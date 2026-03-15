Résultat de l'élection municipale 2026 à Pont-Saint-Esprit : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Pont-Saint-Esprit

Tête de listeListe
Olivier Esquer
Olivier Esquer Liste divers centre
PONT EN ACTION
  • Olivier Esquer
  • Karima Loric
  • Hervé Rouquette
  • Brigitte Enjolras
  • Remi Bracq
  • Sylvie Esquer Servoz
  • Pascal Alloin
  • Clara Enjolras
  • Hamed Ammour
  • Maryvonne Derepper
  • Jean-Pierre Morel
  • Magali Beaumelle
  • Gilbert Liaboeuf
  • Sylvianne Blain
  • Alain Grout
  • Cindy Robillard
  • Michel Feger
  • Evelyne Bruyere
  • Emmanuel Benchaiba
  • Régine Dufour
  • Enzo Garcia Ortega
  • Soisic Raoux
  • Pascal Poulain
  • Renée Lochon
  • Jonathan Alexandre
  • Marie-Claude Leuret
  • Bernard Marin
  • Bernadette Charpail-Speziale
  • Roland Butelle
  • Geneviève Bellon Narcisi
  • Jean-Claude Berthoud
  • Océane Fernandez
  • Didier Vandestock
  • Nathalie Torrez
  • John-Morgan Lahaye
Aurélie Delwarte
Aurélie Delwarte Liste divers droite
PONT VERS L'AVENIR
  • Aurélie Delwarte
  • Michel Pous
  • Marie Nouar
  • Denis Leder
  • Jennifer Galissaire
  • Paul Brousse
  • Sandra Adroher
  • Michel Martin
  • Alyson Jory
  • Fabien Bertrand
  • Cindy Szopa
  • Thibault Hery
  • Isabelle Bret
  • Didier Lenfant
  • Annick Liaudat
  • Valentin Morbin
  • Amélie Germain
  • Michel Delwarte
  • Nathalie Sillani
  • Jolan Georget
  • Elisabeth Guibert
  • Serge Boudot
  • Cassandra Pichat
  • Yves Schulz
  • Gisèle Assmann
  • Severin Sans
  • Karyn Pantel
  • André Pichat
  • Barbara Chevalier
  • Guy Joffre
  • Marie-José Duflos
  • Paul Jean Brousse
  • Géraldine Jean
Morad Hourfane
Morad Hourfane Liste Divers
LE PONT QUE NOUS VOULONS !
  • Morad Hourfane
  • Sarah Zugmeyer
  • Loïc Boiron
  • Sabrina Saad
  • Cyril Colonna
  • Ilhame Bouzouita
  • Michael Rigobert
  • Ivana Pradier
  • Nicolas Achemchame
  • Jessica Mazur
  • Fahd Hourfane
  • Miliana Leone
  • Yassine Chadli
  • Laetitia Arnoldi (leone)
  • Francis Bancion
  • Elisabeth Duprez (nedjar)
  • Anthony Leone
  • Erika Lacroix
  • Joel Seiguin
  • Flavie Ramiere
  • Eric Gibelin
  • Leslie Aouabdi
  • Valeri Mazur
  • Manon Campione
  • Mounir Ziani
  • Sakina Troise
  • Michel Cadeau
  • Anouchka Mazur
  • Antonin Perrousset
  • Sandra Gonzalez
  • Robert Oliver
  • Crystal Boissier
  • Quentin Lancelin
Valère Segal
Valère Segal Liste Divers
REUSSIR LE PONT DE DEMAIN
  • Valère Segal
  • Verah Randrianasolonandrasana
  • Francois Carli
  • Karine Bommenel
  • Jerôme Carminati
  • Claudine Eutedjian
  • Patrice Gourret
  • Natacha Boff
  • Stéphane Vauquoy
  • Marie-Laure Bagur
  • Philippe Augustin
  • Océane Escleyne
  • Bernard Duffaud
  • Marie-Laure Freneix
  • Stéphane Oustric
  • Marine Chainet
  • François Xavier Merceron
  • Sylvie Puga
  • Alain Fages
  • Sandrine Aimain
  • Gérard Guillen
  • Anne-Frédérique Corouge
  • Robert Carme
  • Nancy Galiano
  • Michel Onde
  • Maria-Christina Tevar
  • Karim Hilion
  • Charlotte Barrere
  • Christophe Gorczyca
  • Nathalie Pelassa-Simon
  • Jacques Verdier
  • Isabelle Streicher
  • Guillaume Vega
  • Martine Dolhain
  • Karim Souci
Benjamin Desbrun
Benjamin Desbrun Liste Divers
Rassembler Pour Agir
  • Benjamin Desbrun
  • Anne Vernet
  • Jean Oliveres
  • Marion Guillaume
  • Benjamin Teoule
  • Anne-Laure Termini
  • Christophe Antunes
  • Laure Regamey
  • Bruno Taverdet
  • Elisabeth Jullien
  • Vincent Rousselot
  • Nathalie Bolcato
  • Sylvain Mercier
  • Céline Savelli
  • Jean-Claude Grimaltos
  • Angélique Heusdains
  • Alexandre Bota
  • Anne-Juliette Munzing
  • José Rodes
  • Sabrina Chaambi
  • Philippe Jourdain
  • Nathalie Reneleau
  • Alexandre Bevela Elame
  • Marjorie Poumerie
  • Abderrazeq Fouhami
  • Monique Cadiere
  • Julien Froment
  • Bernadette Baillou
  • Mickaël Briand
  • Carine Fournier
  • Jean-Luc Le Rallic
  • Françoise Teulon
  • Jean-Luc Busselier
  • Aline Journeux
  • Arnaud Schrive

