Résultat municipale 2026 à Pont-Péan (35131) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Pont-Péan a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Pont-Péan, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Pont-Péan [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Mourad ZEROUKHI
Mourad ZEROUKHI (21 élus) AIMER PONT-PÉAN 		1 015 52,67%
  • Mourad ZEROUKHI
  • Marjorie SOURNAC LEMOINE
  • Julien GROS
  • Espérance NIYUNGEKO
  • Dominique CANNESSON
  • Delphine SIRERA
  • Denis DUAULT
  • Stéphanie BON
  • Jérémie NOGUES
  • Isabelle THEVENON
  • Renaud BONAMI
  • Maëlenn LE GUEN
  • Romain GUENO
  • Maryse AUDRAN
  • Yohann RADIN
  • Marie-Hélène OGER
  • Romain COLLIGNON
  • Élisabeth PANARDIE
  • Pascal THEVENON
  • Julie ORAIN
  • Jean-Michel ENNESSER
Stéphane MENARD
Stéphane MENARD (6 élus) PONT-PÉAN AUJOURD'HUI ET DEMAIN 		912 47,33%
  • Stéphane MENARD
  • Sylvie BERNARD
  • Dominique JACQ
  • Gwenn GAUDE
  • Fred GOURDAIS
  • Bernadette DENIS
Participation au scrutin Pont-Péan
Taux de participation 58,16%
Taux d'abstention 41,84%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 3,07%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,39%
Nombre de votants 2 017

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes d'Ille-et-Vilaine ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout en Ille-et-Vilaine. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite
En savoir plus sur Pont-Péan