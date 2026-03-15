Résultat municipale 2026 à Pont-Péan (35131) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]
- Résultat municipale 2026 à Pont-Péan - Tour 1
- Election municipale 2026 à Pont-Péan [EN DIRECT]
- Bureaux de vote à Pont-Péan
- Pont-Péan (toutes les informations sur la ville)
Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Pont-Péan a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Pont-Péan, liste par liste.
Résultat de l'élection municipale 2026 à Pont-Péan [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Mourad ZEROUKHI (21 élus) AIMER PONT-PÉAN
|1 015
|52,67%
|
|Stéphane MENARD (6 élus) PONT-PÉAN AUJOURD'HUI ET DEMAIN
|912
|47,33%
|
|Participation au scrutin
|Pont-Péan
|Taux de participation
|58,16%
|Taux d'abstention
|41,84%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|3,07%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,39%
|Nombre de votants
|2 017
Source : ministère de l’Intérieur
Election municipale 2026 à Pont-Péan [EN DIRECT]
Découvrez les résultats du premier tour des élections municipales de Pont-Péan en direct avec nous, avec les scores de chaque liste de candidats.
L'actu des élections municipales 2026 à Pont-Péan
19:18 - Pont-Péan : démographie, élections et perspectives d'avenir
Devant les 4 bureaux de vote dispersés à travers Pont-Péan, les citoyens se sont réunis ce dimanche pour exercer leur droit. Avec ses 4 289 habitants, cette localité se présente comme un symbole d'ouverture. Ses 233 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale favorable, tandis que son tissu social se compose de 1 239 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le taux de foyers ne disposant d'aucune voiture (11,89%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Les 160 résidents étrangers, représentant 3,73% de la population, participent à cette variété culturelle. Malgré un pourcentage de chômeurs de 9,70%, la commune affiche un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2 506 € par mois. Pont-Péan manifeste la vivacité et l'authenticité d'un pays en pleine transformation.
17:57 - Le RN progresse-t-il à Pont-Péan ?
Le Rassemblement national ne comptait pas dans le groupe de tête lors de l'élection municipale à Pont-Péan il y a 6 ans. Lors de la présidentielle qui a suivi 24 mois plus tard, Marine Le Pen séduisait 15,93% des voix lors du tour de chauffe, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron dans la commune avec 26,15% lors du tour final. Les législatives la même année avaient offert 13,03% au parti lepéniste lors du premier tour. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Pont-Péan comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au second round. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 21,98% aux élections européennes. Les législatives convoquées dans la foulée apporteront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 23,47% pour le parti d'extrême droite. Qualifié contrairement à 2022, il finira avec 24,57% lors du vote final.
16:58 - À Pont-Péan, la participation s'annonce forte aux municipales
L'abstention s'élevait à 52,91 % à Pont-Péan pour le premier tour des élections il y a six ans (proche des 55,3 % observés au niveau national), de nombreux électeurs ayant préféré ne pas se déplacer à cause de l'épidémie de coronavirus. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a ainsi été de 19,47 % des habitants en mesure de voter. Alors que les législatives de 2022 avaient été boudées par 47,12 % des inscrits, celles de 2024 ont quant à elles vu l'abstention reculer très nettement à 27,23 %. Précédemment, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait enregistré 44,86 % d'abstention. Zoomer sur cette évolution lors des dernières élections permet in fine de ranger Pont-Péan comme une ville où l'abstention est contenue au regard des moyennes nationales. À l'occasion de cette municipale 2026, ce paramètre pèsera en tout cas lourdement sur les résultats de Pont-Péan.
15:59 - Ce qu'il faut retenir des élections d'il y a deux ans à Pont-Péan
Pour le tour unique des européennes de 2024 à Pont-Péan, les choix s'étaient majoritairement portés sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (21,98%). Une vingtaine de jours plus tard, les élections législatives à Pont-Péan avaient ensuite propulsé aux avants-postes Marie Mesmeur (Union de la gauche) avec 35,53% au premier tour, devant Nicolas Boucher (Ensemble !) avec 31,48%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Marie Mesmeur culminant à 38,93% des suffrages exprimés dans la localité.
14:57 - Pont-Péan présentait un paysage particulier il y a 4 ans
Au premier tour de la dernière élection présidentielle, les citoyens de Pont-Péan accordaient leur confiance à Emmanuel Macron à hauteur de 34,54%, devant Jean-Luc Mélenchon avec 23,64%. Le duel final se soldait finalement par un score de 73,85% pour Emmanuel Macron, contre 26,15% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif qui a suivi, les votants de Pont-Péan plébiscitaient Frédéric Mathieu (Nupes) avec 36,39% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Frédéric Mathieu virant de nouveau en tête avec 51,65% des voix. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle donc que Pont-Péan s'inscrit comme une zone au paysage politique évolutif.
12:58 - Impôts locaux : une fiscalité en baisse à Pont-Péan
Témoignage d'une pression fiscale en baisse depuis 2020 à Pont-Péan, le taux de la taxe d'habitation est passé à près de 20,00 % en 2024 (données les plus récentes), générant une recette de 31 100 euros. Une somme loin des 1 060 340 € récoltés en 2020. Sa suppression pour les résidences principales en 2023, suite à la réforme de la fiscalité locale, fait qu'elle ne représente dorénavant plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales communales, ce qui a bouleversé la répartition des recettes. La taxe sur le foncier bâti a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux constaté à Pont-Péan est passé à 42,90 % en 2024 (contre 23,00 % en 2020). Une hausse la plupart du temps directement liée au transfert aux communes de la part de taxe foncière précédemment perçue par les départements. Mais un constat d'ensemble s'impose : le produit fiscal par ménage à Pont-Péan s'est établi à 679 € en 2024, un chiffre à comparer avec les 783 € relevés en 2020.
11:59 - Des résultats dans un mouchoir de poche aux élections municipales à Pont-Péan en 2020
Dans la cité de Pont-Péan, les dynamiques politiques locales sont encore aujourd'hui conditionnées par le résultat des dernières élections. À l'issue du premier passage aux urnes, Michel Demolder (Divers gauche) a imposé son rythme en obtenant 51,48% des voix. À ses trousses, Pascal Coulon (Divers gauche) a capté 750 bulletins valides (48,51%). Cette victoire écrasante de Michel Demolder a rendu tout second tour inutile. Pour cette municipale 2026 à Pont-Péan, ce décor offre une matrice bien spécifique que d'aucuns voudront sans doute dépasser. Ce succès éclatant met les forces d'opposition face à un défi titanesque ce dimanche, tandis que la majorité sortante, elle, cherchera à reproduire le même schéma gagnant.
09:57 - Bureaux de vote à Pont-Péan : les horaires d'ouverture
En 2026, les habitants de Pont-Péan sont appelés aux urnes pour les municipales, une échéance majeure pour l’avenir de leur commune. Ce vote local constitue un temps fort de la vie démocratique de la ville. Ces six années de gestion sont cette année au coeur du débat électoral. Vous pouvez voir ci-dessous la liste de ceux qui souhaitent gouverner la commune à Pont-Péan. Il convient de noter que les horaires d’ouverture des 4 bureaux de vote de Pont-Péan sont les suivants : de 8 heures à 18 heures. Cette page affichera les résultats à Pont-Péan dès 20h.
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