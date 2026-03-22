Résultat municipale 2026 à Pont-Sainte-Marie (10150) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Pont-Sainte-Marie a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Pont-Sainte-Marie, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Pont-Sainte-Marie [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Pascal LANDRÉAT
Pascal LANDRÉAT (22 élus) ENSEMBLE, CONSTRUISONS L'AVENIR ! 		789 48,02%
  • Pascal LANDRÉAT
  • Véronique HEUILLARD
  • Laurent SINDRES-DUBOIS
  • Cathy PLAQUEVENT
  • Denis DEFER
  • Martine HENRIOT-JEHEL
  • Bruno HAILLOT
  • Danielle ROUSSARD
  • Jean-Michel PALENGAT
  • Nicole BARBERY
  • Christian COSTE
  • Janine PINKOWICZ
  • Joël COFFINET
  • Joëlle GUINOT-HARTERT
  • Gérald MANCE
  • Sylvie FERRIOT
  • Mamadou DIALLO
  • Marie-Cécile JACQUES
  • Philippe JOURNIAC
  • Sandrine MIDAVAINE
  • Mircéa CARUNTA-FOUCARD
  • Carole SEREND
Marie GRAFTEAUX-PAILLARD
Marie GRAFTEAUX-PAILLARD (5 élus) Pour tous, avec vous ! 		564 34,33%
  • Marie GRAFTEAUX-PAILLARD
  • Vincent VOILLEQUIN
  • Christine BOLMONT
  • Olivier GOBERT
  • Marjorie PREVOT
Didier FREVILLE
Didier FREVILLE (2 élus) REVEIL CITOYEN 		290 17,65%
  • Didier FREVILLE
  • Alexandra PEUCH
Participation au scrutin Pont-Sainte-Marie
Taux de participation 55,96%
Taux d'abstention 44,04%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,66%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,48%
Nombre de votants 1 662

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes de l'Aube ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout dans l'Aube. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à Pont-Sainte-Marie - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Pascal LANDRÉAT
Pascal LANDRÉAT (Ballotage) ENSEMBLE, CONSTRUISONS L'AVENIR ! 		723 44,63%
Marie GRAFTEAUX-PAILLARD
Marie GRAFTEAUX-PAILLARD (Ballotage) Pour tous, avec vous ! 		520 32,10%
Didier FREVILLE
Didier FREVILLE (Ballotage) REVEIL CITOYEN 		377 23,27%
Participation au scrutin Pont-Sainte-Marie
Taux de participation 55,68%
Taux d'abstention 44,32%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,33%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,67%
Nombre de votants 1 653

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