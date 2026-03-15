Résultat de l'élection municipale 2026 à Pont-du-Château : les infos en direct

Voir aussi :
Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Pont-du-Château

Tête de listeListe
Claire Brieu
Claire Brieu Liste d'union à gauche
Castelpontins pour demain !
  • Claire Brieu
  • Janick Proux
  • Valérie Orlhac
  • François Médard
  • Marie Cluzel
  • Jérôme Chartry
  • Hélène Blasquiet
  • Eric Antoine
  • Ingrid Riocourt
  • David Vernade
  • Kaoutar Ayat
  • Titouan Rey
  • Karine Marais
  • Nicolas Sanchez
  • Lucie Colas
  • Pierre Loïc Sabetay-Sabin
  • Laïla Regaïeg
  • Arthur Anglade
  • Malika Lefrik
  • Franck Delmas
  • Marie-Laure Angely
  • Patrice Pelin
  • Renata Anversa
  • François Hanne
  • Sylvine Canet
  • Michel Santiago
  • Jacinta Gomes
  • Julien Servan
  • Francine Lacroix
  • Jean-Paul Vauquelin
  • Sonia Thurel
  • Gérard Bouthéon
  • Laure Jousse
Christophe Cescut
Christophe Cescut Liste divers droite
Un pont vers l'avenir
  • Christophe Cescut
  • Sandrine Gaillard
  • Michel Mercadier
  • Sophie Chabert
  • Raymond Tavernari
  • Joséphine Pubellier
  • Clément Valois
  • Dominique Spadaccini
  • Marc Murat
  • Réjane Gas
  • Martial Peynet
  • Barbara Sanciaume
  • Antony Deriu
  • Isabelle Issartel
  • Gilles Vauclard
  • Emilie Papleux
  • Jérémy Montagné
  • Léa Tressarieu
  • Stéphane Lejewski
  • Karine Cabrera
  • Daniel Martel
  • Josiane Méchin Raymond
  • Serge Bretonnier
  • Maria-Nathalie Da Cunha
  • Pierre Leprince
  • Charlotte Vernet
  • Jean-Pierre Caumont
  • Laurence Maul
  • Maxime Vidal
  • Jacqueline Cirgoudoux
  • Michel Frejat
  • Michaëlle Jouve
  • Eric Dorisse
  • Nathalie Deflandre
  • Christophe Gigleux
Jean-Michel Ondet
Jean-Michel Ondet Liste divers gauche
Pont-du-Château, agir pour réussir ensemble
  • Jean-Michel Ondet
  • Valérie Passarieu
  • Grégoire Drombry
  • Julie Castro
  • Ouissam Gdara
  • Martine Ladvie
  • Yves Mazet
  • Amélie Maubert-Gauthier
  • Stephane Martins
  • Sophie Bernardin
  • Didier Dumont
  • Patricia Ranc
  • Nicolas Minard
  • Audrey Breuil
  • Richard Renaud
  • Martine Franc
  • Jean-Yves Groslier
  • Corinne Mazen
  • Sylvain Compte
  • Valérie Demery
  • Antoine Caup
  • Catherine Leitao
  • Jean-François Henry
  • Vanina Ferreira
  • Mickael Garcia
  • Elisabeth Pereira
  • Mathieu Hamelin
  • Martine Luguet
  • Jérémy Rousset
  • Annie Chassaing
  • Jean-Pierre Ponchon
  • Martine Naudin
  • Maxime Tronchet
Nathalie Cardona
Nathalie Cardona Liste du Parti socialiste
PONT-DU-CHÂTEAU POUR VOUS, AVEC VOUS
  • Nathalie Cardona
  • Paul Saiz
  • Séverine Seiffert
  • José Correia
  • Louna Pernin
  • Jacky Brugiere
  • Chrystèle Manaranche
  • Jean Le Blanc
  • Murielle Flandin
  • Lionel Mossang
  • Laetitia Montagne
  • Christophe Tison
  • Marie-Christine Brajus
  • Bruno Theallier
  • Jacqueline Lopez
  • Bruno Trébié
  • Sandrine Bernard
  • Jean-Philippe Casanovas
  • Isabelle Morlieras
  • Arthur Fernandes
  • Maria-Elena Dhome-Rifon
  • Thierry Ben Soussan
  • Françoise Sanchez
  • Antoine Paturle
  • Lucia Deriu
  • Philippe Tronchet
  • Ilisabete Ferreira
  • Noureddine Kerssane
  • Beatriz Gomez
  • Bruno Benoit-Janin
  • Hélène Cerny
  • Laurent Vautier
  • Sylvie Russias

