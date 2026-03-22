Résultat de l'élection municipale 2026 à Pont-du-Château : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Pont-du-Château

Le deuxième tour des élections municipales à Pont-du-Château a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Claire Brieu
Claire Brieu Liste d'union à gauche
Castelpontins pour demain !
  • Claire Brieu
  • Janick Proux
  • Valérie Orlhac
  • François Médard
  • Marie Cluzel
  • Jérôme Chartry
  • Hélène Blasquiet
  • Eric Antoine
  • Ingrid Riocourt
  • David Vernade
  • Kaoutar Ayat
  • Titouan Rey
  • Karine Marais
  • Nicolas Sanchez
  • Lucie Colas
  • Pierre Loïc Sabetay-Sabin
  • Laïla Regaïeg
  • Arthur Anglade
  • Malika Lefrik
  • Franck Delmas
  • Marie-Laure Angely
  • Patrice Pelin
  • Renata Anversa
  • François Hanne
  • Sylvine Canet
  • Michel Santiago
  • Jacinta Gomes
  • Julien Servan
  • Francine Lacroix
  • Jean-Paul Vauquelin
  • Sonia Thurel
  • Gérard Bouthéon
  • Laure Jousse
Christophe Cescut
Christophe Cescut Liste divers droite
Un pont vers l'avenir
  • Christophe Cescut
  • Sandrine Gaillard
  • Michel Mercadier
  • Sophie Chabert
  • Raymond Tavernari
  • Joséphine Pubellier
  • Clément Valois
  • Dominique Spadaccini
  • Marc Murat
  • Réjane Gas
  • Martial Peynet
  • Barbara Sanciaume
  • Antony Deriu
  • Isabelle Issartel
  • Gilles Vauclard
  • Emilie Papleux
  • Jérémy Montagné
  • Léa Tressarieu
  • Stéphane Lejewski
  • Karine Cabrera
  • Daniel Martel
  • Josiane Méchin Raymond
  • Serge Bretonnier
  • Maria-Nathalie Da Cunha
  • Pierre Leprince
  • Charlotte Vernet
  • Jean-Pierre Caumont
  • Laurence Maul
  • Maxime Vidal
  • Jacqueline Cirgoudoux
  • Michel Frejat
  • Michaëlle Jouve
  • Eric Dorisse
  • Nathalie Deflandre
  • Christophe Gigleux

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Pont-du-Château

Tête de listeListe Voix % des voix
Christophe CESCUT
Christophe CESCUT (Ballotage) Un pont vers l'avenir 		2 251 42,15%
Claire BRIEU
Claire BRIEU (Ballotage) Castelpontins pour demain ! 		1 201 22,49%
Jean-Michel ONDET
Jean-Michel ONDET (Ballotage) Pont-du-Château, agir pour réussir ensemble 		1 170 21,91%
Nathalie CARDONA
Nathalie CARDONA (Ballotage) PONT-DU-CHÂTEAU POUR VOUS, AVEC VOUS 		719 13,46%
Participation au scrutin Pont-du-Château
Taux de participation 60,00%
Taux d'abstention 40,00%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,57%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,84%
Nombre de votants 5 473

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

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