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Claire Lapeyronie
Claire Lapeyronie (26 élus) Ensemble 		1 659 53,30%
  • Claire Lapeyronie
  • Vincent Rousselot
  • Christine Clerc
  • Benjamin Desbrun
  • Catherine Pécastaing
  • Daniel Mouchetant
  • Ghislaine De Verduzan
  • Christian Jourdan
  • Myriam Zompicchiatti
  • Luc Schrive
  • Émily Mir
  • Hervé Ginot
  • Laure Regamey
  • Gilles Beaudet
  • Karima Loric
  • Cédric Mazet
  • Sylvie Catherine Servoz
  • Thomas Poyet
  • Françoise Savelli
  • Jean-Luc Le Rallic
  • Hélène Pantanella
  • Mickael Vadon
  • Murielle Scarato
  • Abde Ilah Mezroub
  • Pierrette Picard
  • Eddy Termini
Catherine Chantry
Catherine Chantry (7 élus) Union citoyenne spiripontaine 		1 453 46,69%
  • Catherine Chantry
  • Didier Bonneaud
  • Béatrice Bernier
  • Laurent Ouillon
  • Nadine Chaussou
  • Jean-Noël Francisci
  • Sylvianne Guerin
Participation au scrutin Pont-Saint-Esprit
Taux de participation 46,55%
Taux d'abstention 53,45%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 276

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Claire Lapeyronie
Claire Lapeyronie Ensemble 		1 293 43,33%
Catherine Chantry
Catherine Chantry Union citoyenne spiripontaine 		910 30,49%
Didier Bonneaud
Didier Bonneaud Rassemblons les spiripontains 		781 26,17%
Participation au scrutin Pont-Saint-Esprit
Taux de participation 44,29%
Taux d'abstention 55,71%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 111

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Roger Castillon
Roger Castillon (25 élus) Ensemble pour l'avenir-liste d'union republicaine 		2 390 45,82%
  • Roger Castillon
  • Claire Lapeyronie
  • Daniel Mouchetant
  • Catherine Chantry
  • Jean-Marie Daver
  • Josiane Pauty
  • Vincent Rousselot
  • Francine Jullien
  • Luc Schrive
  • Christine Clerc
  • Jean-Noël Francisci
  • Ghislaine De Verduzan
  • René Lamarre
  • Laure Regamey
  • Cyril Benoit
  • Françoise Savelli
  • Benjamin Desbrun
  • Marie-Thérèse Sequier
  • Allal El Hamdaoui
  • Mireille Cisquella
  • Gilles Labruyere
  • Myriam Zompicchiatti
  • Alain Morillon
  • Nadine Chaniol
  • Christian Jourdan
Gilbert Baumet
Gilbert Baumet (4 élus) Aimons pont-saint-esprit 		1 418 27,19%
  • Gilbert Baumet
  • Carine Fournier
  • Frédéric Duplan
  • Sandrine Sartre
Christiane Gondard
Christiane Gondard (3 élus) Pont bleu marine 		876 16,79%
  • Christiane Gondard
  • Alain Salsano
  • Aurélie Da Costa Hameau
Valère Segal
Valère Segal (1 élu) Pour un meilleur esprit 		531 10,18%
  • Valère Segal
Participation au scrutin Pont-Saint-Esprit
Taux de participation 72,90%
Taux d'abstention 27,10%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,70%
Nombre de votants 5 305

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Roger Castillon
Roger Castillon Ensemble pour l'avenir-liste d'union republicaine 		2 164 41,39%
Gilbert Baumet
Gilbert Baumet Aimons pont-saint-esprit 		1 225 23,43%
Christiane Gondard
Christiane Gondard Pont bleu marine 		1 003 19,18%
Valère Segal
Valère Segal Pour un meilleur esprit 		640 12,24%
Louis Esparza
Louis Esparza Choisir pont-saint-esprit 		196 3,74%
Participation au scrutin Pont-Saint-Esprit
Taux de participation 73,22%
Taux d'abstention 26,78%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,90%
Nombre de votants 5 329

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