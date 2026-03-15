Résultat de l'élection municipale 2026 à Pont-Sainte-Maxence : les infos en direct

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Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Pont-Sainte-Maxence

Tête de listeListe
Arnaud Dumontier
Arnaud Dumontier Liste divers droite
PSM2026
  • Arnaud Dumontier
  • Marie-Christine Magnier
  • Eddy Schwarz
  • Françoise Cesaire-Demaison
  • Bruno Vermeulen
  • Caroline Barrucand
  • Jean-Pierre Reviere
  • Sindy Vyapooree
  • François Drouin
  • Valérie Poulain
  • Alexis Derache
  • Maryse Micheletti-Marcolla
  • Christophe Miquel
  • Laetitia Gourdon
  • Romain Hecquet
  • Marie-Christine Rivière
  • Michel Oudin
  • Marie-Thérèse Ghys
  • Cédric Buchart
  • Carine Anderson
  • Jean-Michel Lambeaux
  • Sonia Deflandre
  • Nicolas Kapusta
  • Yasmine Grenier-Pezant
  • César Nationalité Portugaise Almeida Da Silva Fernandes
  • Maryline Nisole
  • Philippe Muller
  • Olivia Bazelier
  • Thomas Bridelance
  • Stéphanie Rougeot Sevre
  • Léo Ciavarella
  • Charlène Hacquart
  • Dominique Guiblain
  • Annie-France Deshayes-Deleval
  • Arnaud Gouyette
Reynald Rossignol
Reynald Rossignol Liste du Rassemblement National
RASSEMBLER POUR L'AVENIR DE NOTRE VILLE
  • Reynald Rossignol
  • Claude Poitou
  • Raphaël Guiot- -Marie
  • Laurence Lemonier
  • Quentin Van de Walle
  • Caroline Caron
  • Serge Douvion
  • Cécile Amewoui Ekue Adjoka
  • Stéphane Mathieu
  • Sophia Mehaiguene
  • Didier Vennekens
  • Marie-Bénédicte Lefebvre
  • Michel Hamard
  • Patricia Nattier
  • Yvon Chenu
  • Andrée Martin
  • Stevens Andrieux
  • Katy Anquez
  • Frédéric Pelissier
  • Rose Rossignol
  • Eddy Margerin
  • Denise Schmidt
  • Dominique Felix
  • Malisone Thepsoukmalay
  • Olivier Le Mat
  • Agnès Naveri
  • Dieudonné Dufour
  • Marie-Christine Ferrari
  • Georges Bajeux
  • Colette Fouquet
  • Maxime Hulot
  • Yvonne Buteau
  • Guillaume Delayen

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Arnaud Dumontier
Arnaud Dumontier (29 élus) Psm2020 		2 290 69,83%
  • Arnaud Dumontier
  • Marie-Christine Magnier
  • Philippe Fiault
  • Monique Martin
  • Eddy Schwarz
  • Françoise Demaison
  • Bruno Vermeulen
  • Valérie Poulain
  • Jean-Pierre Reviere
  • Catherine Schockaert
  • François Drouin
  • Sindy Da Silva
  • Alexis Derache
  • Maryse Marcolla
  • Alain Baugée
  • Marie-Christine Rivière
  • Jean-Luc Floury
  • Caroline Barrucand
  • Cyril Battner
  • Laëtitia Gourdon
  • Romain Hecquet
  • Aline Catoire
  • Mohamed Yacoubi
  • Sonia Deflandre
  • Christophe Miquel
  • Carine Anderson
  • Thierry Fievez
  • Marie-Rosi Tayamoutou
  • Michel Oudin
Didier Gaston
Didier Gaston (2 élus) J'aime ma ville ! 		554 16,89%
  • Didier Gaston
  • Elise Zambeaux
Reynald Rossignol
Reynald Rossignol (2 élus) Rassembler pour l'avenir de notre ville 		435 13,26%
  • Reynald Rossignol
  • Caroline Caron
Participation au scrutin Pont-Sainte-Maxence
Taux de participation 42,97%
Taux d'abstention 57,03%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 369

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Arnaud Dumontier
Arnaud Dumontier (23 élus) Psm 2014 		1 828 39,19%
  • Arnaud Dumontier
  • Marie-Christine Magnier
  • Philippe Fiault
  • Monique Martin
  • Eddy Schwarz
  • Françoise Demaison
  • Bruno Vermeulen
  • Samira Beaucarny
  • Jean-Pierre Reviere
  • Laetitia Gourdon
  • Thierry Fievez
  • Aurore Marchesseau
  • Alain Baugee
  • Marie-Claire Dhanpaul
  • Fabrice Uzan
  • Joëlle Lefebvre
  • Fabrice Baumgarth
  • Stéphanie Guereven
  • Roger Chalmin
  • Aline Catoire
  • Abdessatar Zayani
  • Annick Mateos Barbado
  • Mohamed Yacoubi
Michel Delmas
Michel Delmas (6 élus) Poursuivre ensemble la transformation de pont-sainte-maxence 		1 730 37,09%
  • Michel Delmas
  • Magali Tixier
  • Bernard Flamant
  • Hayat Govaerts Bensaria
  • Michel Roby
  • Sonia Deflandre
Reynald Rossignol
Reynald Rossignol (4 élus) Pont bleu marine 		1 106 23,71%
  • Reynald Rossignol
  • Christelle Bavart
  • Julien Soir
  • Fabienne Becquemin
Participation au scrutin Pont-Sainte-Maxence
Taux de participation 61,15%
Taux d'abstention 38,85%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,79%
Nombre de votants 4 749

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Michel Delmas
Michel Delmas Poursuivre ensemble la transformation de pont-sainte-maxence 		1 432 32,94%
Arnaud Dumontier
Arnaud Dumontier Psm 2014 		1 394 32,07%
Reynald Rossignol
Reynald Rossignol Pont bleu marine 		1 231 28,32%
Samira Herizi
Samira Herizi Pont sainte maxence, notre ville, notre engagement 		289 6,64%
Participation au scrutin Pont-Sainte-Maxence
Taux de participation 57,40%
Taux d'abstention 42,60%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,51%
Nombre de votants 4 458

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