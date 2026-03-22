Résultat municipale 2026 à Pont-et-Massène (21140) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Pont-et-Massène a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Pont-et-Massène, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Pont-et-Massène [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Dominique SAUVAGEOT
Dominique SAUVAGEOT (9 élus) Un autre regard sur Pont-et-Massène 		88 51,16%
  • Dominique SAUVAGEOT
  • Joëlle BIDAULT
  • Jean-Luc BAUDOT
  • Christelle FINELLE
  • Daniel HELLO
  • Aline FOUCHENNERET
  • Thierry MERCIER
  • Angélique PIOT
  • Frédéric ROBERT
Patrick ROUX
Patrick ROUX (2 élus) Pont et Massène 2026 		84 48,84%
  • Patrick ROUX
  • Nathalie FOURCROY
Participation au scrutin Pont-et-Massène
Taux de participation 91,05%
Taux d'abstention 8,95%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,58%
Nombre de votants 173

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à Pont-et-Massène - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Patrick ROUX
Patrick ROUX (Ballotage) Pont et Massène 2026 		80 50,00%
Dominique SAUVAGEOT
Dominique SAUVAGEOT (Ballotage) Un autre regard sur Pont-et-Massène 		80 50,00%
Participation au scrutin Pont-et-Massène
Taux de participation 86,84%
Taux d'abstention 13,16%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,42%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,61%
Nombre de votants 165

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