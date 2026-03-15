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19:21 - Élections municipales à Pont-du-Château : un éclairage démographique Les données démographiques et socio-économiques de Pont-du-Château mettent en évidence des tendances évidentes susceptibles d'affecter le résultat des élections municipales. La pyramide démographique peut agir sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Dans l'agglomération, 20,08% des résidents sont des enfants, et 7,73% ont 75 ans et plus. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (84,47%) montre l'importance des problématiques de transport et d'infrastructure dans les interrogations des 6185 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (16,82%) révèle la nécessité d'un suivi familial, tandis que le taux de salariés en CDD (7,37%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Pont-du-Château mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 17,54% des résidents sans diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'instruction.

17:57 - Vers une percée du RN à Pont-du-Château aux municipales 2026 ? Le parti à la flamme restait loin du match lors des élections municipales à Pont-du-Château en mars 2020. Lors de la présidentielle qui a suivi au cours de l'année 2022, Marine Le Pen obtenait 25,21% des bulletins exprimés lors du tour de chauffe, puis échouait face à Emmanuel Macron dans la ville avec 41,63% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient réservé 21,88% à la formation d'extrême droite lors du premier dimanche de scrutin. Au second round, le mouvement lepéniste réunissait 36,18% des voix au niveau local. Le score de la liste Bardella culminera ensuite à 36,48% lors du choc des européennes 2024, avant la dissolution qui ramènera les électeurs aux urnes au bout d'un mois. Les législatives qui ont suivi déboucheront, lors du premier tour, sur un résultat de 37,87% pour le mouvement lepéniste. Il clôturera le scrutin avec 46,40% le dimanche suivant.

16:58 - Rétrospective : la participation à Pont-du-Château avant 2026 Dans le cadre de cette municipale à Pont-du-Château, l'abstention jouera un rôle pivot sur les résultats locaux. Pour rappel, l'abstention se montait à 60,88 % lors des précédentes municipales (dans la moyenne nationale) alors que l'épidémie de Covid-19 avait découragé beaucoup de votants. La course à l'Élysée en 2022 a d'ailleurs été accompagnée d'une abstention à 20,38 % dans la ville (et donc 79,62 % de participation). Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait pour sa part enregistré 45,78 % d'abstention. Peu après, les législatives de 2024 ont vu l'abstention reculer très nettement à 30,01 %, alors que celles de 2022 avaient été boudées par 53,32 % des inscrits. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une localité où l'abstention est contenue.

15:59 - Qui a dominé les élections il y a deux ans à Pont-du-Château ? La situation politique de Pont-du-Château a évolué lors de la session électorale 2024. Alors qu'en 2022 la commune donnait à voir une zone de flou électoral, elle s'est semble-t-il positionnée deux ans plus tard comme une localité à dominante nationaliste. Le choc des Européennes de juin 2024 à Pont-du-Château avait en effet vu s'imposer la liste de Jordan Bardella (36,48%), avec en deuxième position Valérie Hayer qui avait recueilli 14,13% des suffrages. Brigitte Carletto (Rassemblement National) avait ensuite remporté au premier tour des élections des députés à Pont-du-Château quelques semaines plus tard avec 37,87%. André Chassaigne (Union de la gauche) échouait à la deuxième place avec 31,42%. Néanmoins, la situation s'est inversée au second tour, portant André Chassaigne (Union de la gauche) jusqu'au sommet avec 53,60%.

14:57 - Pont-du-Château affichait un équilibre complexe lors des dernières élections Lors du premier tour de la présidentielle, les citoyens de Pont-du-Château choisissaient majoritairement Emmanuel Macron avec 30,85% des voix, devançant ainsi Marine Le Pen avec 25,21%. Le duel final se soldait finalement par un score de 58,37% pour Emmanuel Macron, contre 41,63% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Pont-du-Château portaient leur choix sur André Chassaigne (Nupes) avec 36,50% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, André Chassaigne virant de nouveau en tête avec 63,82% des voix. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle ainsi que Pont-du-Château s'affirme comme un territoire aux votes hétérogènes.

12:58 - L'élection de 2026 pourrait se jouer sur les impôts à Pont-du-Château Si on se penche sur la fiscalité de Pont-du-Château, le taux de la taxe d'habitation est passé à 17,27 % en 2024 (année des dernières données), rapportant à la ville 169 210 €, bien en deçà des 2 870 240 € récoltés en 2020. Il faut dire qu'elle a été abolie le 1er janvier 2023 pour les résidences principales, suite à une réforme d'Emmanuel Macron diminuant fortement son produit et obligeant les communes à trouver d'autres recettes. La taxe foncière sur les propriétés bâties a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux constaté à Pont-du-Château est passé à environ 37,43 % en 2024 (contre 16,95 % en 2020). À titre de comparaison, la moyenne au niveau national s'établit aux alentours de 40 %. Une hausse généralement imposée, sans que la commune en soit à l'origine : depuis la réforme en effet, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était précédemment perçue par les départements. Avec tous ces chamboulements, le montant moyen payé par foyer fiscal à Pont-du-Château a atteint 834 euros en 2024 (contre 774 € en 2020).

11:59 - Ce qu'il faut retenir de la dernière élection à Pont-du-Château Les résultats des dernières municipales à Pont-du-Château ont offert un éclairage précieux sur l'échiquier politique local. À l'occasion du premier passage aux urnes, Nathalie Cardona (Union de la gauche) a terminé en tête en recueillant 37,67% des bulletins. À ses trousses, Patrick Perrin (Divers gauche) a engrangé 35,45% des votes. Le trio de tête a été complété par Michel Mirand (Divers droite), glanant 847 voix (26,86%). Le léger gap entre les prétendants laissait place à un 2ème tour serré. Faute de majorité absolue, la triangulaire du second tour a donc tranché une semaine plus tard avec 3 listes alignées. Patrick Perrin l'a finalement emporté avec 38,00% des votes, face à Nathalie Cardona avec 37,81% des votants et Michel Mirand avec 24,17% des électeurs inscrits. La dynamique a clairement changé de camp, matérialisant le renversement que ce résultat serré laissait entrevoir. Dans cette configuration, la dispersion des voix a pu jouer. Nathalie Cardona a certes su capter davantage d'électeurs du premier tour en ajoutant 74 suffrages à son total, le matelas d'avance du vainqueur a résisté. Divers gauche a certainement tiré parti des votes des listes éliminées.