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19:18 - Élections à Pont-Saint-Martin : l'impact des caractéristiques démographiques Dans le cadre de la campagne électorale municipale, Pont-Saint-Martin se présente comme une commune dynamique et vivante. Avec ses 6 942 habitants, cette agglomération possède une certaine vigueur démographique. Avec 532 entreprises, Pont-Saint-Martin est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans l'agglomération, 34% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 27,41% de 60 ans et plus, ce qui peut agir sur les orientations politiques, notamment en matière d'instruction et de santé. Les habitants, comprenant une proportion de 32,82% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se mobilisant pour les élections ? Malgré un taux de chômage de 4,88%, la commune révèle un salaire moyen mensuel net de 2 668 €/mois, témoignant un certain niveau de prospérité. Chaque bulletin comptabilisé aujourd'hui à Pont-Saint-Martin écrit une nouvelle page de l'histoire française.

17:57 - Quelle percée du RN à Pont-Saint-Martin aux élections de 2026 ? Le mouvement nationaliste enregistrait un résultat anecdotique ou presque lors des municipales à Pont-Saint-Martin en 2020. Pour le scrutin présidentiel deux ans après, Marine Le Pen amassait 19,44% des voix lors du tour préliminaire, puis était distancée par Emmanuel Macron dans la ville avec 30,92% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient attribué 16,05% au candidat RN au tour 1. Un score trop décevant, à Pont-Saint-Martin comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au second tour. Le résultat de la liste de Jordan Bardella atteindra ensuite 26,97% aux élections européennes. Les législatives enfin offriront, lors du premier tour, un résultat de 28,43% pour le Rassemblement national. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il terminera avec 30,70% le dimanche suivant.

16:58 - Pont-Saint-Martin classée chez les abstentionnistes avant ces municipales Les données de 2020 révèlent qu'au premier tour des municipales à Pont-Saint-Martin, l'abstention concernait 71,40 % des inscrits, bien au-delà des 55,3 % observés au niveau national alors que de nombreux électeurs avaient préféré rester chez eux à cause de la pandémie du Covid-19. La course à l'Élysée en 2022 a pour sa part été accompagnée d'une abstention à 19,81 % dans la ville (contre 80,19 % de participation). Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait pour sa part enregistré 47,07 % d'abstention. Peu après, les législatives de 2024 ont vu l'abstention reculer très nettement à 28,47 %, alors que celles de 2022 avaient été boudées par 50,91 % des inscrits. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une localité souvent détournée des bureaux de vote. Dans le cadre de ces municipales 2026 à Pont-Saint-Martin, cette variable jouera en conséquence un rôle pivot sur les résultats locaux.

15:59 - Le vote de Pont-Saint-Martin nettement ancré à droite il y a deux ans Les élections des députés à Pont-Saint-Martin provoquées par la dissolution de l'Assemblée en 2024, plaçaient Julie Laernoes (Union de la gauche) en tête avec 31,55% au premier tour, devant Gaëlle Pineau (Rassemblement National) avec 28,43%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Julie Laernoes culminant à 37,98% des votes dans la commune. Le rendez-vous des Européennes un peu plus de 20 jours plus tôt à Pont-Saint-Martin avait cette fois vu la victoire locale de l'équipe de Jordan Bardella (26,97%), avec derrière elle Raphaël Glucksmann qui avait obtenu 20,09% des votes. Le paysage politique de Pont-Saint-Martin a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Si deux ans auparavant la commune a pu apparaître comme un secteur acquis au macronisme, elle s'est affichée deux ans plus tard comme une terre sans déterminisme électoral.

14:57 - Pont-Saint-Martin : des suffrages éminemment parlants dans les urnes il y a 4 ans La synthèse des votes de 2022 dépeint Pont-Saint-Martin comme un territoire fidèle au centre-droit libéral. Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Pont-Saint-Martin plaçait en effet Emmanuel Macron en tête avec 35,39% des inscrits, tandis que Marine Le Pen totalisait 19,44%. Le duel final se soldait finalement par un score de 69,08% pour Emmanuel Macron, contre 30,92% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif quelques semaines plus tard, les votants de Pont-Saint-Martin plébiscitaient Aude Amadou (Ensemble !) avec 35,88% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 52,52% des suffrages.

12:58 - Ce qu'il faut retenir de la fiscalité locale à Pont-Saint-Martin Sur le plan de la fiscalité locale pesant sur Pont-Saint-Martin, le montant moyen réglé par foyer fiscal a représenté 932 € en 2024 (relevé le plus récent), alors que ce montant se situait à 1 026 € quatre ans auparavant. L'impôt sur les propriétés bâties a pourtant évolué pour se fixer à un peu moins de 48,50 % en 2024 (contre près de 30,41 % en 2020). Mais attention : cette hausse est bien souvent automatique. L'État a en effet transféré aux communes la part de taxe foncière qui était précédemment perçue par les départements depuis une réforme voulue par l'Etat. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant que 39 000 euros en 2024, marquant une forte baisse face aux 1,73961 million d'euros récoltés en 2020 avec un taux resté à environ 22,60 %. Cette taxe ne constitue désormais plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales communales, ce qui a bouleversé la répartition des recettes.

11:59 - Le bilan des dernières municipales à Pont-Saint-Martin Les résultats des dernières municipales à Pont-Saint-Martin ont livré un éclairage précieux sur les rapports de force locaux. Sans aucune opposition, 'Ensemble réussir pont saint martin' a naturellement recueilli 1 211 suffrages (100,00%) lors de ce premier passage aux urnes. Faute d'opposition, le scrutin a logiquement pris fin dès le premier tour. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Pont-Saint-Martin, ce décor pèsera irrémédiablement. Après ce scrutin sans réelle compétition, l'apparition ou non d'une opposition constituera un des enjeux. C'est probablement dans la liste des candidats rendue publique par le ministère de l'Intérieur (voir ci-dessous) que la réponse est à trouver.