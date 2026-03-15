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19:17 - Les données démographiques de Pont-Saint-Pierre révèlent les tendances électorales Quel portrait faire de Pont-Saint-Pierre, à quelques minutes de l'annonce des résultats des municipales ? Dotée de 624 logements pour 1 137 habitants, la densité de la commune est de 165 habitants/km². Avec 95 entreprises, Pont-Saint-Pierre offre un environnement fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de familles détenant au moins une voiture (74,04%) souligne l'importance des questions de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des votants. Les électeurs, comprenant une proportion de 32,28% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique cette année ? Dans cette mosaïque sociale, 45,48% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 408,09 €, pèse sur une ville qui vise un avenir prospère. À Pont-Saint-Pierre, les enjeux locaux rejoignent ceux de la France.

17:57 - Les dernières données du vote RN à Pont-Saint-Pierre Le Rassemblement national n'était pas formellement représenté pour la dernière municipale à Pont-Saint-Pierre en 2020, le vote ayant eu lieu sans affiliation partisane dans la municipalité. Lors de la course à l'Élysée deux ans plus tard, Marine Le Pen engrangeait 34,38% des voix lors du tour de chauffe, puis l'emportait sur Emmanuel Macron sur le plan local avec 53,95% lors du tour final. Les législatives la même année avaient réservé 34,22% au représentant du parti au tour 1. Au second round, le parti d'extrême droite arrachait 55,05% des voix locales. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella culminera ensuite à 48,76% pour les européennes. Les législatives qui ont suivi se solderont, lors du premier tour, par un résultat de 50,09% pour le parti d'extrême droite. Il terminera d'ailleurs en tête avec 59,82% le dimanche suivant, synonyme d'élection de Timothée Houssin.

16:58 - Pont-Saint-Pierre : 64,63 % d'abstention à la dernière élection municipale Pour ces municipales 2026, l'affluence aux urnes à Pont-Saint-Pierre sera déterminante dans l'issue du scrutin. Les dernières données disponibles, remontant à six ans, indiquent que 266 électeurs s'étaient déplacés au premier tour des municipales, soit un taux de participation de 35,37 % (en deçà de la moyenne nationale) alors que débutait la crise du Covid. Il est pourtant établi de longue date que l'élection municipale reste, avec l'élection du président de la République, le rendez-vous où les Français votent le plus, le choix de leur maire et du chef de l'État leur tenant particulièrement à cœur. Tranchant avec l'élection locale précédente, la présidentielle de 2022 a à ce titre affiché une participation de 77,50 %. Bien que ces élections nationales soient de nature différente en comparaison des échéances locales, il est pertinent d'analyser l'évolution entre les législatives de 2022 et celles de 2024. La participation aux législatives, chiffrée quant à elle à 48,13 % en 2022, a largement grossi pour s'élever à 68,85 % en 2024. Cette hausse suivait des élections européennes où la participation arrivait à 55,08 %. Cet instantané des scrutins depuis six ans témoigne que le territoire s'affirme comme une commune assez peu mobilisée.

15:59 - Il y a deux ans, Pont-Saint-Pierre s'était tournée vers l'extrême droite Lors du scrutin législatif du printemps 2024, les votants de Pont-Saint-Pierre portaient leur choix sur Timothée Houssin (Rassemblement National) avec 50,09% au premier tour. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Timothée Houssin culminant à 59,82% des suffrages exprimés dans la localité. Les Européennes précédemment à Pont-Saint-Pierre avaient cette fois vu la victoire locale de l'équipe de Jordan Bardella (48,76%), avec en deuxième position Valérie Hayer qui avait recueilli 12,19% des suffrages. Une parfaite confirmation des résultats des élections deux ans plus tôt en somme.

14:57 - Quels étaient les résultats municipaux de Pont-Saint-Pierre lors de la dernière présidentielle ? La synthèse des votes de 2022 dépeint Pont-Saint-Pierre comme un sol très favorable aux idées nationalistes. Lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2022 en effet, les citoyens de Pont-Saint-Pierre plaçaient Marine Le Pen en tête avec 34,38% des inscrits, surpassant ainsi Emmanuel Macron avec 25,16%. Le duel final se soldait finalement par un score de 53,95% pour Marine Le Pen, contre 46,05% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors des législatives qui ont suivi quelques semaines plus tard, les votants de Pont-Saint-Pierre plébiscitaient Timothée Houssin (RN) avec 34,22% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 55,05%.

12:58 - L'élection de 2026 pourrait se jouer sur les impôts à Pont-Saint-Pierre Si l'on regarde de près la fiscalité de Pont-Saint-Pierre, la taxe d'habitation a affiché un taux à 23,33 % en 2024 (données les plus récentes), pour un produit communal totalisant 14 300 € la même année, contre 224 700 euros perçus en 2020. Il faut dire qu'elle a été supprimée pour les résidences principales à compter du 1er janvier 2023, suite à une réforme voulue par l'Etat réduisant considérablement son rendement et contraignant les communes à trouver d'autres recettes. La taxe sur le foncier bâti a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Son taux à Pont-Saint-Pierre est passé à 47,01 % en 2024 (contre 25,38 % en 2020). Une hausse finalement automatique, sans que la municipalité l'ait décidée : depuis la réforme en effet, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusque-là perçue par les départements. Avec tous ces chamboulements, le produit fiscal par ménage à Pont-Saint-Pierre s'est établi à 877 euros en 2024 contre 756 euros en début de mandat.

11:59 - Retour sur les résultats des élections de 2020 à Pont-Saint-Pierre Les équilibres politiques locaux en 2026 sont encore à l'heure actuelle marqués par le verdict du dernier scrutin communal à Pont-Saint-Pierre. Unique liste en présence, 'Pont saint pierre dynamiques 2020' menée par Valérie Lavigne a naturellement recueilli 100,00% des suffrages dès le premier tour. Ce scrutin sans opposition a logiquement mis fin au processus électoral, épargnant aux électeurs un nouveau passage aux urnes. Pour ce scrutin de 2026 à Pont-Saint-Pierre, cet équilibre constitue un point de départ particulier. La naissance ou non d'une opposition constituera un des enjeux à la suite de ce scrutin sans véritable concurrence. La publication des candidats (voir ci-dessous) donne déjà un élément de réponse assez clair.