Résultat de l'élection municipale 2026 à Pont-Saint-Esprit : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Pont-Saint-Esprit

Le deuxième tour des élections municipales à Pont-Saint-Esprit a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Olivier Esquer
Olivier Esquer Liste divers centre
PONT EN ACTION
  • Olivier Esquer
  • Karima Loric
  • Hervé Rouquette
  • Brigitte Enjolras
  • Remi Bracq
  • Sylvie Esquer Servoz
  • Pascal Alloin
  • Clara Enjolras
  • Hamed Ammour
  • Maryvonne Derepper
  • Jean-Pierre Morel
  • Magali Beaumelle
  • Gilbert Liaboeuf
  • Sylvianne Blain
  • Alain Grout
  • Cindy Robillard
  • Michel Feger
  • Evelyne Bruyere
  • Emmanuel Benchaiba
  • Régine Dufour
  • Enzo Garcia Ortega
  • Soisic Raoux
  • Pascal Poulain
  • Renée Lochon
  • Jonathan Alexandre
  • Marie-Claude Leuret
  • Bernard Marin
  • Bernadette Charpail-Speziale
  • Roland Butelle
  • Geneviève Bellon Narcisi
  • Jean-Claude Berthoud
  • Océane Fernandez
  • Didier Vandestock
  • Nathalie Torrez
  • John-Morgan Lahaye
Morad Hourfane
Morad Hourfane Liste Divers
LE PONT QUE NOUS VOULONS !
  • Morad Hourfane
  • Sarah Zugmeyer
  • Loïc Boiron
  • Sabrina Saad
  • Cyril Colonna
  • Ilhame Bouzouita
  • Michael Rigobert
  • Ivana Pradier
  • Nicolas Achemchame
  • Jessica Mazur
  • Fahd Hourfane
  • Miliana Leone
  • Yassine Chadli
  • Laetitia Arnoldi (leone)
  • Francis Bancion
  • Elisabeth Duprez (nedjar)
  • Anthony Leone
  • Erika Lacroix
  • Joel Seiguin
  • Flavie Ramiere
  • Eric Gibelin
  • Leslie Aouabdi
  • Valeri Mazur
  • Manon Campione
  • Mounir Ziani
  • Sakina Troise
  • Michel Cadeau
  • Anouchka Mazur
  • Antonin Perrousset
  • Sandra Gonzalez
  • Robert Oliver
  • Crystal Boissier
  • Quentin Lancelin
Valère Segal
Valère Segal Liste Divers
REUSSIR LE PONT DE DEMAIN
  • Valère Segal
  • Verah Randrianasolonandrasana
  • Francois Carli
  • Karine Bommenel
  • Jerôme Carminati
  • Claudine Eutedjian
  • Patrice Gourret
  • Natacha Boff
  • Stéphane Vauquoy
  • Marie-Laure Bagur
  • Philippe Augustin
  • Océane Escleyne
  • Bernard Duffaud
  • Marie-Laure Freneix
  • Stéphane Oustric
  • Marine Chainet
  • François Xavier Merceron
  • Sylvie Puga
  • Alain Fages
  • Sandrine Aimain
  • Gérard Guillen
  • Anne-Frédérique Corouge
  • Robert Carme
  • Nancy Galiano
  • Michel Onde
  • Maria-Christina Tevar
  • Karim Hilion
  • Charlotte Barrere
  • Christophe Gorczyca
  • Nathalie Pelassa-Simon
  • Jacques Verdier
  • Isabelle Streicher
  • Guillaume Vega
  • Martine Dolhain
  • Karim Souci

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Pont-Saint-Esprit

Tête de listeListe Voix % des voix
Valère SEGAL
Valère SEGAL (Ballotage) REUSSIR LE PONT DE DEMAIN 		1 647 41,16%
Olivier ESQUER
Olivier ESQUER (Ballotage) PONT EN ACTION 		736 18,40%
Benjamin DESBRUN
Benjamin DESBRUN (Ballotage) Rassembler Pour Agir 		658 16,45%
Morad HOURFANE
Morad HOURFANE (Ballotage) LE PONT QUE NOUS VOULONS ! 		529 13,22%
Aurélie DELWARTE
Aurélie DELWARTE (Ballotage) PONT VERS L'AVENIR 		431 10,77%
Participation au scrutin Pont-Saint-Esprit
Taux de participation 56,58%
Taux d'abstention 43,42%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,95%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,66%
Nombre de votants 4 151

Source : ministère de l’Intérieur

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