  • Fabienne DIAS
  • Clement NIEL
  • Anne-Laure MALBRANCHE
  • Axel VAUQUELIN
  • Sylvie RENARD
  • Patrice AUVRAY
  • Carole MARTIN
  • Thierry BERNARD
  • Sonia QUESNEY
  • Jean-Luc LEFRANÇOIS
  • Beatrice M'BARK
Annabelle ARSON
Annabelle ARSON (6 élus) PONT-AUDEMER, VIVANTE ET FORTE 		1 451 36,83%
  • Annabelle ARSON
  • Kévin MAUVIEUX
  • Francoise OOSTERLINCK
  • Edouard VALAUNEY
  • Julie HINOUT
  • Olivier LEMERCIER
Thomas GRANDSIRE
Thomas GRANDSIRE (1 élu) PONTO 2026 : L'ENERGIE CITOYENNE 		306 7,77%
  • Thomas GRANDSIRE
Participation au scrutin Pont-Audemer
Taux de participation 58,17%
Taux d'abstention 41,83%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,12%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,85%
Nombre de votants 4 019

Source : ministère de l’Intérieur

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