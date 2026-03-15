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19:18 - Pont-Péan : démographie, élections et perspectives d'avenir Devant les 4 bureaux de vote dispersés à travers Pont-Péan, les citoyens se sont réunis ce dimanche pour exercer leur droit. Avec ses 4 289 habitants, cette localité se présente comme un symbole d'ouverture. Ses 233 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale favorable, tandis que son tissu social se compose de 1 239 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le taux de foyers ne disposant d'aucune voiture (11,89%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Les 160 résidents étrangers, représentant 3,73% de la population, participent à cette variété culturelle. Malgré un pourcentage de chômeurs de 9,70%, la commune affiche un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2 506 € par mois. Pont-Péan manifeste la vivacité et l'authenticité d'un pays en pleine transformation.

17:57 - Le RN progresse-t-il à Pont-Péan ? Le Rassemblement national ne comptait pas dans le groupe de tête lors de l'élection municipale à Pont-Péan il y a 6 ans. Lors de la présidentielle qui a suivi 24 mois plus tard, Marine Le Pen séduisait 15,93% des voix lors du tour de chauffe, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron dans la commune avec 26,15% lors du tour final. Les législatives la même année avaient offert 13,03% au parti lepéniste lors du premier tour. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Pont-Péan comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au second round. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 21,98% aux élections européennes. Les législatives convoquées dans la foulée apporteront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 23,47% pour le parti d'extrême droite. Qualifié contrairement à 2022, il finira avec 24,57% lors du vote final.

16:58 - À Pont-Péan, la participation s'annonce forte aux municipales L'abstention s'élevait à 52,91 % à Pont-Péan pour le premier tour des élections il y a six ans (proche des 55,3 % observés au niveau national), de nombreux électeurs ayant préféré ne pas se déplacer à cause de l'épidémie de coronavirus. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a ainsi été de 19,47 % des habitants en mesure de voter. Alors que les législatives de 2022 avaient été boudées par 47,12 % des inscrits, celles de 2024 ont quant à elles vu l'abstention reculer très nettement à 27,23 %. Précédemment, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait enregistré 44,86 % d'abstention. Zoomer sur cette évolution lors des dernières élections permet in fine de ranger Pont-Péan comme une ville où l'abstention est contenue au regard des moyennes nationales. À l'occasion de cette municipale 2026, ce paramètre pèsera en tout cas lourdement sur les résultats de Pont-Péan.

15:59 - Ce qu'il faut retenir des élections d'il y a deux ans à Pont-Péan Pour le tour unique des européennes de 2024 à Pont-Péan, les choix s'étaient majoritairement portés sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (21,98%). Une vingtaine de jours plus tard, les élections législatives à Pont-Péan avaient ensuite propulsé aux avants-postes Marie Mesmeur (Union de la gauche) avec 35,53% au premier tour, devant Nicolas Boucher (Ensemble !) avec 31,48%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Marie Mesmeur culminant à 38,93% des suffrages exprimés dans la localité.

14:57 - Pont-Péan présentait un paysage particulier il y a 4 ans Au premier tour de la dernière élection présidentielle, les citoyens de Pont-Péan accordaient leur confiance à Emmanuel Macron à hauteur de 34,54%, devant Jean-Luc Mélenchon avec 23,64%. Le duel final se soldait finalement par un score de 73,85% pour Emmanuel Macron, contre 26,15% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif qui a suivi, les votants de Pont-Péan plébiscitaient Frédéric Mathieu (Nupes) avec 36,39% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Frédéric Mathieu virant de nouveau en tête avec 51,65% des voix. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle donc que Pont-Péan s'inscrit comme une zone au paysage politique évolutif.

12:58 - Impôts locaux : une fiscalité en baisse à Pont-Péan Témoignage d'une pression fiscale en baisse depuis 2020 à Pont-Péan, le taux de la taxe d'habitation est passé à près de 20,00 % en 2024 (données les plus récentes), générant une recette de 31 100 euros. Une somme loin des 1 060 340 € récoltés en 2020. Sa suppression pour les résidences principales en 2023, suite à la réforme de la fiscalité locale, fait qu'elle ne représente dorénavant plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales communales, ce qui a bouleversé la répartition des recettes. La taxe sur le foncier bâti a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux constaté à Pont-Péan est passé à 42,90 % en 2024 (contre 23,00 % en 2020). Une hausse la plupart du temps directement liée au transfert aux communes de la part de taxe foncière précédemment perçue par les départements. Mais un constat d'ensemble s'impose : le produit fiscal par ménage à Pont-Péan s'est établi à 679 € en 2024, un chiffre à comparer avec les 783 € relevés en 2020.

11:59 - Des résultats dans un mouchoir de poche aux élections municipales à Pont-Péan en 2020 Dans la cité de Pont-Péan, les dynamiques politiques locales sont encore aujourd'hui conditionnées par le résultat des dernières élections. À l'issue du premier passage aux urnes, Michel Demolder (Divers gauche) a imposé son rythme en obtenant 51,48% des voix. À ses trousses, Pascal Coulon (Divers gauche) a capté 750 bulletins valides (48,51%). Cette victoire écrasante de Michel Demolder a rendu tout second tour inutile. Pour cette municipale 2026 à Pont-Péan, ce décor offre une matrice bien spécifique que d'aucuns voudront sans doute dépasser. Ce succès éclatant met les forces d'opposition face à un défi titanesque ce dimanche, tandis que la majorité sortante, elle, cherchera à reproduire le même schéma gagnant.