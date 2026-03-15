Résultat de l'élection municipale 2026 à Pontarlier : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Pontarlier [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Pontarlier sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Pontarlier.
L'actu des élections municipales 2026 à Pontarlier
13:09 - Quel était le résultat des dernières élections à Pontarlier ?
À Pontarlier, les résultats du scrutin municipal il y a 6 ans se sont avérés riches d'enseignements sur le paysage politique local. Dès le premier tour, Patrick Genre (Divers droite) a viré en tête en récoltant 59,33% des soutiens. Derrière, Gérard Voinnet (Divers) a obtenu 1 483 bulletins valides (40,66%). Cette victoire sans appel de Patrick Genre a scellé l'issue du scrutin dès le premier tour. Les électeurs n'ont pas eu à retourner aux urnes. Pour cette municipale 2026 à Pontarlier, ce décor a immanquablement influencé les états-majors politiques. Renverser une telle majorité sera le principal enjeu pour les forces d'opposition ce dimanche, au moment où le conseil municipal sortant, lui, cherchera à reproduire le même schéma gagnant.
09:57 - Restez informé sur les municipales à Pontarlier
Ce dimanche 15 mars, les votants de Pontarlier sont appelés aux urnes pour le premier tour des élections municipales, indispensables pour déterminer la composition de leur conseil municipal pour les 6 années à venir. En comparaison, le scrutin municipal de 2020 avait débuté le 15 mars, dans un climat de forte controverse sanitaire. La liste des candidats en 2026 est affichée ci-dessous. Les 11 bureaux de vote de l'agglomération de Pontarlier seront accessibles jusqu'à 18 heures pour permettre aux citoyens de prendre une décision. Retrouvez les résultats à Pontarlier ici à partir de 20 heures.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Pontarlier
|Tête de listeListe
|
Bénédicte Hérard
Liste divers droite
Pontarlier en actes
|
|
Bertrand Guinchard
Liste divers droite
PONTARLIER:forte,vivante et responsable
|
|
Cédric Laithier
Liste divers gauche
La Gauche Pontissalienne
|
|
Patrick Comte
Liste divers centre
De l'ambition pour Pontarlier
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Patrick Genre (27 élus) Pontarlier, territoire d'avenir
|2 164
|59,33%
|
|Gérard Voinnet (6 élus) Pontarlier, ville écologique et solidaire
|1 483
|40,66%
|
|Participation au scrutin
|Pontarlier
|Taux de participation
|32,55%
|Taux d'abstention
|67,45%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 841
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Patrick Genre (28 élus) Pontarlier passionnement
|3 844
|64,48%
|
|Jean-Yves Bouveret (3 élus) Osons pontarlier autrement
|1 237
|20,75%
|
|Claire Rousseau (2 élus) Pontarlier ecologie
|880
|14,76%
|
|Participation au scrutin
|Pontarlier
|Taux de participation
|52,67%
|Taux d'abstention
|47,33%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|5,26%
|Nombre de votants
|6 292
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