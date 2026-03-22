Résultat municipale 2026 à Pont-de-Roide-Vermondans (25150) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Pont-de-Roide-Vermondans a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Pont-de-Roide-Vermondans, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Pont-de-Roide-Vermondans [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Éric BOONE
Éric BOONE (21 élus) UNIS POUR AGIR A PONT DE ROIDE VERMONDANS 		1 115 53,35%
  • Éric BOONE
  • Anais CHOULET
  • Philippe PEROZ
  • Pamela LACHAT
  • Patrick ROY
  • Christiane KLINGUER
  • Gilles GRUT
  • Marie-Josèphe PIQUEREY
  • Philippe PROST
  • Emilie KLINGUER
  • Dominique GUENOT
  • Fanny VOLTOLINI
  • Théophile HAHLING
  • Marine JACQUET
  • Philippe ZATTARIN
  • Marion MAILLARD
  • Thibaud DEFRANOUX
  • Anaïs GUILLEMIN
  • Yoann DAUCOURT
  • Sophie FICHET
  • Thierry BRUN
Quentin DECHAUX
Quentin DECHAUX (6 élus) Un avenir pour Pont-de-Roide-Vermondans 		975 46,65%
  • Quentin DECHAUX
  • Laurence EMONIN
  • Serge SPIZZO
  • Sophie LAROCH
  • Walter PLANÇON
  • Anais GRADOZ
Participation au scrutin Pont-de-Roide-Vermondans
Taux de participation 71,55%
Taux d'abstention 28,45%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,58%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,44%
Nombre de votants 2 155

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat municipale à Pont-de-Roide-Vermondans - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Quentin DECHAUX
Quentin DECHAUX (Ballotage) Un avenir pour Pont-de-Roide-Vermondans 		762 37,43%
Éric BOONE
Éric BOONE (Ballotage) UNIS POUR AGIR A PONT DE ROIDE VERMONDANS 		658 32,32%
Denis ARNOUX
Denis ARNOUX (Ballotage) ENSEMBLE CONTINUONS ! 		616 30,26%
Participation au scrutin Pont-de-Roide-Vermondans
Taux de participation 68,93%
Taux d'abstention 31,07%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,72%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,25%
Nombre de votants 2 077

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