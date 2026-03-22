Résultat de l'élection municipale 2026 à Pont-du-Château : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Pont-du-Château [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Pont-du-Château sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Pont-du-Château.
L'actu des élections municipales 2026 à Pont-du-Château
11:48 - Quels sont les rapports de force à Pont-du-Château pour ce 2e tour des élections ?
A l'ouverture de l'élection municipale à Pont-du-Château, dans un contexte national de faible affluence aux urnes, le vote a mobilisé 60,00 % des électeurs dans la ville. À l'issue du dépouillement, c'est Christophe Cescut (Divers droite) qui a dominé en rassemblant 42,15 % des voix. Derrière, Claire Brieu (Union de la gauche) s'est classée deuxième avec 22,49 %. La différence, de plus de 10 points, a illustré une nette domination. Du côté des autres candidats, avec 21,91 %, Jean-Michel Ondet (Divers gauche) s'est classé troisième et pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure. Plus en retrait, Nathalie Cardona, portant la nuance Parti socialiste, a terminé avec 13,46 % des voix, un résultat en théorie qualificatif pour l'étape suivante.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Pont-du-Château
Le deuxième tour des élections municipales à Pont-du-Château a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Claire Brieu
Liste d'union à gauche
Castelpontins pour demain !
|
|
Christophe Cescut
Liste divers droite
Un pont vers l'avenir
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Pont-du-Château
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Christophe CESCUT (Ballotage) Un pont vers l'avenir
|2 251
|42,15%
|Claire BRIEU (Ballotage) Castelpontins pour demain !
|1 201
|22,49%
|Jean-Michel ONDET (Ballotage) Pont-du-Château, agir pour réussir ensemble
|1 170
|21,91%
|Nathalie CARDONA (Ballotage) PONT-DU-CHÂTEAU POUR VOUS, AVEC VOUS
|719
|13,46%
|Participation au scrutin
|Pont-du-Château
|Taux de participation
|60,00%
|Taux d'abstention
|40,00%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,57%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,84%
|Nombre de votants
|5 473
Source : ministère de l’Intérieur
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