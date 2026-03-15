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19:21 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Pont-Sainte-Maxence La démographie et la situation socio-économique de Pont-Sainte-Maxence déterminent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les municipales. Avec une densité de population de 836 habitants/km² et un taux de chômage de 15,32%, les problématiques relatives au chômage et à l'habitat sont des inquiétudes majeures. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (77,30%) montre l'importance des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les préoccupations des 4581 votants. Par ailleurs, la présence d'une population immigrée de 10,65% et d'une population étrangère de 8,34% indique l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les données sur l'éducation à Pont-Sainte-Maxence mettent en avant une diversité de qualifications, avec 26,38% des habitants non diplômés, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

17:57 - Le RN perce-t-il à Pont-Sainte-Maxence ? Le parti à la flamme avait recueilli 13,26% des voix comptabilisées lors des élections locales à Pont-Sainte-Maxence en 2020. Il n'y aura pas de second tour, Arnaud Dumontier étant élu au premier tour. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans après, Marine Le Pen séduisait 31,97% des voix comptabilisées lors du premier passage aux urnes, puis dominait Emmanuel Macron sur le plan local avec 55,46% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient réservé 21,62% au représentant du parti au tour 1. Au deuxième round, le parti d'extrême droite obtenait 55,38% des voix de la municipalité. Le score de la liste Bardella s'élèvera ensuite à 43,01% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives anticipées se solderont, lors du premier round, par un résultat de 44,73% pour le parti d'extrême droite. Il l'emportera d'ailleurs avec 52,49% le dimanche suivant, synonyme de victoire pour Eric Woerth.

16:58 - Pont-Sainte-Maxence classée chez les abstentionnistes avant ces municipales En ce jour d'élection municipale à Pont-Sainte-Maxence, la participation sera très observée. La participation atteignait 42,97 % pour le premier tour des municipales il y a six ans, un niveau conforme aux 44,7 % du pays, bon nombre d'électeurs ayant opté pour rester chez eux à cause du Covid-19. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a cependant fédéré 68,03 % de votants au premier tour (la moyenne nationale étant de 73,69 %). Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait quant à lui rassemblé 42,55 % des citoyens locaux. Peu après, les législatives de 2024 ont vu la participation grimper très nettement à 56,81 %, alors que celles de 2022 n'avaient attiré que 41,65 % des inscrits. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une zone assez peu mobilisée.

15:59 - Comment Pont-Sainte-Maxence a-t-elle voté l'année de la dissolution ? La physionomie politique de Pont-Sainte-Maxence a évolué lors de la session électorale 2024. Si deux ans auparavant la commune donnait à voir une zone de flou électoral, elle s'est affichée deux ans plus tard comme un secteur marqué par l'extrême droite. Pour le tour unique des européennes du printemps 2024, les votes s'étaient en effet majoritairement conduits sur Jordan Bardella (43,01%). Lors des législatives une vingtaine de jours plus tard, les votants de Pont-Sainte-Maxence portaient leur choix sur Mathieu Grimpret (Rassemblement National) avec 44,73% au premier tour. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Mathieu Grimpret culminant à 52,49% des suffrages exprimés localement.

14:57 - Pont-Sainte-Maxence : des suffrages éminemment significatifs lors des élections il y a 4 ans Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Pont-Sainte-Maxence plébiscitaient Arnaud Dumontier (LR) avec 39,94% au premier tour. Le rapport de force basculait lors du vote définitif au profit d'Audrey Havez (Rassemblement National), vainqueur dans la commune avec 55,38%. Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat quelques semaines auparavant, les citoyens de Pont-Sainte-Maxence choisissaient majoritairement Marine Le Pen avec 31,97% des voix, devançant ainsi Jean-Luc Mélenchon avec 25,46%. Lors de la finale de l'élection à Pont-Sainte-Maxence, les électeurs accordaient 55,46% pour Marine Le Pen, contre 44,54% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette physionomie politique de Pont-Sainte-Maxence dessine donc une ville politiquement partagée.

12:58 - Les impôts ont-ils augmenté à Pont-Sainte-Maxence à l'approche des municipales 2026 ? Alors que les impôts locaux se sont accrus à Pont-Sainte-Maxence entre 2020 et 2024, la taxe d'habitation a affiché un taux à 18,18 % en 2024 (données les plus récentes), ce qui représente un montant de près de 85 300 euros environ la même année. Une somme bien en-dessous des 2,29679 millions d'euros enregistrés en 2020. Ayant disparu pour les résidences principales depuis le 1er janvier 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron, elle ne pèse dorénavant que de manière résiduelle sur les résidences secondaires et logements vacants, ce qui explique cette chute des recettes. La manne fiscale sur le foncier bâti a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux communal à Pont-Sainte-Maxence atteint désormais 42,75 % en 2024 (contre 21,21 % en 2020). Une hausse finalement automatique, sans décision de la municipalité : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. Au bout du compte, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Pont-Sainte-Maxence a représenté 840 € en 2024 (contre 721 € en 2020).

11:59 - Municipales 2020 : rappel des résultats à Pont-Sainte-Maxence L'analyse des résultats du scrutin municipal il y a 6 ans à Pont-Sainte-Maxence s'avère très révélatrice. Lors de la première manche de ce scrutin, Arnaud Dumontier (Divers droite) a terminé en tête avec 69,83% des voix. Derrière, Didier Gaston (Divers gauche) a capté 554 votes (16,89%). Cette victoire sans appel du candidat Divers droite a scellé l'issue du scrutin dès le premier tour. Il n'a pas été nécessaire d'organiser un second tour. Pour ce scrutin de 2026 à Pont-Sainte-Maxence, cet équilibre constitue un point de départ particulier. Afin de remettre en cause cette domination ce dimanche, les opposants devront soulever des montagnes, tandis que la majorité sortante, elle, tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.