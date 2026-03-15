Résultat de l'élection municipale 2026 à Pont-du-Château : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Pont-du-Château [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Pont-du-Château sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Pont-du-Château.
L'actu des élections municipales 2026 à Pont-du-Château
13:46 - L'élection de 2026 pourrait se jouer sur les impôts à Pont-du-Château
Si on se penche sur la fiscalité de Pont-du-Château, le taux de la taxe d'habitation est passé à 17,27 % en 2024 (année des dernières données), rapportant à la ville 169 210 €, bien en deçà des 2 870 240 € récoltés en 2020. Il faut dire qu'elle a été abolie le 1er janvier 2023 pour les résidences principales, suite à une réforme d'Emmanuel Macron diminuant fortement son produit et obligeant les communes à trouver d'autres recettes. La taxe foncière sur les propriétés bâties a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux constaté à Pont-du-Château est passé à environ 37,43 % en 2024 (contre 16,95 % en 2020). À titre de comparaison, la moyenne au niveau national s'établit aux alentours de 40 %. Une hausse généralement imposée, sans que la commune en soit à l'origine : depuis la réforme en effet, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était précédemment perçue par les départements. Avec tous ces chamboulements, le montant moyen payé par foyer fiscal à Pont-du-Château a atteint 834 euros en 2024 (contre 774 € en 2020).
11:59 - Ce qu'il faut retenir de la dernière élection à Pont-du-Château
Les résultats des dernières municipales à Pont-du-Château ont offert un éclairage précieux sur l'échiquier politique local. À l'occasion du premier passage aux urnes, Nathalie Cardona (Union de la gauche) a terminé en tête en recueillant 37,67% des bulletins. À ses trousses, Patrick Perrin (Divers gauche) a engrangé 35,45% des votes. Le trio de tête a été complété par Michel Mirand (Divers droite), glanant 847 voix (26,86%). Le léger gap entre les prétendants laissait place à un 2ème tour serré. Faute de majorité absolue, la triangulaire du second tour a donc tranché une semaine plus tard avec 3 listes alignées. Patrick Perrin l'a finalement emporté avec 38,00% des votes, face à Nathalie Cardona avec 37,81% des votants et Michel Mirand avec 24,17% des électeurs inscrits. La dynamique a clairement changé de camp, matérialisant le renversement que ce résultat serré laissait entrevoir. Dans cette configuration, la dispersion des voix a pu jouer. Nathalie Cardona a certes su capter davantage d'électeurs du premier tour en ajoutant 74 suffrages à son total, le matelas d'avance du vainqueur a résisté. Divers gauche a certainement tiré parti des votes des listes éliminées.
09:57 - Municipales à Pont-du-Château : les horaires des bureaux de vote
Les élections municipales 2026 offrent la possibilité aux électeurs de Pont-du-Château de se prononcer sur la façon dont est gérée leur ville. À Pont-du-Château comme ailleurs, cette journée électorale doit permettre aux citoyens de faire entendre leur voix sur les orientations futures de la commune. À titre de rappel, c'est Patrick Perrin (Divers gauche) qui a remporté l'élection au deuxième tour en 2020. Son bilan municipal est cette année soumis au jugement des électeurs. Vous pouvez voir ci-dessous la liste des candidats aux municipales à Pont-du-Château. A noter que les horaires d’ouverture des 9 bureaux de vote de Pont-du-Château sont les suivants : de 8 h à 18 h en continu. Consultez les résultats à Pont-du-Château ici même à partir de 20 h.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Pont-du-Château
|Tête de listeListe
|
Claire Brieu
Liste d'union à gauche
Castelpontins pour demain !
|
|
Christophe Cescut
Liste divers droite
Un pont vers l'avenir
|
|
Jean-Michel Ondet
Liste divers gauche
Pont-du-Château, agir pour réussir ensemble
|
|
Nathalie Cardona
Liste du Parti socialiste
PONT-DU-CHÂTEAU POUR VOUS, AVEC VOUS
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Patrick Perrin (23 élus) Avec passion, avec raison - pont-du-château 2020: avançons ensemble!
|1 198
|38,00%
|
|Nathalie Cardona (6 élus) Ensemble, construisons pont-du-château
|1 192
|37,81%
|
|Michel Mirand (4 élus) Pont-du-chateau 2020
|762
|24,17%
|
|Participation au scrutin
|Pont-du-Château
|Taux de participation
|38,47%
|Taux d'abstention
|61,53%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 224
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Nathalie Cardona Ensemble, construisons pont-du-château
|1 188
|37,67%
|Patrick Perrin Avec passion, avec raison - pont-du-château 2020: avançons ensemble!
|1 118
|35,45%
|Michel Mirand Pont-du-chateau 2020
|847
|26,86%
|Participation au scrutin
|Pont-du-Château
|Taux de participation
|39,12%
|Taux d'abstention
|60,88%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 270
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|René Vinzio (24 élus) Unis pour une seule ambition pont-du-chateau
|2 106
|45,13%
|
|Michel Mirand (7 élus) Un nouvel elan pour pont-du-chateau
|1 869
|40,05%
|
|Isabelle Batteix (2 élus) Pont-du-chateau ensemble
|691
|14,80%
|
|Participation au scrutin
|Pont-du-Château
|Taux de participation
|63,24%
|Taux d'abstention
|36,76%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,97%
|Nombre de votants
|4 809
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|René Vinzio Unis pour une seule ambition pont-du-chateau
|2 144
|45,47%
|Michel Mirand Un nouvel elan pour pont-du-chateau
|1 598
|33,89%
|Isabelle Batteix Pont-du-chateau ensemble
|973
|20,63%
|Participation au scrutin
|Pont-du-Château
|Taux de participation
|64,72%
|Taux d'abstention
|35,28%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,19%
|Nombre de votants
|4 921
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