Résultat de l'élection municipale 2026 à Pont-Sainte-Maxence : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Pont-Sainte-Maxence [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Pont-Sainte-Maxence sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Pont-Sainte-Maxence.
L'actu des élections municipales 2026 à Pont-Sainte-Maxence
13:09 - Municipales 2020 : rappel des résultats à Pont-Sainte-Maxence
L'analyse des résultats du scrutin municipal il y a 6 ans à Pont-Sainte-Maxence s'avère très révélatrice. Lors de la première manche de ce scrutin, Arnaud Dumontier (Divers droite) a terminé en tête avec 69,83% des voix. Derrière, Didier Gaston (Divers gauche) a capté 554 votes (16,89%). Cette victoire sans appel du candidat Divers droite a scellé l'issue du scrutin dès le premier tour. Il n'a pas été nécessaire d'organiser un second tour. Pour ce scrutin de 2026 à Pont-Sainte-Maxence, cet équilibre constitue un point de départ particulier. Afin de remettre en cause cette domination ce dimanche, les opposants devront soulever des montagnes, tandis que la majorité sortante, elle, tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.
09:57 - Quels sont les horaires des bureaux de vote à Pont-Sainte-Maxence ?
Ce dimanche 15 mars, les 8 064 électeurs de Pont-Sainte-Maxence sont appelés aux urnes pour le premier tour des élections municipales, pour établir la composition de leur conseil municipal pour les prochaines années. En 2020, le deuxième tour n’a pas eu lieu à la date initialement prévue à cause du Covid-19. Il avait été reporté en juin. Ci-dessous, vous pouvez voir la liste de ceux qui veulent entrer dans le prochain conseil municipal à Pont-Sainte-Maxence. Il convient de noter que les horaires d’ouverture des 8 bureaux de vote de Pont-Sainte-Maxence sont les suivants : de 8 heures à 18 heures. Le dépouillement débutera immédiatement après la fermeture des bureaux de vote.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Pont-Sainte-Maxence
|Tête de listeListe
|
Arnaud Dumontier
Liste divers droite
PSM2026
|
|
Reynald Rossignol
Liste du Rassemblement National
RASSEMBLER POUR L'AVENIR DE NOTRE VILLE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Arnaud Dumontier (29 élus) Psm2020
|2 290
|69,83%
|
|Didier Gaston (2 élus) J'aime ma ville !
|554
|16,89%
|
|Reynald Rossignol (2 élus) Rassembler pour l'avenir de notre ville
|435
|13,26%
|
|Participation au scrutin
|Pont-Sainte-Maxence
|Taux de participation
|42,97%
|Taux d'abstention
|57,03%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 369
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Arnaud Dumontier (23 élus) Psm 2014
|1 828
|39,19%
|
|Michel Delmas (6 élus) Poursuivre ensemble la transformation de pont-sainte-maxence
|1 730
|37,09%
|
|Reynald Rossignol (4 élus) Pont bleu marine
|1 106
|23,71%
|
|Participation au scrutin
|Pont-Sainte-Maxence
|Taux de participation
|61,15%
|Taux d'abstention
|38,85%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,79%
|Nombre de votants
|4 749
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Michel Delmas Poursuivre ensemble la transformation de pont-sainte-maxence
|1 432
|32,94%
|Arnaud Dumontier Psm 2014
|1 394
|32,07%
|Reynald Rossignol Pont bleu marine
|1 231
|28,32%
|Samira Herizi Pont sainte maxence, notre ville, notre engagement
|289
|6,64%
|Participation au scrutin
|Pont-Sainte-Maxence
|Taux de participation
|57,40%
|Taux d'abstention
|42,60%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,51%
|Nombre de votants
|4 458
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