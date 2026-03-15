Résultat municipale 2026 à Pont-Saint-Pierre (27360) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Pont-Saint-Pierre a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Pont-Saint-Pierre, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Pont-Saint-Pierre [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Valérie LAVIGNE-COURTEUX
Valérie LAVIGNE-COURTEUX (14 élus) NOTRE VILLAGE NOTRE ENGAGEMENT 		397 76,49%
  • Valérie LAVIGNE-COURTEUX
  • Philippe HEBERT
  • Katie AUBRIL
  • Philippe LEVACHER
  • Kristell CHEDRU
  • René DURIEZ
  • Véronique GALLIENNE
  • Marc GODEFROY
  • Lorna VEZIER
  • Abdelkader OULAL
  • Christelle DUHO
  • Romain CHEVALIER
  • Laura GOURIOU
  • Christophe LETERME
Benjamin JOIGNANT
Benjamin JOIGNANT (1 élu) Pont-Saint-Pierre, bien plus qu'un village 		122 23,51%
  • Benjamin JOIGNANT
Participation au scrutin Pont-Saint-Pierre
Taux de participation 64,52%
Taux d'abstention 35,48%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,69%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,56%
Nombre de votants 531

Source : ministère de l’Intérieur

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