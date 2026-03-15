Résultat municipale 2026 à Pont-sur-Yonne (89140) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Pont-sur-Yonne a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Pont-sur-Yonne, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Pont-sur-Yonne [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Philippe LÉONARD
Philippe LÉONARD (21 élus) PONT VERS L'AVENIR 2026 		980 80,59%
  • Philippe LÉONARD
  • Kimberley CRISTOVAO
  • Grégory DORTE
  • Ophélie LAURENT
  • Michel JOLY
  • Aurore DROMBY
  • Eric HENRY
  • Barbara GROULT
  • Clément CHABIN
  • Stéphanie SAINT-FRANCOIS
  • Benoît SAMBOURG
  • Isabelle CHAMPENOIS
  • Christophe CASEACSCH
  • Isabelle DESNOS
  • Patrick BIELECKI
  • Séverine BOULANGER
  • Thierry CHAZAUD
  • Catherine GICQUEL
  • Davy VASCONHA DA COSTA
  • Sabrina NÉZONDET
  • David CORREIA
Déborah BENSOUSSAN
Déborah BENSOUSSAN (2 élus) NOUVEL ELAN PONTOIS 		236 19,41%
  • Déborah BENSOUSSAN
  • Germain JEAN-LOUIS
Participation au scrutin Pont-sur-Yonne
Taux de participation 56,34%
Taux d'abstention 43,66%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,67%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,59%
Nombre de votants 1 257

Source : ministère de l’Intérieur

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