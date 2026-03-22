Résultat municipale 2026 à Pont-Croix (29790) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Pont-Croix a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Pont-Croix, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Pont-Croix [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Frédéric TANTER (14 élus) Tous pour Pont-Croix
|428
|41,92%
|
|Benoît LAURIOU (4 élus) Pont-Croix, poursuivons ensemble !
|420
|41,14%
|
|Carine GUILLO (1 élu) Une équipe pour Pont-Croix
|173
|16,94%
|
|Participation au scrutin
|Pont-Croix
|Taux de participation
|75,44%
|Taux d'abstention
|24,56%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,06%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,29%
|Nombre de votants
|1 035
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Pont-Croix - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Benoît LAURIOU (Ballotage) Pont-Croix, poursuivons ensemble !
|417
|41,12%
|Frédéric TANTER (Ballotage) Tous pour Pont-Croix
|357
|35,21%
|Carine GUILLO (Ballotage) Une équipe pour Pont-Croix
|240
|23,67%
|Participation au scrutin
|Pont-Croix
|Taux de participation
|74,64%
|Taux d'abstention
|25,36%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,49%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,49%
|Nombre de votants
|1 024
Election municipale 2026 à Pont-Croix [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Pont-Croix sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Pont-Croix.
L'actu des élections municipales 2026 à Pont-Croix
18:37 - L'année de la dissolution, comment Pont-Croix a-t-elle voté ?
Au printemps 2024, les élections législatives à Pont-Croix avaient favorisé Jugdeep Harvinder (Union de la gauche) avec 34,40% au premier tour, devant Liliana Tanguy (Ensemble !) avec 28,54%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Jugdeep Harvinder culminant à 37,30% des votes sur place. Lors des européennes un peu plus de 20 jours plus tôt, le résultat à Pont-Croix s'était cette fois cristallisé autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (24,25%), talonnée par Raphaël Glucksmann (22,07%) et la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (15,53%). La physionomie politique de Pont-Croix a donc évolué lors de cette très riche année 2024. Alors que deux ans auparavant, lors de la présidentielle, la commune reflétait une zone acquise au bloc central, elle s'est affichée deux ans plus tard comme une terre sans déterminisme électoral.
15:57 - Retour sur les résultats des élections de 2020 à Pont-Croix
Se pencher sur les scores des dernières municipales à Pont-Croix peut se révéler intéressant. Dès le premier tour de scrutin, Benoît Lauriou a coiffé ses adversaires au poteau avec 50,95% des suffrages. Dans la position du principal opposant, Henri Moan a engrangé 34,51% des bulletins valides. Ce succès d'emblée de Benoît Lauriou a clôturé le match d'emblée. Il n'a pas été nécessaire d'organiser un second tour. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Pont-Croix, cette répartition historique des voix pose les bases. Pour remettre en cause cette mainmise ce dimanche, le camp minoritaire devra soulever des montagnes, face à un bloc majoritaire qui tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.
13:58 - Pour le 2e tour de l'élection municipale de Pont-Croix, une triangulaire pleine d'incertitude
Comme l'indiquent les candidatures pour le second tour publiées cette semaine par le ministère de l'Intérieur, Frédéric Tanter, Benoît Lauriou et Carine Guillo sont donc alignés ce dimanche pour ce nouveau passage aux urnes. L'horaire de fermeture des 2 bureaux de vote de Pont-Croix a été fixé à 18 heures.
11:59 - Quels sont les rapports de force à Pont-Croix pour ce 2e tour de l'élection municipale ?
Les élections municipales 2026 à Pont-Croix ont vu Benoît Lauriou s'imposer il y a une semaine avec 41,12 % des suffrages exprimés. Ensuite, Frédéric Tanter s'est classé deuxième avec 35,21 %. Le leader a conservé une marge de manœuvre confortable sans triompher totalement. Benoît Lauriou a maintenu sa position au sommet, acquise lors du précédent scrutin, mais il a vu son électorat s'éroder de 9 points. Par ailleurs, en franchissant la barre des 10 %, Carine Guillo a atterri sur la troisième marche et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Pour rappel, lors de ce scrutin à Pont-Croix, le rendez-vous électoral a vu 74,64 % des inscrits se déplacer, malgré une abstention historiquement haute en France.
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