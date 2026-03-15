Résultat de l'élection municipale 2026 à Pontarlier : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Pontarlier

Tête de listeListe
Bénédicte Hérard
Bénédicte Hérard Liste divers droite
Pontarlier en actes
  • Bénédicte Hérard
  • Xavier Garcia
  • Sabrina de Oliveira
  • Didier Chauvin
  • Valérie Jacquet
  • Romuald Vivot
  • Marlène Locatelli
  • Jean-Marc Grosjean
  • Filiz Göker
  • Jean-Baptiste Pierrot Martin
  • Laure Jagiello
  • Sami Mejri
  • Fabienne Tirole
  • Pascal Pecclet
  • Karima Tamine
  • Patrick Saint-Voirin
  • Marie Daher
  • Grégory Jan
  • Sandrine Couchez
  • Gilles Bertrand
  • Anne-Lise Ballyet
  • Clément Bournez
  • Fabienne Chassard
  • Claude Bouffet
  • Brigitte Brenet
  • Romain Pheulpin
  • Karen Auchaire
  • Olivier Volle
  • Véronique Fohanno
  • Pierre-Yves Frelet
  • Sandra Bourgeois
  • Patrick Bedouret
  • Joëlle Louis-Jacquet
  • Florian Ferraroli
  • Madison Berron
Bertrand Guinchard
Bertrand Guinchard Liste divers droite
PONTARLIER:forte,vivante et responsable
  • Bertrand Guinchard
  • Kajsa Biard
  • Thierry Pétament
  • Alexandra Aktas-Leroux
  • Bruno Guyon
  • Laure-Anne Bernard-Bruls
  • Arnaud Baverel
  • Kelly Criquet
  • Fabrice Hérard
  • Valérie Chao-Engel
  • Philippe Besson
  • Cécile Tine
  • Bertrand Dominé
  • Marlène Cablé
  • Olivier Rota
  • Corinne Gabelli
  • David Joncour
  • Lysiane Lanquetin
  • Adrien Baverel
  • Laurence Meyer
  • Pierre Seiler
  • Franca Vanotti
  • Florian Schmidt
  • Michelle Schmitt
  • Blerim Zeqiri
  • Manon Bennes
  • Daniel Laurence
  • Louise Jeannier
  • Eric Cuenot
  • Jeanne Bensaïd
  • Claude Beuque
  • Cécile Ortega
  • Christian Pourny
Cédric Laithier
Cédric Laithier Liste divers gauche
La Gauche Pontissalienne
  • Cédric Laithier
  • Kaïna Auray
  • Xavier Moyse
  • Sabine Morel
  • Vincent Dominé
  • Stéphanie Faton
  • Nicolas Jeanson-Laborde
  • Laetiia Debourgogne
  • Florian Ferrari
  • Annie Maugain
  • Benjamin Bertin
  • Chantal Grangeot
  • Frédéric Manche
  • Catherine Bessouiket
  • Elmi Mihalica
  • Marie-Diane Baude
  • Jean-Pierre Petit
  • Rebecca Fortuné-Jeanson
  • Denis Colin
  • Lana Fagot
  • Hugues Charmoillaux
  • Nelly Morel
  • Jean-Manuel Fernandez
  • Valérie Bourgeois
  • Jean-Bernard Ousset
  • Anouk Faivre-Picon
  • Jean-Marie Durand
  • Myriam Cuinet
  • Francis Grandvoinnet
  • Marine Grangeot
  • Steve Landry
  • Catherine Périn
  • Léo Simon
  • Nathalie Faivre
Patrick Comte
Patrick Comte Liste divers centre
De l'ambition pour Pontarlier
  • Patrick Comte
  • Agathe Henriet
  • Jean-Louis Gagelin
  • Nathalie Bertin
  • Fabien Paret
  • Nathalie Brachet
  • Benjamin Locatelli
  • Delphine Pernin
  • Gilles Corgini
  • Alice Ernoult
  • Philippe Klein
  • Anne-Laure Vaufrey
  • Loïc Pierre Le Biavant
  • Stéphanie Gendrot
  • David Marsais
  • Véronique Solay
  • Philippe Barbezat
  • Magalie Michel
  • Nicolas Bossert
  • Sandrine Sansiviero
  • Thomas Morel
  • Marielle Vieille
  • Richard Matondo Bakala
  • Déborah Dussouillez
  • Sophian Violette
  • Valérie Giraud
  • Pascal Lemaire
  • Valentine Lagrange
  • Mattéo Vidament
  • Nathalie Maillarbaux
  • Enzo d'Onofrio
  • Christine Egret
  • Vincent Parrod
  • Gaëlle Lehmann

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Patrick Genre
Patrick Genre (27 élus) Pontarlier, territoire d'avenir 		2 164 59,33%
  • Patrick Genre
  • Bénédicte Hérard
  • Bertrand Guinchard
  • Daniella Thiébaud-Fonck
  • Philippe Besson
  • Valérie Jacquet
  • Didier Chauvin
  • Fabienne Vieille-Petit
  • Jean-Marc Grosjean
  • Marielle Vieille
  • Daniel Defrasne
  • Cécile Tine
  • Jacques Prince
  • Priscillia Gisler
  • Romuald Vivot
  • Michelle Schmitt
  • Pierre-Yves Frelet
  • Alexandra Leroux
  • Arnaud Baverel
  • Olivia Guyon
  • Pierre Rota
  • Anne-Lise Ballyet
  • Anthony Gauthier
  • Murielle Oudotte
  • Patrick Bédouret
  • Corinne Gabelli
  • Hervé Laurence
Gérard Voinnet
Gérard Voinnet (6 élus) Pontarlier, ville écologique et solidaire 		1 483 40,66%
  • Gérard Voinnet
  • Vanessa Anfray
  • Julien Toulet
  • Martine Droz-Bartholet
  • Gérard Guinot
  • Charlotte Henry
Participation au scrutin Pontarlier
Taux de participation 32,55%
Taux d'abstention 67,45%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 841

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Patrick Genre
Patrick Genre (28 élus) Pontarlier passionnement 		3 844 64,48%
  • Patrick Genre
  • Marie-Claude Masson
  • René Emilli
  • Bénédicte Herard
  • Bertrand Guinchard
  • Sylvie Laithier
  • Christian Pourny
  • Isabelle Narduzzi
  • Daniel Defrasne
  • Brigitte Cortot
  • Gaston Droz-Vincent
  • Fabienne Vieille-Petit
  • Jacques Prince
  • Isabelle Maya
  • Philippe Besson
  • Geneviève Rousseaux
  • Romuald Vivot
  • Sandrine Charron
  • Jean-Marc Grosjean
  • Nadine Courti
  • Xavier Garcia
  • Anne-Lise Ballyet
  • Pierre Simon
  • Danielle Thiebaud-Fonck
  • Philippe Jacquemet
  • Nathalie Besson
  • Pierre-Ludovic Hazelart
  • Beatrice Gaulard
Jean-Yves Bouveret
Jean-Yves Bouveret (3 élus) Osons pontarlier autrement 		1 237 20,75%
  • Jean-Yves Bouveret
  • Karine Grosjean
  • Claude Debrand
Claire Rousseau
Claire Rousseau (2 élus) Pontarlier ecologie 		880 14,76%
  • Claire Rousseau
  • Gérard Voinnet
Participation au scrutin Pontarlier
Taux de participation 52,67%
Taux d'abstention 47,33%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 5,26%
Nombre de votants 6 292

Villes voisines de Pontarlier

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