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19:21 - Tendances démographiques et électorales à Pont-sur-Yonne : ce qu'il faut savoir Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les élections municipales à Pont-sur-Yonne comme dans tout l'Hexagone. Avec ses 3 357 habitants, cette commune cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. L'existence de 210 entreprises sur son territoire est une preuve de dynamisme. Dans la commune, 33% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 28,82% ont plus de 60 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations politiques en matière d'éducation et de soins de santé. Pont-sur-Yonne accueille une communauté diversifiée, avec ses 231 résidents étrangers, soit 6,88% de sa population, enrichissant la dimension sociale et culturelle de la ville. Malgré un taux de chômage de 13,80%, la ville révèle un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 23 915 € par an. À Pont-sur-Yonne, les intérêts locaux, tels que l'emploi, l'instruction et l'inflation, alimentent le débat démocratique.

17:57 - Le RN séduit-il les électeurs de Pont-sur-Yonne ? Le Rassemblement national était absent au moment de la dernière municipale à Pont-sur-Yonne il y a six ans, le scrutin s'étant joué sans étiquette dans la ville. Lors de la course à l'Élysée 24 mois plus tard, Marine Le Pen recueillait 36,63% des voix lors du tour de chauffe, puis devançait Emmanuel Macron sur le plan local avec 59,57% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient réservé 34,72% à la formation d'extrême droite au tour 1. Au second round, le parti nationaliste sécurisait 60,49% des voix au niveau local. Le score de la liste Bardella s'élèvera ensuite à 49,30% aux européennes de juin 2024, qui aboutiront à la dissolution de l'Assemblée nationale. Les législatives convoquées dans la foulée donneront, lors du premier round, un résultat de 55,97% pour le parti nationaliste. L'élection se terminera alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Julien Odoul.

16:58 - Indicateurs électoraux : l'abstention à Pont-sur-Yonne au crible Les dernières archives disponibles, remontant à six ans, montrent qu'au premier tour des élections municipales à Pont-sur-Yonne, l'abstention touchait 54,20 % des électeurs (un taux aligné sur les 55,3 % nationaux) alors que l'épidémie de coronavirus avait découragé un grand nombre d'électeurs. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a d'ailleurs été de 30,23 % des citoyens inscrits. Les élections européennes de 2024 avaient de leur côté connu une abstention de 52,41 %. Dans la foulée, lors de la dissolution, ce taux a lourdement chuté à 41,29 %, loin des 56,62 % affichés aux législatives de 2022. Si on retrace une trajectoire sur ces cinq scrutins, la commune se révèle donc résolument comme une zone marquée par l'abstention. À l'occasion de la municipale de 2026, cette donnée pèsera en conséquence lourdement sur les résultats de Pont-sur-Yonne.

15:59 - Ce qu'il faut retenir des élections de 2024 à Pont-sur-Yonne Julien Odoul (Rassemblement National) avait enlevé au premier tour des élections des députés à Pont-sur-Yonne après la dissolution de 2024 avec 55,97%. Nicolas Soret (Union de la gauche) échouait à la deuxième place avec 21,07%. L'élection se refermait d'ailleurs dès ce premier tour dans la circonscription. Le scrutin des Européennes quelques semaines plus tôt à Pont-sur-Yonne avait cette fois vu la victoire locale de l'équipe de Jordan Bardella (49,30%), suivie par la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui s'était arrogée 9,68% des votes. De quoi se dire qu'entre 2022 et 2024, les résultats d'élections se suivent et se ressemblent.

14:57 - Quels furent les suffrages locaux de Pont-sur-Yonne il y a 4 ans ? Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Pont-sur-Yonne accordaient leurs suffrages à Julien Odoul (RN) avec 34,72% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 60,49%. Au premier tour de l'élection du président de la République qui avait précédé, les citoyens de Pont-sur-Yonne accordaient précédemment leur confiance à Marine Le Pen à hauteur de 36,63%, devant Emmanuel Macron qui recueillait 21,06%. Le duel final se soldait finalement par un score de 59,57% pour Marine Le Pen, contre 40,43% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint ainsi Pont-sur-Yonne comme une zone d'implantation forte pour la droite radicale.

12:58 - Élections municipales : les impôts vont-ils compter à Pont-sur-Yonne ? Illustration d'une pression fiscale croissante depuis 2020 à Pont-sur-Yonne, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à 20,96 % en 2024 (dernière date de relevé), pour un produit communal totalisant 94 620 €. Un produit qui est loin des quelque 830 500 euros récoltés en 2020. Cette imposition, supprimée pour les résidences principales à compter du 1er janvier 2023, suite à une réforme voulue par l'Etat, se trouve aujourd'hui réduite à sa portion congrue, ce qui a pu déstabiliser l'équilibre budgétaire. La manne fiscale sur le foncier bâti a souvent été mobilisée pour compenser. Son taux à Pont-sur-Yonne est passé à près de 39,54 % en 2024 (contre 17,70 % en 2020). Une hausse la plupart du temps directement liée au transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. Mais un constat d'ensemble s'impose : le produit fiscal par ménage à Pont-sur-Yonne s'est établi à 786 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 736 € relevés en 2020.

11:59 - Une élection sans appel : retour sur les municipales à Pont-sur-Yonne Les résultats des précédentes municipales à Pont-sur-Yonne ont livré un enseignement précieux sur l'échiquier politique local. À l'issue du premier passage aux urnes à l'époque, Grégory Dorte a raflé la première place en totalisant 695 soutiens (64,59%). Derrière, Michel Beau a recueilli 214 votes (19,88%). Romain Luboue complétait le trio de tête, glanant 15,52% des électeurs. Cette victoire sans appel de Grégory Dorte a mis fin à tout suspense, rendant un retour aux urnes inutile. Pour cette municipale 2026 à Pont-sur-Yonne, cette géographie électorale offre une matrice bien spécifique que d'aucuns auront sans doute à cœur de dépasser. Pour les opposants, faire basculer une majorité d'une telle ampleur constituera ce dimanche un défi immense, tandis que la majorité sortante, elle, tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.