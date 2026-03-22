Résultat municipale 2026 à Pont-Croix (29790) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Pont-Croix a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Pont-Croix, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Pont-Croix [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Frédéric TANTER
Frédéric TANTER (14 élus) Tous pour Pont-Croix 		428 41,92%
  • Frédéric TANTER
  • Jeanine GUILLOU
  • Philippe BOURDON
  • Marie AGEZ
  • Jean CORBEL
  • Hélène FLOCHLAY
  • Claude PERHIRIN
  • Clémence KERVENANT
  • Thomas STÉPHAN
  • Hélène MORGAT
  • Noé COLIN
  • Gwénaëlle MOURRAIN
  • Alex KÉRIVEL
  • Charlotte QUILLIVIC
Benoît LAURIOU
Benoît LAURIOU (4 élus) Pont-Croix, poursuivons ensemble ! 		420 41,14%
  • Benoît LAURIOU
  • Hélène CROQ VOURCH
  • Michel GUILLOU
  • Nolwenn STEPHAN
Carine GUILLO
Carine GUILLO (1 élu) Une équipe pour Pont-Croix 		173 16,94%
  • Carine GUILLO
Participation au scrutin Pont-Croix
Taux de participation 75,44%
Taux d'abstention 24,56%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,06%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,29%
Nombre de votants 1 035

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes du Finistère ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout dans le Finistère. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à Pont-Croix - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Benoît LAURIOU
Benoît LAURIOU (Ballotage) Pont-Croix, poursuivons ensemble ! 		417 41,12%
Frédéric TANTER
Frédéric TANTER (Ballotage) Tous pour Pont-Croix 		357 35,21%
Carine GUILLO
Carine GUILLO (Ballotage) Une équipe pour Pont-Croix 		240 23,67%
Participation au scrutin Pont-Croix
Taux de participation 74,64%
Taux d'abstention 25,36%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,49%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,49%
Nombre de votants 1 024

Villes voisines de Pont-Croix

En savoir plus sur Pont-Croix