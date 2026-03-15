Résultat municipale 2026 à Pont-Saint-Martin (44860) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Pont-Saint-Martin a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Pont-Saint-Martin, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Pont-Saint-Martin [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Yannick FETIVEAU
Yannick FETIVEAU (26 élus) ENSEMBLE REUSSIR PONT-SAINT-MARTIN 		2 305 75,30%
  • Yannick FETIVEAU
  • Martine CHABIRAND
  • Youssef KAMLI
  • Isabelle DUC
  • Yannick OLIVIER
  • Julie LE CARS
  • Laurent FREMONT
  • Murielle CHAUVET
  • Julien LUCALY
  • Lucie PELLETIER
  • Bernard GENDRONNEAU
  • Anne-Sophie COSTARD
  • Karim MEGAOUEL
  • Corine PHILIPPE
  • Steve LANDAIS
  • Florence FAVERET
  • Louis-Marin DUFOUR
  • Christelle DUBLET-HALET
  • Claude-François BARRE
  • Laure MICHOT
  • Joel BARDY
  • Alexandra SAUTEGEAU
  • Pierre-Nicolas MARTIN
  • Sylvaine SUREAU
  • Patrick PANCARTE
  • Irène GUILLIN
Nicolas PESIGOT
Nicolas PESIGOT (3 élus) DEMAIN PONT SAINT MARTIN ALTERNATIVE CITOYENNE 		756 24,70%
  • Nicolas PESIGOT
  • Marie POULIQUEN
  • Alain MESSU
Participation au scrutin Pont-Saint-Martin
Taux de participation 58,37%
Taux d'abstention 41,63%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,22%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,90%
Nombre de votants 3 127

Source : ministère de l’Intérieur

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