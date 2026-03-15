Résultat municipale 2026 à Pont-du-Château (63430) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Pont-du-Château a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Pont-du-Château, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Pont-du-Château [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Christophe CESCUT
Christophe CESCUT Un pont vers l'avenir 		2 251 42,15%
Claire BRIEU
Claire BRIEU Castelpontins pour demain ! 		1 201 22,49%
Jean-Michel ONDET
Jean-Michel ONDET Pont-du-Château, agir pour réussir ensemble 		1 170 21,91%
Nathalie CARDONA
Nathalie CARDONA PONT-DU-CHÂTEAU POUR VOUS, AVEC VOUS 		719 13,46%
Participation au scrutin Pont-du-Château
Taux de participation 60,00%
Taux d'abstention 40,00%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,57%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,84%
Nombre de votants 5 473

Source : ministère de l’Intérieur

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