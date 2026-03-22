Résultat de l'élection municipale 2026 à Pont-Saint-Esprit : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Pont-Saint-Esprit [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Pont-Saint-Esprit sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Pont-Saint-Esprit.
L'actu des élections municipales 2026 à Pont-Saint-Esprit
11:48 - Valère Segal largement en tête des municipales la semaine dernière
A l'ouverture de l'élection municipale à Pont-Saint-Esprit, le scrutin a enregistré localement un taux d'abstention de 43,42 %, dans un contexte national de faible affluence aux urnes. Pour ce premier tour, c'est Valère Segal qui a terminé premier en rassemblant 41,16 % des bulletins valides. Ensuite, Olivier Esquer (Divers centre) s'est classé deuxième avec 18,40 %. Un écart conséquent a séparé les deux candidats. Par ailleurs, avec 16,45 %, Benjamin Desbrun s'est classé troisième et pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure. Plus en retrait, Morad Hourfane a rassemblé 13,22 % des suffrages, lui garantissant le cas échéant une place au second tour.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Pont-Saint-Esprit
Le deuxième tour des élections municipales à Pont-Saint-Esprit a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Olivier Esquer
Liste divers centre
PONT EN ACTION
|
|
Morad Hourfane
Liste Divers
LE PONT QUE NOUS VOULONS !
|
|
Valère Segal
Liste Divers
REUSSIR LE PONT DE DEMAIN
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Pont-Saint-Esprit
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Valère SEGAL (Ballotage) REUSSIR LE PONT DE DEMAIN
|1 647
|41,16%
|Olivier ESQUER (Ballotage) PONT EN ACTION
|736
|18,40%
|Benjamin DESBRUN (Ballotage) Rassembler Pour Agir
|658
|16,45%
|Morad HOURFANE (Ballotage) LE PONT QUE NOUS VOULONS !
|529
|13,22%
|Aurélie DELWARTE (Ballotage) PONT VERS L'AVENIR
|431
|10,77%
|Participation au scrutin
|Pont-Saint-Esprit
|Taux de participation
|56,58%
|Taux d'abstention
|43,42%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,95%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,66%
|Nombre de votants
|4 151
Source : ministère de l’Intérieur
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