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Patrick Perrin
Patrick Perrin (23 élus) Avec passion, avec raison - pont-du-château 2020: avançons ensemble! 		1 198 38,00%
  • Patrick Perrin
  • Sylvie Nairat-Paquet
  • Aurélio Macian
  • Régine Landrevie
  • Nicolas Sanchez
  • Claire Brieu
  • Jean-Marie Vallée
  • Catherine Herraiz
  • Yann Huon
  • Marie-Hélène Roux
  • Steeve Eck
  • Audrey Branco
  • Jean-Baptiste Loubier
  • Gisèle Bauland
  • Ouissam Gdara
  • Marilyne Lancelot
  • Stéphane Martins
  • Valérie Passarieu
  • Jean-Michel Ondet
  • Cécile Déflacieux
  • Eric Antoine
  • Valérie Orlhac
  • Jean-Yves Groslier
Nathalie Cardona
Nathalie Cardona (6 élus) Ensemble, construisons pont-du-château 		1 192 37,81%
  • Nathalie Cardona
  • Bernard Rihani
  • Martine Faucher
  • Loïc Milard
  • Christine Mequignon
  • Joël Rondel
Michel Mirand
Michel Mirand (4 élus) Pont-du-chateau 2020 		762 24,17%
  • Michel Mirand
  • Rachel Demorest
  • Dominique Croso
  • Nathalie Deflandre
Participation au scrutin Pont-du-Château
Taux de participation 38,47%
Taux d'abstention 61,53%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 224

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Nathalie Cardona
Nathalie Cardona Ensemble, construisons pont-du-château 		1 188 37,67%
Patrick Perrin
Patrick Perrin Avec passion, avec raison - pont-du-château 2020: avançons ensemble! 		1 118 35,45%
Michel Mirand
Michel Mirand Pont-du-chateau 2020 		847 26,86%
Participation au scrutin Pont-du-Château
Taux de participation 39,12%
Taux d'abstention 60,88%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 270

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
René Vinzio
René Vinzio (24 élus) Unis pour une seule ambition pont-du-chateau 		2 106 45,13%
  • René Vinzio
  • Régine Landrevie
  • Patrick Perrin
  • Martine Faucher
  • Daniel Ferragu
  • Marie-Joëlle Dumont
  • Jean-Marie Vallée
  • Nathalie Cardona
  • Dominique Croso
  • Marie-Hélène Roux
  • Serge Vasset
  • Fabienne Roche
  • Michel Druet
  • Marie-Ange Aubry
  • Michel Pays
  • Suzanne Capalija
  • Patrick Cotterousse
  • Marie-Christine Petit-Belouin
  • Jean-Claude Chanal
  • Catherine Herraiz
  • Alain Cluzel
  • Eliane Fréjat
  • Gilles Guieze
  • Gisèle Bauland
Michel Mirand
Michel Mirand (7 élus) Un nouvel elan pour pont-du-chateau 		1 869 40,05%
  • Michel Mirand
  • Denise Chalard
  • Maxime Costilhes
  • Jacqueline Bourguet
  • Florian Simon
  • Nathalie Breuil-Paire
  • Jean-Christophe Bellanger
Isabelle Batteix
Isabelle Batteix (2 élus) Pont-du-chateau ensemble 		691 14,80%
  • Isabelle Batteix
  • Henri Fougere
Participation au scrutin Pont-du-Château
Taux de participation 63,24%
Taux d'abstention 36,76%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,97%
Nombre de votants 4 809

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
René Vinzio
René Vinzio Unis pour une seule ambition pont-du-chateau 		2 144 45,47%
Michel Mirand
Michel Mirand Un nouvel elan pour pont-du-chateau 		1 598 33,89%
Isabelle Batteix
Isabelle Batteix Pont-du-chateau ensemble 		973 20,63%
Participation au scrutin Pont-du-Château
Taux de participation 64,72%
Taux d'abstention 35,28%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,19%
Nombre de votants 4 921

Villes voisines de Pont-du-Château

En savoir plus sur Pont-du-Château