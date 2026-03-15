Résultat municipale 2026 à Pont-de-l'Arche (27340) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Pont-de-l'Arche a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Pont-de-l'Arche, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Pont-de-l'Arche [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Richard JACQUET
Richard JACQUET (24 élus) questions d'avenir 		1 365 75,88%
  • Richard JACQUET
  • Anne-Sophie DE BESSES
  • Albert NANIYOULA
  • Carole HERVAGAULT
  • Cédric VIGUERARD
  • Karine BOTTE
  • Pascal MARIE
  • Marie-Claude LAURET
  • Corentin LECOMTE
  • Pauline BACHELET
  • Daniel BREINER
  • Manuella FERREIRA
  • Ludovic GUIOT
  • Helene LEPRESLE
  • Arnaud DAMIEN
  • Delphine MORELLE
  • Philippe MAUGER
  • Emilie BRUNEL-RAYMOND
  • Jerome LANGLOIS
  • Valerie LOUCHEL
  • Cyrille MANSOUR
  • Danyla GUY
  • Fouad REOUINI
  • Elisabeth METRAL-SYORD
Victor LEMOINE
Victor LEMOINE (3 élus) L'alternance pour Pont-de-l'Arche 		434 24,12%
  • Victor LEMOINE
  • Béatrice GAILLOT
  • William BERTRAND
Participation au scrutin Pont-de-l'Arche
Taux de participation 61,31%
Taux d'abstention 38,69%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 3,05%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,64%
Nombre de votants 1 868

Source : ministère de l’Intérieur

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