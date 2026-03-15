Résultat de l'élection municipale 2026 à Pontarlier : les infos en direct

Programme de Bénédicte Hérard à Pontarlier (Pontarlier en actes)

Bénédicte Herard

La candidature de Bénédicte Herard à la mairie de Pontarlier s'inscrit dans une démarche de gouvernance partagée et transparente. Elle se présente avec la liste Pontarlier en Actes, soutenue par une équipe renouvelée et expérimentée. L'objectif est d'améliorer le quotidien des habitants et de préparer l'avenir de la ville.

Faire moins, faire mieux

Cette approche vise à réaliser des opérations globales tout en maîtrisant les coûts de fonctionnement. L'accent est mis sur la rénovation de la voirie et l'instauration d'une gouvernance partagée. Un dialogue direct avec les habitants est également encouragé pour associer les citoyens aux décisions.

Notre programme

Le programme se décline en quatre actes, chacun visant à améliorer la qualité de vie à Pontarlier. Il inclut des initiatives pour faire de la ville un lieu sain, favoriser le vivre-ensemble, soutenir l'activité locale et renforcer son attractivité. L'ambition est de faire de Pontarlier une capitale de territoire dynamique et innovante.

Ambition réaliste

Un investissement de 7 à 8 millions d'euros par an est prévu pour réaliser ces projets. Cette approche vise à garantir un endettement responsable tout en répondant aux besoins des habitants. L'objectif est de créer un avenir durable pour Pontarlier et ses citoyens.