Résultat municipale 2026 à Pont-Sainte-Marie (10150) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Pont-Sainte-Marie a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Pont-Sainte-Marie, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Pont-Sainte-Marie [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Pascal LANDRÉAT (22 élus) ENSEMBLE, CONSTRUISONS L'AVENIR !
|789
|48,02%
|
|Marie GRAFTEAUX-PAILLARD (5 élus) Pour tous, avec vous !
|564
|34,33%
|
|Didier FREVILLE (2 élus) REVEIL CITOYEN
|290
|17,65%
|
|Participation au scrutin
|Pont-Sainte-Marie
|Taux de participation
|55,96%
|Taux d'abstention
|44,04%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,66%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,48%
|Nombre de votants
|1 662
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Pont-Sainte-Marie - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Pascal LANDRÉAT (Ballotage) ENSEMBLE, CONSTRUISONS L'AVENIR !
|723
|44,63%
|Marie GRAFTEAUX-PAILLARD (Ballotage) Pour tous, avec vous !
|520
|32,10%
|Didier FREVILLE (Ballotage) REVEIL CITOYEN
|377
|23,27%
|Participation au scrutin
|Pont-Sainte-Marie
|Taux de participation
|55,68%
|Taux d'abstention
|44,32%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,33%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,67%
|Nombre de votants
|1 653
Election municipale 2026 à Pont-Sainte-Marie [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Pont-Sainte-Marie sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Pont-Sainte-Marie.
L'actu des élections municipales 2026 à Pont-Sainte-Marie
18:35 - Le vote de Pont-Sainte-Marie nettement ancré à droite il y a deux ans
Pour le tour unique des européennes de juin 2024 à Pont-Sainte-Marie, les votes s'étaient majoritairement portés sur Jordan Bardella (36,76%). Une vingtaine de jours plus tard, les élections législatives à Pont-Sainte-Marie avaient ensuite placé en tête Jordan Guitton (Rassemblement National) avec 38,56% au premier tour, devant Philippe Beury (Ensemble !) avec 23,90%. La décision des électeurs était d'ailleurs acquise dès le premier round dans la circonscription. La préférence des électeurs de Pont-Sainte-Marie a donc évolué lors de cette très riche année 2024. Alors que deux ans auparavant, lors de la présidentielle, la commune semblait refléter un territoire à dominante centriste et macroniste, elle s'est semble-t-il affichée lors des échéances suivantes comme une terre de droite mariniste.
15:57 - Élections de 2020 : la victoire de Pascal Landreat à Pont-Sainte-Marie
Les résultats des municipales il y a 6 ans à Pont-Sainte-Marie ont été très éclairants sur le paysage politique local. Seule en lice, la liste menée par Pascal Landreat a sans surprise rassemblé 100,00% des bulletins dès le premier tour. Ce scrutin sans opposition a naturellement mis fin au processus électoral, dispensant les électeurs d'un second tour. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Pont-Sainte-Marie, cette dynamique pèsera irrémédiablement. Six années après cette élection sans réelle concurrence, la naissance ou non d'une opposition constituera un des enjeux. La liste des candidatures (voir ci-dessous) fournit assurément d'ores et déjà un début de réponse.
13:58 - Les candidats en lice pour le second tour des municipales à Pont-Sainte-Marie
Sont donc alignés pour ce deuxième passage dans les isoloirs ce dimanche : Didier Freville (LDVC) et sa liste "Reveil Citoyen", Marie Grafteaux-Paillard (LDVC) et sa liste "Pour Tous, Avec Vous !" et la liste "Ensemble, Construisons L'avenir !" emmenée par Pascal Landréat (LDVC), selon le ministère de l'Intérieur, qui a diffusé les candidatures officielles au second tour cette semaine. Les 4 bureaux de vote de la commune de Pont-Sainte-Marie ferment leurs portes à 18 heures afin de procéder au dépouillement.
11:59 - Quels étaient les résultats des élections municipales à Pont-Sainte-Marie il y a une semaine ?
À l'occasion du premier tour des élections municipales à Pont-Sainte-Marie, c'est Pascal Landréat (Divers centre) qui a pris une longueur d'avance en s'adjugeant 44,63 % des votes. Dans son sillage, Marie Grafteaux-Paillard (Divers centre) a obtenu la seconde place avec 32,10 %. Le match a nettement tourné à l'avantage du leader. Par ailleurs, avec 23,27 %, Didier Freville (Divers centre) s'est classé troisième et pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure. À noter que pour ce premier tour à Pont-Sainte-Marie, le rendez-vous électoral a enregistré une participation de 55,68 %, dans un contexte national de faible affluence aux urnes.
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