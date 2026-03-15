En direct

19:16 - Pont-sur-Seine : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Comment les électeurs de Pont-sur-Seine peuvent-ils influencer le résultat des municipales ? Avec une densité de population de 69 habitants par km² et un taux de chômage de 15,23%, les enjeux liés à l'emploi et à l'habitat sont des sujets prédominants. Le pourcentage de familles ne disposant d'aucune voiture (21,05%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 445 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Par ailleurs, des aspects tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (3,13%) et le nombre de résidences HLM (20,90% des logements) indiquent les défis de solidarité et d'intégration sociale qui tracassent les électeurs. Les chiffres sur l'éducation à Pont-sur-Seine mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 31,12% des résidents non diplômés, cela peut indiquer des défis tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

17:57 - Dynamique électorale : le RN en progression à Pont-sur-Seine Le parti à la flamme n'avait pas concouru au moment de la dernière municipale à Pont-sur-Seine il y a six ans, l'élection s'étant déroulée sans affiliation partisane dans la municipalité. Lors de la course à l'Élysée en 2022, Marine Le Pen obtenait 41,65% des votes lors du tour préliminaire, puis battait Emmanuel Macron dans la ville avec 64,49% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient réservé 37,00% au représentant du parti au tour 1. Au deuxième round, le Rassemblement national arrachait 65,30% des voix dans la commune. Le score de la liste Bardella atteindra ensuite 52,76% aux élections européennes de juin 2024, avant la dissolution qui ramènera les électeurs aux urnes au bout d'un mois. Les législatives anticipées apporteront, lors du premier round, un résultat de 55,84% pour le Rassemblement national. Ce dernier terminera en tête avec 65,42% lors du vote final, et un siège remporté par Angélique Ranc.

16:58 - Municipales : les chiffres de la participation à Pont-sur-Seine Six ans avant l'élection de ce dimanche, le premier tour de la municipale à Pont-sur-Seine avait été marqué par une abstention de 69,46 %, une abstention plutôt forte (la participation se limitant à 30,54 %), beaucoup d'électeurs ayant préféré rester chez eux à cause de la pandémie du Covid-19. Les municipales restent pourtant, avec les présidentielles, un moment où les Français votent le plus souvent. Lors de la présidentielle de 2022, le taux d'abstention local s'est à ce titre arrêté à 29,97 %. Si la nature de ces scrutins se distingue des enjeux strictement locaux, les élections législatives de 2022 et de 2024 constituent une base de comparaison tout à fait pertinente. Alors que les législatives de 2022 avaient été boudées par 58,98 % des inscrits, celles de 2024 ont quant à elles vu l'abstention reculer très nettement à 31,01 %. Précédemment, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait enregistré 48,06 % d'abstention. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une zone marquée par l'abstention. Dans le cadre de cette élection municipale de 2026 à Pont-sur-Seine, cette réalité jouera en conséquence un rôle déterminant sur les résultats.

15:59 - Les surprises de la dernière année électorale en date à Pont-sur-Seine Lors des législatives organisées après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre en 2024, les votants de Pont-sur-Seine plébiscitaient Angélique Ranc (Rassemblement National) avec 55,84% au premier tour. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Angélique Ranc culminant à 65,42% des voix dans la localité. Pour le tour unique des européennes un peu plus de 20 jours plus tôt, les votes s'étaient cette fois majoritairement conduits sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (52,76%). De quoi suggérer qu'entre 2022 et 2024, les résultats d'élections se sont suivis et ressemblés.

14:57 - Les électeurs de Pont-sur-Seine avaient résolument privilégié le Rassemblement national il y a 4 ans Lors des législatives de 2022, les votants de Pont-sur-Seine accordaient leurs suffrages à Angélique Ranc (RN) avec 37,00% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Angélique Ranc virant de nouveau en tête avec 65,30% des voix. Au premier tour de la dernière élection présidentielle quelques jours plus tôt, les citoyens de Pont-sur-Seine choisissaient majoritairement Marine Le Pen avec 41,65% des voix, devançant ainsi Emmanuel Macron qui obtenait 16,51%. Le duel final se soldait finalement par un score de 64,49% pour Marine Le Pen, contre 35,51% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste une commune acquise au camp nationaliste.

12:58 - Les impôts à Pont-sur-Seine : une dynamique en baisse depuis 2020 Alors que les impôts locaux ont reculé à Pont-sur-Seine depuis les dernières municipales, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à près de 39,86 % en 2024 (derniers chiffres disponibles), ce qui représente un montant de 48 500 €. Une recette bien loin des quelque 348 700 euros engrangés en 2020. Depuis son abolition pour les résidences principales en 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron, elle ne représente plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales communales, bouleversant la répartition des recettes. La fiscalité sur les propriétés bâties a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux communal à Pont-sur-Seine atteint désormais 52,36 % en 2024 (contre 32,94 % en 2020). Pour mémoire, la moyenne nationale se situe à environ 40 %, en hausse de 1,2 point. Cette augmentation est généralement purement mécanique. L'État a en effet transféré la part de taxe foncière précédemment perçue par les départements aux communes depuis la réforme. Au bout du compte, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Pont-sur-Seine a représenté 906 euros en 2024 (contre 1 026 € en 2020).

11:59 - Retour sur les résultats des municipales de 2020 à Pont-sur-Seine Les dynamiques politiques locales restent encore marquées par le résultat des dernières municipales à Pont-sur-Seine. Unique liste en présence, la liste menée par Denis Desmares a naturellement recueilli 100,00% des voix lors de ce premier passage aux urnes. L'absence de concurrent a scellé l'issue du vote dès le premier tour, rendant tout second tour inutile. Pour ces municipales 2026 à Pont-sur-Seine, cette géographie électorale pose les bases. À l'occasion des résultats des municipales, l'enjeu sera de déterminer si une réelle opposition réussit à s'organiser. Un indice est vraisemblablement caché dans la liste officielle des candidats.