Résultat de l'élection municipale 2026 à Pont-Saint-Esprit : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Pont-Saint-Esprit [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Pont-Saint-Esprit sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Pont-Saint-Esprit.
L'actu des élections municipales 2026 à Pont-Saint-Esprit
13:46 - Les impôts locaux, thème de campagne à Pont-Saint-Esprit ?
Du côté de la fiscalité de Pont-Saint-Esprit, la facture de taxes moyenne par ménage fiscal s'est élevée à 1 106 € en 2024 (dernière année connue) contre 1 016 euros en début de mandat. L'impôt sur les propriétés bâties est passé à 59,15 % en 2024 (contre environ 31,50 % en 2020). Une augmentation souvent mécanique, sans décision de la municipalité : depuis une réforme voulue par l'Etat, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que 211 290 € de recettes en 2024. Une somme bien en-dessous des 2 917 900 € récoltés 4 ans plus tôt avec un taux resté à près de 23,24 %. La taxe ne pèse désormais que de façon marginale sur les résidences secondaires et logements vacants, ce qui explique cet effondrement des recettes.
11:59 - Le résultat des dernières élections à Pont-Saint-Esprit
Les résultats des municipales il y a six ans à Pont-Saint-Esprit ont été particulièrement instructifs concernant la configuration politique locale. Au terme du premier tour à l'époque, Claire Lapeyronie (Divers gauche) a pris les commandes en totalisant 43,33% des bulletins. À ses trousses, Catherine Chantry (Divers gauche) a engrangé 910 votes (30,49%). Le tableau s'est enrichi de la candidature de Didier Bonneaud (Divers), avec 781 bulletins (26,17%). Ce gap assez fort donnait suite à un ascendant très net en aval du premier tour. Faute de majorité absolue, l'affrontement du deuxième tour s'est donc tenu le dimanche suivant. Claire Lapeyronie l'a finalement emporté avec 1 659 voix (53,30%), face à Catherine Chantry avec 46,69% des votants. En dépit du fait que Catherine Chantry a réalisé la meilleure progression en ajoutant 543 suffrages à son total, la dynamique est restée insuffisante pour décrocher la mairie.
09:57 - Journée électorale à Pont-Saint-Esprit : les horaires des bureaux de vote
Les 8 bureaux de vote de l'agglomération de Pont-Saint-Esprit seront accessibles de 8 h à 18 h pour permettre aux électeurs de décider. Les municipales sont l'occasion pour les Français de se faire entendre sur les défis qui concernent leur territoire. À Pont-Saint-Esprit et ailleurs, ce scrutin local constitue un moment important de la vie démocratique pour les habitants. Qui succédera à Claire Lapeyronie, qui a remporté l'élection en 2020 au second tour ? Les électeurs valideront-ils le bilan de ces six dernières années ? La liste de ceux qui veulent entrer dans le prochain conseil municipal est en ligne plus bas dans cette page. N'oubliez pas de vous munir de votre carte d'électeur et d'une pièce d'identité pour pouvoir voter.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Pont-Saint-Esprit
|Tête de listeListe
|
Olivier Esquer
Liste divers centre
PONT EN ACTION
|
|
Aurélie Delwarte
Liste divers droite
PONT VERS L'AVENIR
|
|
Morad Hourfane
Liste Divers
LE PONT QUE NOUS VOULONS !
|
|
Valère Segal
Liste Divers
REUSSIR LE PONT DE DEMAIN
|
|
Benjamin Desbrun
Liste Divers
Rassembler Pour Agir
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Claire Lapeyronie (26 élus) Ensemble
|1 659
|53,30%
|
|Catherine Chantry (7 élus) Union citoyenne spiripontaine
|1 453
|46,69%
|
|Participation au scrutin
|Pont-Saint-Esprit
|Taux de participation
|46,55%
|Taux d'abstention
|53,45%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 276
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Claire Lapeyronie Ensemble
|1 293
|43,33%
|Catherine Chantry Union citoyenne spiripontaine
|910
|30,49%
|Didier Bonneaud Rassemblons les spiripontains
|781
|26,17%
|Participation au scrutin
|Pont-Saint-Esprit
|Taux de participation
|44,29%
|Taux d'abstention
|55,71%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 111
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Roger Castillon (25 élus) Ensemble pour l'avenir-liste d'union republicaine
|2 390
|45,82%
|
|Gilbert Baumet (4 élus) Aimons pont-saint-esprit
|1 418
|27,19%
|
|Christiane Gondard (3 élus) Pont bleu marine
|876
|16,79%
|
|Valère Segal (1 élu) Pour un meilleur esprit
|531
|10,18%
|
|Participation au scrutin
|Pont-Saint-Esprit
|Taux de participation
|72,90%
|Taux d'abstention
|27,10%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,70%
|Nombre de votants
|5 305
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Roger Castillon Ensemble pour l'avenir-liste d'union republicaine
|2 164
|41,39%
|Gilbert Baumet Aimons pont-saint-esprit
|1 225
|23,43%
|Christiane Gondard Pont bleu marine
|1 003
|19,18%
|Valère Segal Pour un meilleur esprit
|640
|12,24%
|Louis Esparza Choisir pont-saint-esprit
|196
|3,74%
|Participation au scrutin
|Pont-Saint-Esprit
|Taux de participation
|73,22%
|Taux d'abstention
|26,78%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,90%
|Nombre de votants
|5 329
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