Résultat de l'élection municipale 2026 à Pont-du-Château : les infos en direct

Programme de Claire Brieu à Pont-du-Château (Castelpontins pour demain !)

Engagement pour Pont-du-Château

Claire Brieu se présente aux élections municipales avec une volonté claire de redonner à Pont-du-Château son caractère et de valoriser son potentiel. Elle souhaite agir sur les préoccupations des habitants et restaurer la ville pour en faire un lieu agréable à vivre. Son engagement repose sur l'écoute, la transparence et le respect des citoyens.

Un programme ambitieux

Le programme proposé inclut un budget d'investissement de 15 M€ pour la commune, avec des projets chiffrés et un équilibre financier. Les priorités sont de rendre la ville dynamique et attractive tout en garantissant la sécurité et le bien-être de tous les Castelpontins. Ce programme vise à répondre aux besoins de chaque génération et à adapter les équipements aux enjeux futurs.

Soutien des personnalités locales

Claire Brieu bénéficie du soutien de plusieurs figures politiques et associatives, telles que André Chassaigne et René Vinzio, qui soulignent son dynamisme et son engagement envers Pont-du-Château. Ces soutiens renforcent la légitimité de sa candidature et mettent en avant son expérience au service de l'intérêt général. La mobilisation de ces personnalités témoigne d'un large soutien pour son projet municipal.

Vision d'une ville connectée

La vision de Claire Brieu pour Pont-du-Château inclut une communication transparente avec les habitants et une attention particulière portée à la Métropole et aux territoires voisins. Elle souhaite créer un environnement où les citoyens peuvent se rencontrer, échanger et participer activement à la vie de la commune. Cette approche vise à renforcer le lien social et à construire une ville plus unie et solidaire.