Résultat municipale 2026 à Pont-et-Massène (21140) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Pont-et-Massène a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Pont-et-Massène, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Pont-et-Massène [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Dominique SAUVAGEOT (9 élus) Un autre regard sur Pont-et-Massène
|88
|51,16%
|
|Patrick ROUX (2 élus) Pont et Massène 2026
|84
|48,84%
|
|Participation au scrutin
|Pont-et-Massène
|Taux de participation
|91,05%
|Taux d'abstention
|8,95%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,58%
|Nombre de votants
|173
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Pont-et-Massène - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Patrick ROUX (Ballotage) Pont et Massène 2026
|80
|50,00%
|Dominique SAUVAGEOT (Ballotage) Un autre regard sur Pont-et-Massène
|80
|50,00%
|Participation au scrutin
|Pont-et-Massène
|Taux de participation
|86,84%
|Taux d'abstention
|13,16%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,42%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,61%
|Nombre de votants
|165
Election municipale 2026 à Pont-et-Massène [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Pont-et-Massène sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Pont-et-Massène.
L'actu des élections municipales 2026 à Pont-et-Massène
18:33 - Comment a voté Pont-et-Massène lors de la dernière année électorale ?
Les résultats des élections de 2024 n'ont fait que confirmer ceux de la présidentielle et des législatives deux années plus tôt. Lors des européennes, le podium à Pont-et-Massène s'était en effet figé autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (24,14%), en première position devant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (17,24%) et la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (12,93%). Lors des législatives provoquées par la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, les votants de Pont-et-Massène plébiscitaient ensuite Hubert Brigand (Les Républicains) avec 36,76% au premier tour. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Hubert Brigand culminant à 63,16% des suffrages exprimés dans la localité.
15:57 - Élections municipales 2020 : rappel des résultats à Pont-et-Massène
La lecture des résultats des municipales il y a six ans à Pont-et-Massène est riche d'enseignements. Signalons qu'à l'époque, ce scrutin s'est déroulé sur la base de candidatures à titre individuel et non de listes, avec la possibilité de panacher. Dès le premier tour, 10 conseillers ont été élus. À l'issue de ce premier passage aux urnes, Dominique Sauvageot a remporté les meilleurs résultats avec 58,55% des bulletins. Ensuite, Daniel Hello a recueilli 86 suffrages en sa faveur (56,57%). La troisième place est revenue à Agnès Quiquempois, obtenant 85 suffrages (55,92%). Les scores particulièrement homogènes révélaient un vote consensuel parmi les électeurs. Pour départager les candidats restants, un second tour a eu lieu avec 12 participants. Lors de ce second tour, Élodie Leroy a recueilli 63 bulletins (56,25%), devançant Olivier Latourte rassemblant 49 votants (43,75%). Le classement a révélé une avance confortable pour le premier nom. En ce dimanche d'élections municipales 2026 à Pont-et-Massène, les citoyens sont de nouveau appelés à choisir leurs élus dans cette configuration si particulière. Le mode de scrutin spécifique sans liste appartient toutefois au passé.
13:58 - Qui sont les candidats à Pont-et-Massène pour la finale des municipales ?
Pour la suite de l'élection municipale à Pont-et-Massène ce dimanche, les électeurs sont donc appelés à départager Patrick Roux et Dominique Sauvageot, selon le ministère de l'Intérieur, qui a diffusé cette semaine les candidatures officielles au deuxième tour. À 18 heures, le bureau de vote de Pont-et-Massène fermera ses portes en prévision du dépouillement.
11:59 - Que disaient les résultats des municipales à Pont-et-Massène dimanche dernier ?
Il y a une semaine à Pont-et-Massène, dans un contexte national de faible affluence aux urnes, le rendez-vous s'est soldé par une participation de 86,84 % localement. C'est Patrick Roux qui a pris la tête en s'adjugeant 50,00 % des voix. Ensuite, Dominique Sauvageot s'est classé deuxième avec 50,00 %. Une poignée de voix seulement a séparé les deux concurrents.
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