Résultat de l'élection municipale 2026 à Pont-du-Château : les résultats du 2e tour

Programme de Claire Brieu à Pont-du-Château (Castelpontins pour demain !)

Engagement pour la commune

Le soutien des citoyens est essentiel pour le développement de Pont-du-Château. L'équipe de Claire Brieu s'engage à rassembler les électeurs, quelle que soit leur sensibilité politique. Leur objectif est de créer un projet ambitieux et réaliste pour améliorer la qualité de vie dans la ville.

Projets pour la ville

Un programme complet a été élaboré pour répondre aux besoins des habitants de Pont-du-Château. Cela inclut des initiatives pour la sécurité, la revitalisation du centre-ville et le soutien aux commerces locaux. L'accent est mis sur la création d'un environnement sûr et agréable pour tous les citoyens.

Équipe compétente

La liste des candidats comprend des professionnels aux compétences variées, allant de l'enseignement à la gestion de projets. Claire Brieu et son équipe sont déterminés à représenter les intérêts des habitants à la Métropole. Leur diversité d'expérience est un atout pour le développement de Pont-du-Château.

Vision d'avenir

La vision pour Pont-du-Château inclut des projets d'infrastructure et de développement durable. L'équipe souhaite maintenir une circulation fluide et améliorer les services pour les personnes âgées et à mobilité réduite. L'objectif est de bâtir une ville dynamique et inclusive pour les générations futures.