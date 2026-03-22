Résultat municipale 2026 à Pont-de-Roide-Vermondans (25150) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Pont-de-Roide-Vermondans a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Pont-de-Roide-Vermondans, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Pont-de-Roide-Vermondans [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Éric BOONE (21 élus) UNIS POUR AGIR A PONT DE ROIDE VERMONDANS
|1 115
|53,35%
|
|Quentin DECHAUX (6 élus) Un avenir pour Pont-de-Roide-Vermondans
|975
|46,65%
|
|Participation au scrutin
|Pont-de-Roide-Vermondans
|Taux de participation
|71,55%
|Taux d'abstention
|28,45%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,58%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,44%
|Nombre de votants
|2 155
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Pont-de-Roide-Vermondans - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Quentin DECHAUX (Ballotage) Un avenir pour Pont-de-Roide-Vermondans
|762
|37,43%
|Éric BOONE (Ballotage) UNIS POUR AGIR A PONT DE ROIDE VERMONDANS
|658
|32,32%
|Denis ARNOUX (Ballotage) ENSEMBLE CONTINUONS !
|616
|30,26%
|Participation au scrutin
|Pont-de-Roide-Vermondans
|Taux de participation
|68,93%
|Taux d'abstention
|31,07%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,72%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,25%
|Nombre de votants
|2 077
Election municipale 2026 à Pont-de-Roide-Vermondans [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Pont-de-Roide-Vermondans sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Pont-de-Roide-Vermondans.
L'actu des élections municipales 2026 à Pont-de-Roide-Vermondans
18:37 - Il y a deux ans, Pont-de-Roide-Vermondans s'était tournée vers l'extrême droite
La situation politique de Pont-de-Roide-Vermondans a évolué lors de la grande année électorale de 2024. Alors que deux ans auparavant, lors de la présidentielle, la commune semblait refléter un secteur difficile à classer, elle s'est affichée lors des échéances suivantes comme une terre de droite nationaliste. Le rendez-vous électoral des Européennes de juin 2024 à Pont-de-Roide-Vermondans avait en effet vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (49,73%), avec derrière elle la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann qui avait récolté 11,62% des voix. Les législatives à Pont-de-Roide-Vermondans qui ont suivi la dissolution, plaçaient ensuite Géraldine Grangier (Rassemblement National) aux avants-postes avec 54,73% au premier tour, devant Magali Duvernois (Union de la gauche) avec 22,04%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Géraldine Grangier culminant à 63,82% des votes sur place.
15:57 - Le résultat de la dernière élection municipale à Pont-de-Roide-Vermondans
À Pont-de-Roide-Vermondans, lors des élections municipales il y a 6 ans, les résultats ont offert un état des lieux précis des équilibres politiques locaux. Lors de la première manche électorale, Denis Arnoux (Divers gauche) a viré en tête en totalisant 75,46% des suffrages. Sur la seconde marche, Olivier Billey (Divers) a rassemblé 24,53% des bulletins valides. Cette victoire sans appel du candidat Divers gauche a coupé court à tout suspense. Aucun second tour n'a été convoqué. Pour cette élection de 2026 à Pont-de-Roide-Vermondans, cette dynamique constitue un point de départ particulier. Pour l'opposition, faire basculer une majorité si large représentera ce dimanche le principal défi, face à un bloc majoritaire qui cherchera à conserver son avance.
13:58 - Le 2e tour de l'élection à Pont-de-Roide-Vermondans doit départager 2 listes
Sont donc alignés pour ce nouveau passage dans les bureaux de vote ce dimanche : Quentin Dechaux et Éric Boone, selon les candidatures pour le second tour rendues publiques cette semaine par le ministère de l'Intérieur. Il convient de mentionner le retrait de Denis Arnoux (Divers gauche), qui pouvait pourtant rester dans la course après un résultat initial qualificatif. Afin de s'exprimer, les 3 013 inscrits sur les listes électorales de la ville seront en mesure de se déplacer aux urnes jusqu'à 18 heures, horaire de fermeture des 4 bureaux de vote de Pont-de-Roide-Vermondans.
11:59 - Quentin Dechaux, Éric Boone et Denis Arnoux forment le trio de tête à Pont-de-Roide-Vermondans
Quentin Dechaux (Union de la droite) a remporté le premier volet de l'élection municipale à Pont-de-Roide-Vermondans la semaine dernière, avec 37,43 % des bulletins valides. À sa suite, Éric Boone (Divers droite) a obtenu la seconde place avec 32,32 %. L'écart est resté significatif sans être écrasant. Du côté des autres candidats, en franchissant la barre des 10 %, Denis Arnoux, étiqueté Divers gauche, s'est classé troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Enfin, concernant la participation à Pont-de-Roide-Vermondans, le vote a enregistré une participation de 68,93 %, malgré une abstention historiquement haute en France.
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