Résultat municipale 2026 à Pont-Sainte-Maxence (60700) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Pont-Sainte-Maxence a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Pont-Sainte-Maxence, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Pont-Sainte-Maxence [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Arnaud DUMONTIER
Arnaud DUMONTIER (30 élus) PSM2026 		2 822 77,48%
  • Arnaud DUMONTIER
  • Marie-Christine MAGNIER
  • Eddy SCHWARZ
  • Françoise CESAIRE-DEMAISON
  • Bruno VERMEULEN
  • Caroline BARRUCAND
  • Jean-Pierre REVIERE
  • Sindy VYAPOOREE
  • François DROUIN
  • Valérie POULAIN
  • Alexis DERACHE
  • Maryse MICHELETTI-MARCOLLA
  • Christophe MIQUEL
  • Laetitia GOURDON
  • Romain HECQUET
  • Marie-Christine RIVIÈRE
  • Michel OUDIN
  • Marie-Thérèse GHYS
  • Cédric BUCHART
  • Carine ANDERSON
  • Jean-Michel LAMBEAUX
  • Sonia DEFLANDRE
  • Nicolas KAPUSTA
  • Yasmine GRENIER-PEZANT
  • César Nationalité Portugaise ALMEIDA DA SILVA FERNANDES
  • Maryline NISOLE
  • Philippe MULLER
  • Olivia BAZELIER
  • Thomas BRIDELANCE
  • Stéphanie ROUGEOT SEVRE
Reynald ROSSIGNOL
Reynald ROSSIGNOL (3 élus) RASSEMBLER POUR L'AVENIR DE NOTRE VILLE 		820 22,52%
  • Reynald ROSSIGNOL
  • Claude POITOU
  • Raphaël GUIOT- -MARIE
Participation au scrutin Pont-Sainte-Maxence
Taux de participation 46,68%
Taux d'abstention 53,32%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,15%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,06%
Nombre de votants 3 763

Source : ministère de l’Intérieur

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