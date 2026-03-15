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19:17 - Le poids démographique et économique de Pont-de-l'Arche aux élections municipales Dans la commune de Pont-de-l'Arche, les habitants auront-ils un impact sur le résultat des municipales ? Les jeunes et les demandeurs d'emploi jouent un rôle crucial dans la ville, avec près de 37% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 8,35%. En outre, le taux de ménages propriétaires (54,97%) met en exergue le poids des questions concernant l'habitat et l'aménagement du territoire. Le taux de familles détenant au moins une automobile (81,94%) montre l'importance des problématiques de transport et d'infrastructure dans les préoccupations des 2049 votants. Le nombre d'allocataires de la CAF (19,73%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement familial, tandis que le taux de salariés en CDD (8,24%) indique des défis de sécurité du travail. Les données sur l'instruction à Pont-de-l'Arche mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 22,51% des habitants sans diplôme, cela peut indiquer des défis tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

17:57 - Avant les municipales 2026, la percée du vote RN à Pont-de-l'Arche Le RN restait loin du groupe de tête lors des élections municipales à Pont-de-l'Arche il y a 6 ans. Pour le scrutin présidentiel deux ans plus tard, Marine Le Pen amassait 32,05% des votes lors du premier round, puis jouait des coudes avec Emmanuel Macron dans la ville avec 50,62% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient donné 26,60% au parti lepéniste au tour 1. Au second tour, le Rassemblement national arrachait 41,91% des voix de la municipalité. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, s'élèvera ensuite à 40,46% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives qui ont suivi offriront, lors du premier tour, un résultat de 40,35% pour le Rassemblement national. Il achèvera sa course avec 44,79% lors du vote définitif.

16:58 - Dernières municipales : 49,44 % de participation à Pont-de-l'Arche Dans le cadre de l'élection municipale à Pont-de-l'Arche, l'affluence dans les bureaux de vote aura un rôle essentiel sur les résultats. La participation atteignait 49,44 % pour le premier tour des municipales de 2020 (proche des 44,7 % observés au niveau national) alors que le pays était durement frappé par l'épidémie de Covid-19. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont toutefois 2 262 citoyens qui ont effectué leur devoir civique au premier tour, soit 74,68 % de participation. La mobilisation atteignait pour sa part 53,70 % lors des élections européennes. Lors des législatives qui ont immédiatement suivi en 2024, elle a fortement progressé pour atteindre 68,64 %, contre seulement 49,32 % en 2022. Cette photographie des urnes depuis six ans montre à l'arrivée que le territoire s'affirme comme une localité civiquement engagée par rapport au reste du pays.

15:59 - Pont-de-l'Arche classée à l'extrême droite lors des derniers scrutins Le contexte politique de Pont-de-l'Arche a évolué lors de la séquence électorale de 2024. Si deux ans auparavant la commune reflétait un paysage politique fragmenté, elle s'est affichée dès lors comme une localité à dominante nationaliste. Lors des dernières élections européennes, le podium à Pont-de-l'Arche s'était en effet forgé autour de Jordan Bardella (40,46%), à la première place devant la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (19,14%) et Valérie Hayer (11,18%). Les scrutins législatifs près d'un mois plus tard, plaçaient ensuite Patrice Pauper (Rassemblement National) à l'avant de la course avec 40,35% au premier tour, devant Philippe Brun (Union de la gauche) avec 38,45%. Au second tour, c'est en revanche Philippe Brun (Union de la gauche) qui a raflé la mise avec 55,21% des suffrages exprimés.

14:57 - Qui l'a emporté lors des élections il y a 4 ans à Pont-de-l'Arche ? Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Pont-de-l'Arche plébiscitaient Philippe Brun (Nupes) avec 37,18% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Philippe Brun virant de nouveau en tête avec 58,09% des voix. Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat quelques semaines auparavant, les citoyens de Pont-de-l'Arche accordaient leur confiance à Marine Le Pen à hauteur de 32,05%, devançant ainsi Emmanuel Macron qui recueillait 22,92%. Le second tour n'a fait que confirmer ce choix en livrant 50,62% pour Marine Le Pen, contre 49,38% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint Pont-de-l'Arche comme une ville politiquement partagée.

12:58 - À Pont-de-l'Arche, une fiscalité en hausse qui aura un impact sur l'issue du scrutin À Pont-de-l'Arche, en matière de fiscalité locale, la facture moyenne des taxes locales par foyer fiscal s'est chiffrée à environ 817 euros en 2024 (dernières données disponibles), un chiffre à comparer avec les 611 € relevés en 2020. Le taux de la taxe sur le foncier bâti atteint désormais 46,18 % en 2024 (contre 23,74 % en 2020). Rappelons que la moyenne nationale avoisine les 40 %, soit une augmentation de 1,2 point depuis 2020. Une augmentation bien souvent mécanique, sans que la commune en soit à l'origine : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant qu'autour de 46 000 euros en 2024, loin des quelque 608 700 euros récoltés en 2020, alors même que le taux est resté à près de 12,85 %. La taxe ne pèse à présent que marginalement sur les résidences secondaires et logements vacants, ce qui explique cette forte baisse des recettes.

11:59 - Municipales 2020 : la victoire de Richard Jacquet à Pont-de-l'Arche À Pont-de-l'Arche, les résultats du scrutin municipal il y a six ans ont été riches d'enseignements sur le paysage politique local. Au soir du premier tour, Richard Jacquet (Divers) a viré en tête en récoltant 52,90% des soutiens. Juste derrière, Patrick Bellamy (Divers gauche) a engrangé 303 bulletins valides (20,92%). Le tableau s'est enrichi de la candidature de Hervé Lour (Divers), s'adjugeant 17,40% des voix. Ce triomphe au premier tour du candidat Divers a anéanti toute perspective de second tour. Les électeurs n'ont donc pas été rappelés aux urnes. Pour cette élection de 2026 à Pont-de-l'Arche, ce qui s'est passé à l'époque a forcément orienté les stratégies des différents camps. Pour ébranler cette domination ce dimanche, la minorité devra réaliser un grand bond dans les suffrages, au moment où le conseil municipal sortant, lui, devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.