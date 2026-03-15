Résultat municipale 2026 à Pont-sur-Seine (10400) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Pont-sur-Seine a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Pont-sur-Seine, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Pont-sur-Seine [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Claude TUCOULAT
Jean-Claude TUCOULAT (12 élus) PONT VERS DEMAIN 		219 51,77%
  • Jean-Claude TUCOULAT
  • Carole VANBESIEN
  • Rodolphe LONGUET
  • Peggy VIGIER
  • Brandon BOUCHART
  • Layla BROUTIN
  • Thierry MILCENT
  • Laurine PARIAT
  • Thierry MAHOT
  • Evelyne CLÈRE
  • Alexandre FOURTIER
  • Christine THOMAS
Jérome SÉRAZIN
Jérome SÉRAZIN (3 élus) ENSEMBLE POUR PONT-SUR-SEINE 		204 48,23%
  • Jérome SÉRAZIN
  • Catherine LENOUVEL
  • Didier MOREL
Participation au scrutin Pont-sur-Seine
Taux de participation 66,56%
Taux d'abstention 33,44%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,83%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,15%
Nombre de votants 436

Source : ministère de l’Intérieur

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